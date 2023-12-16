Россия в 2022 году нарастила внешний долг лишь перед одной страной

Политолог объяснил отказ Польши от обвинений России в крушении Ту-154 под Смоленском

Политолог Носович: 80% поляков считают глупостью версию о причастности России к крушению Ту-154

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«На днях Дональда Туска привели к присяге в качестве премьера Польши. Пришла к власти оппозиционная «Гражданская платформа». И тут важно напомнить, что бывшая правящая партия «Право и справедливость» (PiS) обвиняла Туска в якобы сговоре с Россией в контексте крушения Ту-154. На фоне этого отказ от обвинений является закономерным», – сказал политолог Александр Носович.

«Но есть еще один важный момент – 80% поляков, согласно опросам, считают версию PiS о крушении Ту-154 под Смоленском полной глупостью и ничем не доказанной конспирологией. При этом президент Анджей Дуда предпочитал эту теорию не поддерживать, но и не опровергать. В итоге для расследования создавались всякие комиссии, они показывали свои доклады, потом другие комиссии признавали эти результаты ангажированным и так по кругу», – указал он.

«Вместе с тем я бы не стал надеяться на то, что тема закрыта. Дело в том, что в Польше, по сути, стартовала предвыборная президентская кампания. И нет практически никаких сомнений в том, что среди прочего кандидаты будут спекулировать и на «причастности» Москвы к трагедии с самолетом Качиньского», – резюмировал аналитик.

Польские власти откажутся от версий о вине России в катастрофе самолета Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент республики Лех Качиньский, приводит РИА «Новости» слова министра внутренних дел и администрации Марчина Кервиньского.

«Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось. Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы – честным, комплексным и глубоким образом. Это официальный документ, который, конечно, в последние годы пытались уничтожить люди типа пана Мачеревича», – указал он.

Напомним, в апреле польская комиссия (ее возглавляет бывший глава Минобороны страны Антони Мачеревич), повторно расследующая обстоятельства смоленской авиакатастрофы, подала заявление в прокуратуру о подозрении совершения покушения на жизнь Качиньского и других пассажиров. По словам самого Мачеревича, главные доказательства этой теории – наличие взрывчатых веществ на обломках самолета и реконструкция разрушения лайнера. В свою очередь министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш утверждал, что подписал решение об упразднении вышеназванной комиссии.

Польский лайнер Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский вместе с женой, известные политики и военные деятели.

Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами – недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить работу.

В прошлом году Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой утверждается, что Россия якобы «несет прямую ответственность» за катастрофу самолета Ту-154 под Смоленском в апреле 2010 года. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что польские власти отказываются смотреть правде в глаза и признавать трагическим происшествием крушение Ту-154, обвиняя в этом Россию.