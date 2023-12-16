Сторонники Путина рассказали о его главной цели на посту президента

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Владимир Путин – это общенациональный лидер, за которым идет страна, поэтому в составе инициативной группы по его выдвижению находятся самые разные представители российского общества, в том числе герои СВО, рассказали газете ВЗГЛЯД участники собрания группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России.
«За последние десятилетия у нас в стране впервые есть общенациональный лидер, за которым идет страна. С ним не страшно ничего, поэтому в составе инициативной группы находятся самые разные представители российского общества. У всех у них одухотворенные лица», – отметил Михаил Мамаев, актер театра и кино, телеведущий.
Мамаев, который в последнее время постоянно проживает в Донбассе и работает военкором в зоне военной спецоперации, особо подчеркнул, что это мероприятие должно показать всем недоброжелателям России, что «мы едины и непобедимы». В составе инициативной группы по выдвижению Путина в президенты много участников и героев СВО.
«Пускай на Западе дрожат и боятся. Мне непонятно поведение западных политиков. У них происходит сбой в анализе ситуации на протяжении последних десяти лет. А вот для меня совершенно очевидно, что сегодняшняя Россия не та, что была при Ельцине или Горбачеве. Это совершенно другая Россия – она крепче», – подчеркнул Мамаев.
«Государство должно существовать в рамках закона. Если закон предполагает выдвижение кандидата, то так оно и должно быть. Сегодня в «Зарядье» собралось огромное количество достойнейших людей. Только что я встретил в зале Александра Бородая и Сергея Михеева. Это люди, которые вносят колоссальный вклад в то, чтобы приблизить нашу победу», – отметил музыкант Алексей Поддубный, более известный как Джанго.
По его словам, главная сегодняшняя цель России – достижение победы. «Прежде всего это должна быть победа на фронте, но и в гражданской жизни тоже – в области культуры, образования», – убежден Джанго.
«Те, кто собрались здесь сегодня, проявляют свою гражданскую позицию. Граждане активно участвуют в жизни страны, они объединены одной целью – поддержать нашего президента Владимира Путина на выборах в марте следующего года. Это наш политический выбор», – поделился сенатор Константин Долгов.
Он считает, что курс Путина заключается в укреплении России, в том числе ее позиций на международной арене. «Выборы должны быть кристально прозрачными с юридической точки зрения. Поэтому сбор инициативной группы, регистрация участников – это юридический акт тоже. Но я пришел сюда не как сенатор, а как гражданин России, по зову души», – пояснил Долгов.
В субботу в московском концертном зале «Зарядье» прошло собрание группы избирателей по выдвижению Владимира Путина кандидатом в президенты России. Это необходимо для того, чтобы Путин участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца. Группа должна состоять не менее чем из 500 человек. Согласно законодательству, она должна зарегистрироваться в ЦИКе и организовать сбор подписей.
По итогам собрания было принято решение об образовании группы избирателей, которые поддержали выдвижение кандидатуры Путина на предстоящих выборах. Протокол собрания направлен в ЦИК для принятия решения о регистрации инициативной группы, что позволит начать сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата.
В состав инициативной группы вошли участники спецоперации, политики, спортсмены, представители бизнеса, творческой интеллигенции, науки и медицины.
О своем решении участвовать в выборах Путин сообщил 8 декабря после вручения медалей участникам специальной военной операции. В случае победы это будет его пятый президентский срок.