Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.4 комментария
На Украине утвердили систему военного образования в соответствии с требованиями НАТО
На Украине утверждена стратегия менеджмента системы военного образования, отвечающая требованиям НАТО и ЕС, сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.
Он отметил, что Украине необходимы своевременные продуманные решения для построения монолитной системы военного образования, а также «необходимы эффективные инструменты для ее управления, отвечающие требованиям НАТО и ЕС», передает РИА «Новости».
По словам Павлюка, эта стратегия позволит «выявить проблемные аспекты, правильно расставить приоритеты и распределить полномочия».
Напомним, НАТО и Киев приняли программу сотрудничества на 2024 год, которая включает энергобезопасность и подготовку ВСУ. При этом НАТО отказалась от представления киевскому режиму летального вооружения. Также страны НАТО договорились, что Украина не будет принята в НАТО в 2024 году.