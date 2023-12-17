Из века в век украинские политики наступали на одни и те же грабли. Бывшие соратники становились злейшими врагами, как только впереди начинала маячить «гетманская булава». Похожая ситуация наступает для Украины сейчас.0 комментариев
Мигрант проник в Финляндию из России через лес
STT: Один мигрант незаконно проник на территорию Финляндии из РФ через лес
Один человек незаконно проник на территорию Финляндии через лес в районе контрольно-пропускного пункта «Ваалимаа», сообщили СМИ.
Как сообщило агентство STT, в субботу после семи вечера незаконно пересекший границу России и Финляндии в районе пограничного перехода «Ваалимаа» человек подал заявление о предоставлении убежища, передает ТАСС.
Напомним, в субботу газета Helsingin Sanomat сообщила, что проситель убежища впервые проник из России в Финляндию, преодолев двухметровый забор на закрытой границе в Ваалимаа.