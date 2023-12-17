Сальдо сообщил об уменьшении количества наемников на фронте

Сальдо: Наемников на фронте становится меньше, не хотят идти на «верную смерть»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, их стало меньше, но все равно много. Меньше их стало потому, что они поняли, что с русской армией нельзя воевать без идеи даже за большие деньги, которые забираются у американских и европейских налогоплательщиков, передает РИА «Новости».

По его словам, иностранные наемники «боятся, и даже за очень большие деньги идти на верную смерть не хотят».

Напомним, в сентябре тело прибывшего из Британии наемника обнаружили на Украине в водоеме со связанными руками.