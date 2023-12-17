Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.4 комментария
Путин рассказал, что запомнил на всю жизнь материнскую любовь
Президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал о том, что запомнил безусловную материнскую любовь и несет это воспоминание с собой по жизни.
Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.
«Вот это безусловная, абсолютная материнская любовь. Я это запомнил и несу это с собой по жизни», – сказал Путин, передает ТАСС.
Российский лидер с улыбкой добавил, что вопрос на заседании набсовета был внезапным, и рассказ «выскочил случайно». Глава государства уточнил, что тогда ему тогда было 3-4 года и он не помнит, за что мама поставила его в угол.
Ранее Владимир Путин в ходе II заседания набсовета «Движения первых» рассказал историю из детства о том, как мама поставила его в угол, но все закончилось объятиями и поцелуями.