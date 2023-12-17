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    Сергей Миркин Сергей Миркин Конфликт украинской элиты – путь к крушению Украины

    Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Масонское чаепитие в Бостоне

    Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    42 комментария
    17 декабря 2023, 13:54

    Путин рассказал, что запомнил на всю жизнь материнскую любовь

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» рассказал о том, что запомнил безусловную материнскую любовь и несет это воспоминание с собой по жизни.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

    «Вот это безусловная, абсолютная материнская любовь. Я это запомнил и несу это с собой по жизни», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Российский лидер с улыбкой добавил, что вопрос на заседании набсовета был внезапным, и рассказ «выскочил случайно». Глава государства уточнил, что тогда ему тогда было 3-4 года и он не помнит, за что мама поставила его в угол.

    Ранее Владимир Путин в ходе II заседания набсовета «Движения первых» рассказал историю из детства о том, как мама поставила его в угол, но все закончилось объятиями и поцелуями.

    14 декабря 2023, 17:29
    Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»
    Названы лучшие пять шуток Путина с «Итогов года»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Газета ВЗГЛЯД выбрала пять лучших шуток президента Владимира Путина, которые он сказал во время прямой линии и пресс-конференции.

    Самый неожиданный ответ Путин дал журналисту из Магадана: он посоветовал ему заводить детей, чтобы иметь льготы на авиаперелеты. «Заводите детей, вот путь решения проблемы доступа к плоским тарифам. Вы такой энергичный, симпатичный молодой человек», – пошутил Путин.

    В ходе прямой линии и пресс-конференции с президентом один из обратившихся показал дипфейк с лицом главы государства. «Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи, и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то», – также пошутил Путин.

    Отвечая на вопрос о том, что он предпочитает на Новый год – селедку под шубой или оливье – президент иронично сказал: «Смотря что закусывать».

    Также президент ответил на вопрос восьмилетней Арины об опасности искусственного интеллекта и о возможности того, что ее бабушку могут заменить на робота. «Арина, могу тебе сказать одно точно совершенно, вот это абсолютно, ты можешь запомнить: бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно», – ответил он.

    Кроме того, Путин решил ответить китайскому агентству Синьхуа  раньше, чем американскому изданию The New York Times. «Я видел The New York Times в зале...» – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Нет. Давайте сперва Синьхуа, а потом уже The New York Times», – ответил Путин.

    Напомним, встреча Путина с журналистами получила название «Итоги года», она продолжалась четыре часа и три минуты. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов. Из них 26 вопросов задали граждане в формате прямой линии и 33 вопроса – представители СМИ в рамках большой пресс-конференции президента. Также Путин отвечал на вопросы ведущих, на экране студии, приходящие по СМС и на блиц-вопросы.

    Коментарии (23)
    14 декабря 2023, 19:17
    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина

    Следственный комитет начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму после прямой линии Путина

    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    По факту обращений, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, Следственный комитет (СК) России начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму.

    В частности, поводом для проверок стали жалобы на отсутствие водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области, отсутствия транспортного сообщения в хуторе Серебрянском Волгоградской области и отсутствие ремонта в спортзале поселка Солнечная Долина в Судаке, в Крыму. По данным РБК, проверки проходят на предмет халатности уполномоченных должностных лиц.

    Военные следственные органы СК России также принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России военнослужащей Юлии Березы, которая сообщила, что в 2022 году была добровольно мобилизована в ДНР и зачислена на службу в стрелковый полк народной милиции, однако не может применить полученные ею льготы к близкой родственнице, проживающей в другом регионе, так как удостоверение участника боевых действий распространяется только на территории ДНР.

    Ранее сообщалось, что прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина длились более четырех часов. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.


    Коментарии (58)
    15 декабря 2023, 06:26
    Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина

    Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американский конгрессмен Стени Хойер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «халяве» для Киева, которая «заканчивается помаленьку».

    По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».

    Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.

    Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции,  решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.

    Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».


    Коментарии (15)
    15 декабря 2023, 14:59
    Путин: Россию ожидают десять лет большой стройки
    Путин: Россию ожидают десять лет большой стройки
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грядущее десятилетие в стране станет периодом «большой стройки», заявил президент Владимир Путин в ходе железнодорожного съезда в пятницу.

    «Предстоящее десятилетие станет для страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что будущее железнодорожного транспорта России – за высокоскоростным пассажирским сообщением.

    Также он отметил, что Российские железные дороги надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия.

    Коментарии (53)
    15 декабря 2023, 21:57
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    Путин сообщил о росте числа сдающихся в плен украинских военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В последнее время зафиксирован резкий рост числа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен, заявил президент России Владимир Путин.

    «Количество сдающихся в плен военнослужащих украинских войск резко увеличилось», – сказал глава государства на встрече с лидерами фракций Госдумы в пятницу, передает ТАСС.

    Ведется работа по обмену пленными между Россией и Украиной, добавил Путин.

    Как ранее сообщало Минобороны, за последнюю неделю были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских солдата, 25 из них – за прошедшие сутки.

    Коментарии (26)
    17 декабря 2023, 11:10
    Путин назвал чушью слова Байдена о возможности нападения России на НАТО
    Путин назвал чушью слова Байдена о возможности нападения России на НАТО
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает, это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении», – передает ТАСС слова Путина.

    Российский лидер уверен, что такая позиция Вашингтона является ошибочной, потому что вряд ли США с учетом перспектив мирового развития «так уж заинтересованы, как они думали 20 лет назад и как они публично заявляют, в нанесении стратегического поражения России». «Не думаю, что это находится в национальных интересах самих США», – заметил президент России.

    Путин отметил также, что Россия не имеет никакого интереса воевать со странами НАТО.

    «Вся организация НАТО не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса – ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного – воевать со странами НАТО», – сказал он.

    Путин заверил, что у Москвы со странами НАТО «нет никаких территориальных претензий друг к другу», а также «нет желания испортить с ними отношения».

    «Мы заинтересованы в развитии отношений со странами НАТО», – заявил глава государства

    Ранее президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения к Конгрессу, в котором призывал поддержать выделение дополнительной помощи офису Зеленского, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО».

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    17 декабря 2023, 10:39
    Путин: Западу такая большая Россия не нужна
    Путин: Западу такая большая Россия не нужна
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Западные страны, считая, что такая большая Россия не нужна, хотят ее разделить и подчинить, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» президент Владимир Путин.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Реалии таковы, позднее я в этом абсолютно на 100% убедился, что после распада Советского Союза [западные политики] считали, что надо немножко потерпеть, сейчас доразвалим Россию», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что такая достаточно большая по европейским меркам страна, с самой большой территорией в мире и достаточно большим по сравнению с другими странами Европы количеством жителей – «в общем не нужна».

    «Лучше ее, как предлагал известный политический деятель в США [бывший советник президента США Збигнев] Бжезинский, разделить на пять частей и вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы», – напомнил старые антироссийские идеи президент.

    Напомним, в ходе юбилейного заседания дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок.

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    15 декабря 2023, 22:47
    Путин предложил вернуть флаг царского корабля «Александр III» на одноименную АПЛ

    Путин предложил вернуть из музея флаг дореволюционного корабля «Александр III» на одноименную АПЛ

    Путин предложил вернуть флаг царского корабля «Александр III» на одноименную АПЛ
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Флаг последнего дореволюционного российского флагмана «Александр III» следует вернуть из музея и передать на новый одноименный подводный крейсер, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что следует с «коллегами в музее договориться и вернуть его на новый атомный подводный крейсер». По его мнению, «это будет справедливо», передает РИА «Новости».

    Андреевский флаг корабля «Александр III» был спущен, когда после Гражданской войны барон Петр Врангель увел флот в Турцию, а позднее – в Африку. Флаг попал в Австралию, но несколько лет назад его удалось вернуть в Россию.

    Напомним, 11 декабря в Северодвинске Путин принял участие в церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III».

    Коментарии (13)
    17 декабря 2023, 10:32
    Путин рассказал о наивном представлении об отношении Запада к России в 2000-х
    Путин рассказал о наивном представлении об отношении Запада к России в 2000-х
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» рассказал, что в 2000-х годах был склонен списывать на инерцию мышления Запада склонность к конфронтации с Россией.

    Отрывок из программы в своем Telegram-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

    «Все-таки у меня было наивное представление о том, что весь мир – и прежде всего <…> так называемый цивилизованный, понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет. А значит, нет основы для конфронтации, и если что-то происходит негативное в политике западных стран и в отношении России – ну, в частности, очевидным была поддержка сепаратизма и терроризма на территории России, – я как директор ФСБ это видел, но я по наивности своей полагал, что это просто инерция мышления и действий», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее Путин заявил, что русофобия стала одним из направлений по борьбе с Россией на Западе.

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    15 декабря 2023, 22:30
    Зюганов предложил выпороть того, кто позволил Путину выйти на мороз без шапки

    Зюганов предложил выпороть того, кто допустил участие Путина в церемонии поднятия флага на АПЛ без шапки

    Зюганов предложил выпороть того, кто позволил Путину выйти на мороз без шапки
    @ Кирилл Иодас/пресс-служба администрации губернатора и правительства Архангельской области/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что человека, который допустил выступление президента России Владимира Путина на улице в мороз без головного убора, следует выпороть.

    «Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки», – заявил Зюганов, указав, что температура воздуха – минус 15 градусов. Лидер КПРФ сказал, что в ситуации, когда продолжается военный конфликт, здоровье главнокомандующего – «это здоровье нации». «Мы им сделаем замечание», – приводит слова Зюганова РИА «Новости».

    Глава Российского государства Владимир Путин с улыбкой сказал, что «и на свой счет принимает замечания». «Выпорем – это мы легко, это у нас не заржавеет за этим, это мы умеем», – пошутил Путин.

    Напомним, речь идет об участии Путина в церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III», которая состоялась 11 декабря в Северодвинске.


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    16 декабря 2023, 10:16
    Bloomberg: Путин высмеял отдаление Запада от финансовых проблем Украины

    Bloomberg: Путин высмеял Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин высмеял украинского президента Владимира Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине, сообщает Bloomberg.

    Издание подчеркивает, что в ходе прямой линии Путин отметил, что помощь Киеву «помаленьку заканчивается», а Зеленский сейчас находится среди множества финансовых проблем, передает РИА «Новости».

    Также в статье говорится о том, что представители Запада поменяли свое отношение к Зеленскому, после того, как стала известна правда о неудачном контрнаступлении ВСУ.

    Как ранее писал The New Yorker, отказ американского конгресса согласовывать финансовую помощь Киеву станет «рождественским подарком» российскому лидеру.

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    15 декабря 2023, 15:55
    Путин: Решение о строительстве Крымского моста принималось еще при Николае II и Сталине
    Путин: Решение о строительстве Крымского моста принималось еще при Николае II и Сталине
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вопрос строительства Крымского моста рассматривался еще при императоре Николае II и при лидере СССР Иосифе Сталине, заявил президент России Владимир Путин на Съезде железнодорожников.

    «Я думаю, что такое историческое решение по строительству принималось и до нас. Первое такое решение было принято Николаем II, второе решение – Иосифом Виссарионовичем Сталиным», – сказал российский лидер, комментируя слова главы РЖД Олега Белозерова о строительстве моста, передает ТАСС.

    Путин добавил, что Россия реализовала это решения «здорово, с блеском». Глава государства также поблагодарил работников железной дороги за мужество и героизм в ситуациях с атаками на Крымский мост.

    «А что касается перевозок и тех известных событий, которые были на [Крымском] мосту, то здесь, конечно, особая благодарность железнодорожникам, особая. Я не буду вдаваться в детали, но они проявили мужество и героизм в прямом смысле этого слова. И за это им отдельные слова благодарности», – сказал Путин.

    Ранее Путин отметил рост пассажиропотока в Крым.

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    15 декабря 2023, 22:59
    Путин сообщил об отмене комиссии за оплату ЖКХ для льготников и пенсионеров

    Путин сообщил о решении властей России распространить отмену комиссии за оплату ЖКХ на всех пенсионеров и льготников

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что оговорился, когда сообщал об отмене комиссии за оплату ЖКХ для пенсионеров. Он пояснил, что данная мера коснется всех льготников и пенсионеров.

    Путин напомнил, что «сообщил об отмене прежнего решения взимать комиссионные при уплате за ЖКХ». Он отметил, что говорил о соответствующем решении «в отношении пенсионеров». «На самом деле, решение было принято в отношении льготных категорий граждан», – приводит его слова ТАСС.

    Как пояснил Путин, «исходили из того, что пенсионеры, как правило, льготники». Однако, указал он, не все пенсионеры являются таковыми. «Но поскольку я сказал про пенсионеров, будем считать, что я оговорился», – заявил президент.

    Он сообщил, что кабмин «после этого принял решение распространить это решение на всех пенсионеров». Как отметил Путин, «польза от этих прямых линий очевидна». Он назвал свою оговорку «хорошей».

    Напомним, в ходе прямой линии и пресс-конференции президент заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ. Ведущий Павел Зарубин спросил у него: «А вот разве это правильно, что за примитивную услугу (оплата ЖКХ), нужно еще платить комиссию банку?» «Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», – ответил Путин.

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    14 декабря 2023, 16:18
    Путин: Надо верить в великий русский народ

    Путин признался, что предостерег бы себя в 2000 году от наивности и избыточной доверчивости к западным партнерам

    Путин: Надо верить в великий русский народ
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин признался, что если бы была возможность вернуться в прошлое, предостерег бы себя в 2000 году от наивности и избыточной доверчивости к западным партнерам.

    «Я бы сказал: «Верной дорогой идете, товарищ». От чего бы предупредил? От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров», – сказал Путин во время прямой линии.

    Он добавил, что дал бы себе напутствие верить в русский народ.

    «Надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха, возрождения, становления и развития России», – подчеркнул президент в завершении пресс-конференции. 

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    17 декабря 2023, 06:40
    Sky News: Прямая линия Путина отразила успех российской армии в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Выступление президента России Владимира Путина на прямой линии отражает успех российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и растущую уверенность Москвы в победе, заявил военный обозреватель британского телеканала Sky News.Шон Белл.

    Белл отметил, что, несмотря на огромную военную и финансовую поддержку Запада, контрнаступление Украины не принесло успеха. Западные лидеры, пишет обозреватель, задаются вопросом, может ли Украина одержать победу в этом конфликте, или же понесет еще больше потерь, передает ТАСС.

    Журналист подчеркнул, что неудивительно, почему Путин воодушевлен, хотя конфликт еще далек от завершения.

    Ранее Bloomberg сообщило, что во время прямой линии Путин высмеял украинского президента Владимира Зеленского из-за нерешительности Запада в вопросе финансовой помощи Украине.

    Как ранее писал The New Yorker, отказ американского конгресса согласовывать финансовую помощь Киеву станет «рождественским подарком» российскому лидеру.

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