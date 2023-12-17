Мигрант проник в Финляндию из России через лес

Шольц из-за Орбана чуть не опоздал к Серебренникову

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Серебренникова, Шольц «выпил вина в курилке», а после спектакля зашел за кулисы, чтобы поделиться с артистами впечатлениями от представления, передает РИА «Новости».

Режиссер также рассказал, что один из актеров в импровизации на песню, один куплет которой пелся на венгерском, пошутил про взаимоотношения Шольца и премьера Венгрии Виктора Орбана. «Все смеялись, и вроде канцлер не обиделся», – написал Серебренников в своем Telegram-канале. Он отметил, что в беседе с артистами немецкий канцлер заявил, что в Брюсселе «больше всего беспокоился о том, что Виктор Орбан так долго будет говорить, что ему придется пропустить представление в Thalia».

Говоря о подробностях визита Шольца, режиссер рассказал, что в пятницу федеральное ведомство уголовной полиции оповестило о желании канцлера Германии по возвращении из Брюсселя посетить спектакль в компании жены Бритты Эрнст.

«Так и случилось. Без десяти восемь незаметно подъехали два лимузина, у ворот короткий прием с шампанским с режиссером Иоахимом Люксом, а затем Шольц и Эрнст сели посреди партера, седьмой ряд, между изумленными гостями», – поделился Серебренников.

В июне 2020 года Серебренников был осужден на три года условно по делу о многомиллионных хищениях из госбюджета. В марте прошлого года Хамовнический суд Москвы отменил решение об условном осуждении режиссера Кирилла Серебренникова до истечения его испытательного срока и снял с него судимость.