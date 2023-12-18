Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.8 комментариев
Нефть подорожала в продолжение роста прошлой недели
Мировые цены на нефть выросли после небольшого роста по итогам прошлой недели
Мировые цены на нефть в понедельник выросли после закрытия предыдущей недели в небольшом плюсе.
Цена февральских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.06 растет на 0,46%, достигая 76,9 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,53%, до 72,16 доллара, передает РИА «Новости».
За прошлую неделю Brent подорожала на 0,9%, а WTI – на 0,3%. Рынки оценивали доклады ОПЕК и МЭА, кроме того поддержку оказали «голубиные» сигналы на заседании Федеральной резервной системы США.
Трейдеры следят и за ситуацией в Красном море: на прошлой неделе правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» («Хуситы») предупредило о решимости атаковать связанные с Израилем корабли. Они призвали другие страны отозвать свои экипажи с них. В итоге ряд судоходных компаний принял решение приостановить перевозки через Красное море.
«Не вполне ясно, окажет ли усиление напряженности в Красном море влияние на цены на нефть, но стоимость логистики вырастет», – цитирует Bloomberg главу отдела исследований сырья Westpac Banking Corp Роберта Ренни.