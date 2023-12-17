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    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Масонское чаепитие в Бостоне

    Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    42 комментария
    17 декабря 2023, 14:31

    На Украине утвердили систему военного образования в соответствии с требованиями НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине утверждена стратегия менеджмента системы военного образования, отвечающая требованиям НАТО и ЕС, сообщил первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк.

    Он отметил, что Украине необходимы своевременные продуманные решения для построения монолитной системы военного образования, а также «необходимы эффективные инструменты для ее управления, отвечающие требованиям НАТО и ЕС», передает РИА «Новости».

    По словам Павлюка, эта стратегия позволит «выявить проблемные аспекты, правильно расставить приоритеты и распределить полномочия».

    Напомним, НАТО и Киев приняли программу сотрудничества на 2024 год, которая включает энергобезопасность и подготовку ВСУ. При этом НАТО отказалась от представления киевскому режиму летального вооружения. Также страны НАТО договорились, что Украина не будет принята в НАТО в 2024 году.

    16 декабря 2023, 20:26
    Американский полковник рассказал о новом изобретении армии России

    Американский полковник Кансиан рассказал о новом изобретении армии России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России в несколько раз превосходят ВСУ по количеству дронов, к тому же они придумали использовать защитные экраны для укрепления собственных позиций, заявил полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан.

    Российская армия использует защитные экраны, затрудняющие нанесение ударов по дронам и препятствующие обнаружению российских позиций, и их применение буквально стало кошмаром для ВСУ, сказал Кансиан в интервью Business Insider, передает РИА «Новости».

    Такое изобретение ВС России является разумной адаптацией к условиям на фронте, отметил полковник.

    Ранее командир ВСУ признал превосходство России по числу FPV-дронов.

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    16 декабря 2023, 16:02
    Солдаты ВСУ рассказали о жестоких боях на левом берегу Днепра
    Солдаты ВСУ рассказали о жестоких боях на левом берегу Днепра

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ВСУ рассказали о «жестоких и тщетных» боях на левом берегу Днепра, которые не соответствуют оптимистичному описанию ситуации со стороны Киева, пишет газета New York Times.

    По данным издания, которое ссылается на рассказы солдат ВСУ, наступление Украины было «жестокое и тщетное», передает РИА «Новости».

    Также украинские военные рассказали о больших потерях на левом берегу Днепра и пожаловались на слишком оптимистичное описание ситуации со стороны властей.

    По словам одного из солдат, закрепится на левом берегу Днепра практически невозможно. Он назвал это не битвой, а «самоубийственным заданием». Украинский морпех рассказал, что подразделение на левом берегу Днепра подверглось интенсивному обстрелу. Половина его отряда погибла.

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    16 декабря 2023, 21:43
    Киев и Бухарест решили 20-летний спор вокруг канала «Дунай – Черное море»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил об урегулировании спора с Румынией относительно обустройства глубоководного судового хода «Дунай – Черное море».

    По словам Стрельца, спор был разрешен в ходе девятого совещания сторон Конвенции Эспо, передает ТАСС. Министр подчеркнул, что Киев «проделал домашнюю работу и преодолел долгий путь по приведению проекта в соответствие с требованиями конвенции, поскольку Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права».

    История спора Украины и Румынии по каналу «Дунай – Черное море» тянется с 2004 года, когда президент Украины Леонид Кучма открыл движение по первой части канала в дельте Дуная. Киев призывали остановить строительство до выяснения возможного влияния канала на природу.

    В 2005 году работы по углублению канала были приостановлены, экспертиза комиссии украинского министерства охраны окружающей среды установила, что канал не представляет угрозу для природы, однако спор продолжился. Украина также выдвигала встречные требования к Румынии по Конвенции Эспо в отношении реализации Бухарестом своих проектов в дельте Дуная.

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    17 декабря 2023, 00:18
    В Марьинке найдено посмертное послание погибшего российского солдата

    При зачистке Марьинки обнаружено посмертное послание погибшего российского солдата

    Tекст: Вера Басилая

    Российскими военными в городе Марьинка в ДНР найдено послание российского солдата, погибшего при штурме населенного пункта, оно было оставлено на кирпиче в разрушенном доме.

    Сообщение на стене  в Марьинке было написано Романом Рудаковым из Батайска. «Кто меня найдет, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате», – цитирует послание бойца RT.

    Рядом с сообщением было обнаружено девять тел. Предположительно, российские штурмовики попали в засаду, и оборонялись до последнего патрона.

    Отмечается, что кирпич с посланием был вынут из стены. Командир полка приказал изготовить памятный знак, который будет хранится в штабе рядом со знаменем части.

    Ранее 1 декабря военкоры сообщили о поднятии российского флага над Марьинкой.

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    16 декабря 2023, 17:15
    Взорвавший гранаты в Закарпатье депутат пришел в сознание и начал давать показания

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, который в пятницу взорвал три гранаты в ходе заседания, пришел в сознание в больнице.

    Палату депутата охраняют сотрудники полиции. Сейчас Батрина допрашивают следователи, передает ТАСС.

    По данным издания «Страна», «Батрин взорвал две гранаты РГД-5 и одну гранату Ф-1».

    В зале заседания в момент инцидента находились 26 человек, из которых 23 депутата, включая Батрина, два сотрудника полиции. В результате 26 человек получилиранения, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

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    16 декабря 2023, 20:32
    Военкомат Львова начал «мягкую мобилизацию»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Львовский военкомат начал проведение так называемой «мягкой мобилизации», сообщают украинские СМИ.

    Сообщается, что в рамках «мягкой мобилизации» сотрудники центров комплектования на улицах уговаривают прохожих записываться на службу по контракту, рассказывая о ее преимуществах, передает РИА «Новости».

    В пресс-службе Львовского территориального центра комплектования сообщили, что сотрудниками военкомата и представителями десантно-штурмовых войск проводится «ряд агитационных мероприятий по информированию граждан о возможности прохождения военной службы по контракту и её преимуществам».

    Ранее военкоматы и СБУ устроили рейды в крупных ресторанах Киева.

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    17 декабря 2023, 06:00
    Первый ночной FPV-дрон «Гастелло» применили в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Первую ночную версию российского ударного FPV-дрона «Гастелло» успешно протестировали в зоне спецоперации, сообщил представитель разработчика.

    Ночной дрон «Гастелло» создан исходя из пожеланий, высказанных российскими операторами FPV-дронов, он оборудован высокочувствительной ночной камерой, способен летать на расстояние до 7 км без ретранслятора и нести боевую нагрузку массой до 3 кг, передает РИА «Новости».

    По словам представителя разработчика, новая разработка позволит бойцам эффективно работать по целям в темное время суток, когда не получается применить обычные дроны.

    FPV-дрон «Гастелло» начали производить в России в августе 2023 года. Коптер назван в честь летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло.

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    17 декабря 2023, 02:16
    Депутат Рады раскрыла подробности нового закона о мобилизации на Украине

    Депутат Рады Безуглая: Женщины на Украине встанут на воинский учет наравне с мужчинами

    Tекст: Вера Басилая

    В новом законопроекте о мобилизации на Украине отсрочки лишатся сотрудники полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы, женщины встанут на воинский учет наравне с мужчинами, заявила замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат Марьяна Безуглая.

    Безуглая заявила, что призывной возраст снизят до 25 лет, женщины встанут на учет вместе с мужчинами. Также, по ее словам, к мобилизации и выдаче повесток привлекут нацполицию, местным органам власти расширят полномочия по вылавливанию уклонистов, а уволиться можно будет после 36 месяцев службы во время военного положения, передает RT.

    Ранее Львовский военкомат начал проведение так называемой «мягкой мобилизации», прохожих на улице уговаривают записываться на службу по контракту.

    Президент Украины Владимир Зеленский рассказал американским сенаторам о планах по усилению войск на передовой за счет новобранцев старше 40 лет.

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    17 декабря 2023, 07:12
    ПВО сбила 33 дрона ВСУ над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями

    ПВО сбила 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями

    Tекст: Вера Басилая

    Системами ПВО уничтожено и перехвачено 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей, сообщили в Министерстве обороны России.

    Киевский режим пытался совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории России, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Средствами ПВО были сбиты 33 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

    Ранее российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму.

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    17 декабря 2023, 03:00
    Морпехи ВСУ назвали самоубийством попытку закрепиться на левом берегу Днепра

    NYT: Морпехи ВСУ считают наступление на левом берегу Днепра жестоким и бесполезным

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские морпехи считают попытки закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области самоубийством и расточительством, пишет газета The New York Times (NYT).

    По словам одного из бойцов ВСУ по имени Алексей, на левом берегу Днепра украинским военным невозможно закрепиться, нельзя переместить оборудование.

    Боец назвал миссию по высадке самоубийством. Кроме того, морпехи ВСУ назвали плохую подготовку и обеспечение причинами многочисленных потерь в районе села Крынки, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

    Украинские военные также назвали преувеличенными заявления украинских чиновников о том, что ВСУ удалось закрепиться на левом берегу Днепра.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра не просто военных, а элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

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    17 декабря 2023, 06:40
    Sky News: Прямая линия Путина отразила успех российской армии в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление президента России Владимира Путина на прямой линии отражает успех российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и растущую уверенность Москвы в победе, заявил военный обозреватель британского телеканала Sky News.Шон Белл.

    Белл отметил, что, несмотря на огромную военную и финансовую поддержку Запада, контрнаступление Украины не принесло успеха. Западные лидеры, пишет обозреватель, задаются вопросом, может ли Украина одержать победу в этом конфликте, или же понесет еще больше потерь, передает ТАСС.

    Журналист подчеркнул, что неудивительно, почему Путин воодушевлен, хотя конфликт еще далек от завершения.

    Ранее Bloomberg сообщило, что во время прямой линии Путин высмеял украинского президента Владимира Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине.

    Как ранее писал The New Yorker, отказ американского конгресса согласовывать финансовую помощь Киеву станет «рождественским подарком» российскому лидеру.

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    16 декабря 2023, 16:42
    Минобороны показало уничтожение позиции ВСУ в районе Спорного

    Tекст: Кристина Цыцура

    Артиллеристы группировки войск «Юг» в районе поселка Спорное уничтожили позиции 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

    Процесс попал на видео, которое публикует Telegram-канал Минобороны России.

    Ранее сообщалось, что ВС России ликвидировали пункт управления БПЛА в Херсонской области.

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    16 декабря 2023, 17:36
    В результате обстрела ВСУ Херсонской области погибли два человека
    В результате обстрела ВСУ Херсонской области погибли два человека
    @ @SALDO_VGA

    Tекст: Кристина Цыцура

    Два мирных жителя погибли, еще двое ранены в результате ракетного обстрела поселка Новая Маячка в Херсонской области со стороны ВСУ, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Отмечается, что большинство ракет сбила ПВО, однако один снаряд HIMARS «достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи», сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.

    По словам Сальдо, раненым в данный момент оказывают помощь врачи, на месте происшествия работают оперативные службы.

    Ранее сообщалось, что юг Херсонской области оказался под сильным ракетным обстрелом.

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    16 декабря 2023, 19:50
    Кличко проигнорировал мероприятие с участием Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский градоначальник Виталий Кличко не пришел на мероприятие, в котором участвовал президент Украины Владимир Зеленский, пишут украинские СМИ.

    Сообщается, что вместо Кличко Киев представлял глава городской военной администрации Сергей Попко, в ходе диалога с которым Зеленский заявил, что «нужно сделать все, чтобы в столице был мэр», передает РИА «Новости».

    Ранее Кличко обвинил Зеленского в скатывании в авторитаризм. Газета ВЗГЛЯД писала о развернувшейся против Зеленского политической борьбе.

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    16 декабря 2023, 18:46
    В Британии призвали Запад признать тупик на Украине

    The Times: Запад должен поддержать проведение мирных переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тупиковая ситуация на Украине уже начинает ощущаться, Западу необходимо поддержать проведение мирных переговоров, заявил журналист британского The Times Мэттью Пэррис.

    Необходимо поддержать мирные переговоры, которые приведут к территориальным уступкам со стороны Киева, и объяснить украинцам важность этой сделки, считает Пэррис, передает телеканал «360». При этом журналист призвал Запад продолжать оказывать Украине помощь даже в случае достижения компромисса.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие территориальных уступок России.

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