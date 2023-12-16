Социолог: Путин – авторитет для героев СВО

Социолог Потуремский: Путин является лидером и авторитетом для героев и участников СВО

Tекст: Андрей Резчиков

«Собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина – это новый формат, призванный показать действительно широкую поддержку, которую сейчас имеет президент на всех уровнях», – считает Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«Путин является лидером и авторитетом для героев и участников СВО. Именно поэтому он заявил о выдвижении во время награждения героев. Да, это патриотический порыв, герои поддерживают Путина и для них он является героем», – добавил эксперт.

По словам Потуремского, Путин – та фигура, «которая является гарантом стабильности в стране и правильного пути ее развития, во многом это безальтернативная фигура».

Социолог напомнил о беспрецедентно высоком уровне доверия Путину, чья фигура стала объединяющей, за него готова голосовать аудитория самых разных партий. «Путин выдвигается не партийным образом, потому что его поддержка гораздо шире электората какой-то отдельной партии. Его поддержка в разных социальных и возрастных группах очень высока, носит беспрецедентно устойчивый характер уже на протяжении последних двух лет», – отметил спикер.

В субботу собрание группы избирателей единогласно поддержало самовыдвижение Владимира Путина кандидатом на выборах президента России, запланированных на март 2024 года. Об этом сообщил руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов. «Единогласно! Ура!» – подчеркнул он.

В концертном зале «Зарядье» также присутствовал актер театра и кино, телеведущий Михаил Мамаев, который работает военкором в зоне военной спецоперации. «За последние десятилетия у нас в стране впервые есть общенациональный лидер, за которым идет страна. С ним не страшно ничего, поэтому в составе инициативной группы находятся самые разные представители российского общества. У всех у них одухотворенные лица», – сказал Мамаев в интервью газете ВЗГЛЯД.

Мамаев считает, что образование инициативной группы избирателей в поддержку самовыдвижения Путина должно показать всем недоброжелателям России, что «мы едины и непобедимы».

В свою очередь сенатор Константин Долгов признался, что для него участие в этом мероприятии стало проявлением гражданской позиции. «Граждане активно участвуют в жизни страны, они объединены одной целью – поддержать нашего президента Владимира Путина на выборах в марте следующего года. Это наш политический выбор», – поделился сенатор.

В собрании участвовало более 700 человек. Согласно закону, выдвинуть кандидата в качестве самовыдвиженца может группа в составе не менее 500 человек. Кроме того, она должна зарегистрироваться в Центризбиркоме (ЦИК) и организовать сбор подписей.

Протокол собрания был направлен в ЦИК для принятия решения о регистрации инициативной группы, что позволит начать сбор подписей в поддержку Путина.

В эту группу вошли политики, государственные деятели, спортсмены, представители бизнеса, науки, культуры и медицины, участники и герои специальной военной операции, в том числе спикер парламента Донецкой народной республики, командир батальона «Спарта» Артем Жога.

О своем решении участвовать в выборах Путин сообщил 8 декабря после вручения медалей участникам специальной военной операции. В случае победы это будет его пятый президентский срок.

