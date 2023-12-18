Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.0 комментариев
Мишустин с коллегами из стран СНГ осмотрел выставку «Россия»
Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ осмотрел выставку-форум «Россия»
Председатель правительства Михаил Мишустин с коллегами из стран СНГ посетил проходящую на ВДНХ выставку-форум «Россия».
Гости осмотрели экспозицию об истории и ключевых достижениях регионов России, начав со стенда Свердловской области, ключевая идея которого – показать развитие территории через призму промышленности: от Демидовских заводов до новейших научно-технических достижений, передает ТАСС.
После этого премьеры проследовали к экспозиции Челябинской области, вдохновленной слоганом «Все начинается с человека и его мечты». Подготовленные макеты позволяют познакомиться с регионом с разных сторон – увидеть достопримечательности с высоты птичьего полета, узнать его промышленный потенциал и успехи в сельском хозяйстве.
Затем Мишустин с коллегами прошел к стендам Санкт-Петербурга и Ленобласти. Северная столица за основу взяла концепцию «Петербургского кинотеатра», рассказывающего об особом характере города и важнейших событиях в его истории. Ленобласть представила достижения в ключевых отраслях экономики – промышленности, логистике и туризме. А на особом игровом столе показали знаковые объекты, в том числе Выборгский замок, курорт «Игора», порт Усть-Луга.
Напомним, международная выставка-форум «Россия», которая продлится до 12 апреля, стала первым событием такого масштаба с советских времен. Задача мероприятия – демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству.