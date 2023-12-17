На Украине утвердили систему военного образования в соответствии с требованиями НАТО

Tекст: Ольга Иванова

Он отметил, что Украине необходимы своевременные продуманные решения для построения монолитной системы военного образования, а также «необходимы эффективные инструменты для ее управления, отвечающие требованиям НАТО и ЕС», передает РИА «Новости».

По словам Павлюка, эта стратегия позволит «выявить проблемные аспекты, правильно расставить приоритеты и распределить полномочия».

Напомним, НАТО и Киев приняли программу сотрудничества на 2024 год, которая включает энергобезопасность и подготовку ВСУ. При этом НАТО отказалась от представления киевскому режиму летального вооружения. Также страны НАТО договорились, что Украина не будет принята в НАТО в 2024 году.