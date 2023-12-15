  • Новость часаВенгрия потребовала от ЕС больше денег в обмен на согласование помощи Киеву
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Когда США научатся уважать Россию
    На Западе назвали сроки поражения Украины
    В Словакии предрекли переименование аэропорта в Париже после слов Путина о де Голле
    Польша решила отказаться от обвинений России в крушении Ту-154 под Смоленском
    Лавров заявил о тайных попытках Запада установить контакт с Россией
    Макрон назвал номер телефона для возобновления диалога с Россией
    Против производителей яиц возбудили дела из-за повышения цен
    Путин: Высокоскоростные железные дороги дойдут до Луганска и Донецка
    ЦБ назвал сроки отмены высокой ключевой ставки
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Прямая линия Путина показала произошедшие в России перемены

    Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

    16 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дайте женщине возможность выбрать жизнь

    Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

    20 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора плотнее заняться политикой Сербии

    В России часто жалуются на неблагодарное поведение президента Сербии Вучича и главы МИД Дачича. Однако их многовекторная политика имеет ясное обоснование, и ее поддерживает большинство сербов. А чтобы было иначе, России следует прилагать больше усилий для объединения сербских патриотов в один блок, который мог бы сильнее давить на власть.

    11 комментариев
    15 декабря 2023, 18:59

    Анонсировано вручение премии «Герои Рунета»

    Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) проведет премию «Герои Рунета»: отметит людей, персонажей и явления, которые составляют картину общественно значимых событий и достижений в российском сегменте Сети за 2023 год.

    Церемония вручения премии состоится 19 декабря в «Кибердоме» – уникальном кибербез-хабе, созданном для развития и поддержки индустрии российской кибербезопасности. В рамках мероприятия пройдет презентация итогов 2023 года в Рунете, состоится награждение героев года, музыкальным хедлайнером премии станет группа «Ят-Ха», говорится на сайте РОЦИТ.

    Заявка на аккредитацию блогеров и представителей СМИ доступна по ссылке.

    РОЦИТ – общественная организация, защищающая права интернет-пользователей России. Ее миссия – содействовать развитию и распространению интернет-технологий в интересах граждан России. РОЦИТ реализует образовательные проекты в области ИТ и цифровой грамотности, защищает интересы пользователей и специалистов интернет-сферы на государственном уровне, представляет актуальные исследования интернет-среды.

    14 декабря 2023, 19:17
    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина

    Следственный комитет начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму после прямой линии Путина

    Следком начал проверки в ряде регионов после прямой линии Путина
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    По факту обращений, поступивших на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, Следственный комитет (СК) России начал проверки в Ивановской, Волгоградской областях и Крыму.

    В частности, поводом для проверок стали жалобы на отсутствие водоснабжения в деревне Акишево Ивановской области, отсутствия транспортного сообщения в хуторе Серебрянском Волгоградской области и отсутствие ремонта в спортзале поселка Солнечная Долина в Судаке, в Крыму. По данным РБК, проверки проходят на предмет халатности уполномоченных должностных лиц.

    Военные следственные органы СК России также принимают меры в связи с обращением на прямую линию с президентом России военнослужащей Юлии Березы, которая сообщила, что в 2022 году была добровольно мобилизована в ДНР и зачислена на службу в стрелковый полк народной милиции, однако не может применить полученные ею льготы к близкой родственнице, проживающей в другом регионе, так как удостоверение участника боевых действий распространяется только на территории ДНР.

    Ранее сообщалось, что прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина длились более четырех часов. За это время президент прокомментировал более 80 обращений и вопросов от граждан и журналистов.


    Коментарии (53)
    14 декабря 2023, 21:40
    В Госдепе назвали первый шаг для начала переговоров США и России
    В Госдепе назвали первый шаг для начала переговоров США и России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Освобождение американцев, которые находятся под стражей в России, могло бы стать первым шагом для возобновления переговоров между Вашингтоном и Москвой, заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

    Так он прокомментировал итоги прямой линии президента России Владимира Путина. Миллер заявил, что если бы Путин «действительно хотел восстановить отношения с Соединенными Штатами или другими странами Запада», то «он мог бы начать с освобождения американцев», задержанных в России, передает ТАСС.

    Напомним, Путин, отвечая на вопрос журналистки New York Times о деле американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича, заявил, что Москва находится в контакте с Вашингтоном по обмену заключенными и надеется найти оптимальное решение.

    Коментарии (38)
    14 декабря 2023, 22:25
    Белый дом отказался считать конфликт на Украине «зарубежной войной» для США

    Представитель Белого дома Кирби заявил, что конфликт на Украине не является для США «зарубежной войной»

    Белый дом отказался считать конфликт на Украине «зарубежной войной» для США
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Как утверждает координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, для США конфликт на Украине не является «зарубежной войной», поскольку Россия «бросает вызов международному порядку», который «помогли построить» США.

    Комментируя заявления президента России Владимира Путина, сделанные во время «Итогов года», Кирби сказал, что «происходящее на Украине происходит не только с Украиной». По его словам, «это не зарубежная война», передает ТАСС.

    Представитель Белого дома заявил, что членам Конгресса США нужно одобрить дополнительное финансирование для Киева. Он подверг критике решение республиканцев, под контролем которых находится Палата представителей, прерваться на рождественские каникулы. Кирби посетовал, что «украинцы вновь возвращаются на поле боя», а конгрессмены тем временем «отправляются домой на праздники».

    Кирби утверждает, что Москва якобы «бросает вызов самому понятию суверенитета» и «самой демократии», желая изменить «международный порядок». По его словам, такие изменения приведут к «глубоким последствиям для свободы и процветания во всем мире». Как говорит Кирби, США «не могут позволить себе не оказать помощь» Украине. Он заявил, что остальные государства «извлекут уроки» из «способности или неспособности» США «выстоять». Кирби призвал «действовать в защиту интересов национальной безопасности» США.

    Напомним, Палата представителей США поддержала проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год объемом 883,7 млрд долларов. Из них на помощь Украине приходится 800 млн долларов. Глава американского государства Джо Байден просит выделить Украине 61 млрд долларов в рамках запроса на дополнительное финансирование.

    Коментарии (28)
    15 декабря 2023, 06:26
    Конгрессмен США упрекнул коллег из-за слов Путина

    Член Палаты представителей Хойер посетовал на нежелание конгрессменов США поддержать законопроект о помощи Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Американский конгрессмен Стени Хойер прокомментировал слова президента России Владимира Путина о «халяве» для Киева, которая «заканчивается помаленьку».

    По словам Хойера, «Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и кажется, это уже происходит». Как отметил Хойер, «Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы», передает РИА «Новости».

    Хойер посетовал, что места в Палате представителей «пустуют». Он подверг критике отказывающихся согласовывать помощь Украине республиканцев, которых, по версии конгрессмена, поддерживает российский президент.

    Напомним, Палата представителей, где большинство у республиканской оппозиции,  решила уйти на рождественские каникулы и собирается продолжить работу только в январе.

    Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними, в том числе демилитаризация. Он отметил, что сейчас Украина практически ничего не производит, а многое получает «на халяву», но «халява может закончиться».


    Коментарии (15)
    15 декабря 2023, 08:26
    ВСУ уничтожили склад стройматериалов и котельную в Мариуполе

    В Мариуполе уничтожены склад стройматериалов и котельная из-за ракетного удара ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Склад стройматериалов и передвижная котельная были уничтожены из-за ракетного удара ВСУ по Мариуполю в ночь на пятницу, сообщили в оперативных службах ДНР.

    Отмечается, что вследствие ракетного удара уничтожены склад стройматериалов и передвижная котельная, обошлось без пострадавших, передает ТАСС.

    В ночь на пятницу украинские военные выпустили по Мариуполю три дальнобойные ракеты. В последний раз ВСУ обстреливали Мариуполь в мае.

    До этого металлургический завод имени Ильича в Мариуполе, где в ходе боев долгое время укрывались ВСУ, после полного разминирования запустил сразу три цеха.

    Коментарии (16)
    14 декабря 2023, 22:59
    Все фигуры на памятнике Советской армии в Софии «обезглавили»

    В ходе демонтажа «обезглавлены» все фигуры на памятнике Советской армии в Софии

    Все фигуры на памятнике Советской армии в Софии «обезглавили»
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Болгарии продолжается демонтаж памятника Советской армии, все три фигуры «обезглавлены», сообщают местные СМИ.

    Прошло три дня с начала работ, их собираются закончить к рождественским праздникам. На данный момент у всех трех фигур, составляющих композицию памятника, срезана верхняя часть. У памятника продолжает находиться полицейская охрана, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

    Напомним, местные власти заявили об аварийном состоянии памятника. Предполагается, что самые высокие фигуры после демонтажа будут реставрированы, а затем станут частью экспозиции Музея социалистического искусства.

    Коментарии (27)
    15 декабря 2023, 08:43
    Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино

    Пленный Матвиенко: За три дня атак под Работино из 48 солдат ВСУ выжили пять

    Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделение ВСУ, брошенное во время контрнаступления на штурм в районе села Работино в Запорожье, потеряло за сутки погибшими 43 из 48 бойцов, рассказал украинский военнопленный Иван Матвиенко.

    По его словам, на первый штурм отправили три группы по восемь человек, из которых только двое выжили, через несколько дней отправили три «восьмерки», из которых выжил один, передает РИА «Новости».

    Матвиенко добавил, что к штурму готовились всего месяц, а в бой украинских военных бросили без разведки.

    Он рассказал, что за три месяца боев из 200 человек личного состава его роты, проходившей обучение в Британии, в живых осталось не больше десяти.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районе Работино Запорожской области.

    Коментарии (23)
    14 декабря 2023, 20:06
    Назван размер помощи Украине в бюджете Пентагона на 2024 год

    Tекст: Денис Тельманов

    Палата представителей США поддержала проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год объемом 883,7 млрд долларов. В нем предусмотрены средства и на оказание военной помощи Украине.

    За принятие бюджета высказались 310 законодателей, против – 118, передает РИА Новости со ссылкой на сенатский комитет по оборонным делам.

    При этом в ходе обсуждения и голосования сумма ассигнований на оборону сократилась с 886 миллиардов, которые одобрил Сенат, до 883,7 млрд долларов. Отмечается, что из этой суммы на помощь Украине приходится 800 млн долларов. Для вступления в силу бюджет должен быть подписан президентом США Джо Байденом.

    Ранее сообщалось, что лидер республиканцев в Сенате исключил утверждение помощи Киеву до Рождества даже при достижении соглашения между республиканцами и демократами.

    Коментарии (10)
    15 декабря 2023, 08:57
    Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС

    На саммите ЕС Шольц предложил Орбану выйти за кофе из зала, где зашли в тупик дебаты по Киеву

    Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану выйти из зала за чашкой кофе, в то время как лидеры стран ЕС проводили голосование о начале переговоров касательно членства Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников.

    По информации издания, Шольц полагал, что в случае, если Орбан не желает соглашаться на начало переговоров, ему можно ненадолго покинуть комнату, что позволит лидерам 26 стран Европы принять решение в пользу начала переговоров с Киевом, после чего венгерский премьер сможет сказать, что не голосовал «за», передает РИА «Новости».

    Politico указывает, что стратегия Шольца удивила представителей ЕС, более того, с момента его назначения в 2021 году критики обычно отмечали у него отсутствие тактических навыков ведения переговоров особенно в сравнении с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель.

    Издание подчеркивает, что идея предложить представителю одной из стран ЕС покинуть комнату для достижения единогласия является неожиданной. «Официальные лица и дипломаты ЕС на саммите не смогли сказать, использовался ли когда-либо ранее ход Шольца», – пишет Politico.

    Накануне стало известно, что странам ЕС на саммите в Брюсселе не удалось договориться по программе бюджетной помощи Украине на 50 млрд евро, к этой теме вернутся в январе.


    Коментарии (18)
    15 декабря 2023, 16:02
    Польша решила отказаться от обвинений России в крушении Ту-154 под Смоленском
    Польша решила отказаться от обвинений России в крушении Ту-154 под Смоленском
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МВД и администрации Польши Марчин Кервиньский заявил, что польская сторона откажется от версий о вине России в падении Ту-154 под Смоленском в 2010 году.

    «Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось. Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы – честным, комплексным и глубоким образом», – сказал Кервиньский, передает РИА «Новости».

    «Это официальный документ, который, конечно, в последние годы пытались уничтожить люди типа пана Мачеревича», – добавил он. Министр также сообщил о решении ликвидировать комиссию по повторному расследованию крушения.

    Отчет Миллера о причинах крушения под Смоленском Ту-154 был обнародован в 2011 году, в нем говорилось об ошибках экипажа, которые привели к катастрофе. Однако в апреле 2018 года он был аннулирован комиссией, которая повторно начала расследовать катастрофу президентского лайнера. Как заявлялось, «отчет неверно указывал причины катастрофы, повторяя выводы МАК». Новая комиссия заявляла, что на борту Ту-154 президента страны произошло якобы как минимум два взрыва, которые уничтожили самолет.

    Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение 10 апреля 2010 года по пути на памятные торжества в Катыни. На борту находились 96 человек, включая восемь членов экипажа. Польский президент, его супруга, представители руководства Польши и все остальные находившиеся на борту люди погибли.

    В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что польские власти отказываются смотреть правде в глаза и признавать трагическим происшествием крушение Ту-154, обвиняя в этом Россию.

    Коментарии (17)
    15 декабря 2023, 10:59
    В России впервые лишили гражданства за уклонение от воинского учета

    Суд в России впервые лишил иностранцев гражданства за уклонение от воинского учета

    В Челябинске по иску полиции впервые вынесено решение суда о прекращении гражданства двух братьев, приехавших из страны ближнего зарубежья и уклонившихся от воинской обязанности.

    По данным управления полицейского главка по вопросам миграции, прекращение гражданства на таком основании в России стало прецедентом.

    После вынесения решения братья 21 и 24 лет должны будут выехать из страны, иначе их депортируют, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону, передает ТАСС.

    Полицейскими было установлено, что при подаче заявления на получение гражданства России мужчины предоставили заведомо ложные сведения с целью уклониться от несения воинской обязанности. На этом основании Центральный райсуд Челябинска и принял решение о прекращении российского гражданства молодых людей. Позднее Челябинский облсуд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил решение суда первой инстанции без изменений.

    Мужчины попали в поле зрения полиции в рамках операции «Нелегальный мигрант».

    Напомним, на этой неделе двух принятых в российское гражданство приезжих лишили паспортов за незаконный оборот наркотиков.

    Накануне СК направил в МВД запрос на лишение гражданства еще семерых обвиняемых в преступлениях.

    Коментарии (20)
    15 декабря 2023, 14:50
    Рар: Шольц использовал против Орбана неслыханную хитрость

    Политолог Рар: Вступление в ЕС может стать компенсацией Украине за потерянные территории

    Рар: Шольц использовал против Орбана неслыханную хитрость
    @ Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Из-за использования Венгрией права вето европейским странам придется самостоятельно выплачивать финансовую помощь Украине. Однако в некоторых странах это вызывает существенное недовольство. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Олаф Шольц хитростью вынудил Виктора Орбана покинуть голосование по вопросу членства Украины в ЕС.

    «Шольц прибегнул к изощренной хитрости, применение которой в международной дипломатии можно назвать неслыханным. Все европейские политики давно знали о непримиримости Виктора Орбана с самой идеей поспешного принятия Украины в ЕС. Это представляло серьезную проблему для Брюсселя, поскольку столь важные решения должны приниматься единогласно», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Понимая это, канцлер ФРГ во время обсуждения данного вопроса предложил премьер-министру Венгрии попить кофе. Пока он отсутствовал, голосование по спорному вопросу состоялось. Будапешт попросту не сумел применить имеющееся в его арсенале право вето. Тем не менее Орбан не собирался идти на другие уступки», – отмечает он.

    «Вернувшись в зал заседания, он наложил запрет на второй пункт голосования – предоставление многомиллиардной помощи Украине на четыре года. Этот факт не особо расстроит ведущие страны Евросоюза. В конечном счете такое государство, как Германия, может не менее щедро давать деньги государству-союзнику из национального бюджета», – подчеркивает эксперт.

    «Однако и в Берлине наблюдаются некоторые проблемы с продолжением спонсирования Украины. Конституционный суд ограничил рвение правительства ФРГ, из-за чего руководству страны приходится сдерживать расходы по многим категориям. Однако в плане поддержки восточноевропейского государства мало что изменилось», – уточняет собеседник.

    «Помощь Украине была названа «экстренной ситуацией», траты на которую ограничениям не подлежат. Думаю, эту страну все-таки примут в ЕС на особых условиях. Возможно, это станет компенсацией за потерянные территории», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц хитростью вынудил Виктора Орбана покинуть голосование по вопросу членства Украины в ЕС. Об этом пишет издание Politico. Отмечается, что обсуждения по этому вопросу длились около трех часов. В определенный момент канцлер ФРГ предложил премьер-министру Венгрии покинуть зал заседания.

    Это позволило 26 оставшимся лидерам Евросоюза одобрить начало пути Украины к вхождению в состав объединения необходимым единогласием. Подчеркивается, что данное правило выполняется при том условии, если на встрече не присутствует представитель лишь одного государства. «При этом Орбан сохраняет возможность сказать, что он так и не согласился с этим решением», – сообщает газета.

    По информации издания, премьер-министр Венгрии действительно покинул место проведения встречи на несколько минут. Поведение Шольца удивило представителей ЕС, поскольку канцлер долгое время считался средним политиком, у которого отсутствуют тактические навыки ведения переговоров, особенно в сравнении с Ангелой Меркель.

    Однако Виктор Орбан все же сумел использовать право вето по другому вопросу. Венгрия проголосовала против программы бюджетной помощи Украине в размере 50 млрд евро. Остальные 26 членов объединения единогласно поддержали проект. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что организация «вернется к этой теме в январе». По его мнению, они обязательно «достигнут консенсуса».

    «Ждали наоборот – что с деньгами получится, а по членству упрется», – комментируют произошедшее авторы журнала «Россия в глобальной политике» в своем Telegram-канале. «Но венгерский начальник, вероятно, правильно рассчитал. Упрямство по символам вызовет больший скандал, ибо уж очень накачали ожидания и раздали авансы. А вот насчет денег энтузиазма нет у многих, так что можно продолжать торговаться. Тем более что за непротивление началу переговоров отвалили только половину из замороженных венгерских средств», – отмечают авторы журнала.

    Напомним, в Германии инициатива Олафа Шольца перевести 60 млрд евро из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом в фонд экологических и климатических проектов столкнулась с жесткой критикой. После того, как Конституционный суд ФРГ запретил канцлеру пойти на данные меры, министерству финансов страны пришлось заморозить почти все ассигнования из бюджета нынешнего года, что поставило под удар и материальную поддержку Украины.

    Однако глава немецкого правительства заверил, что несмотря на это стечение обстоятельств, поддержка офиса Зеленского продолжится. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine. «Мы сделаем все возможное, чтобы смягчить экономические последствия войны. Мы сохраним сплоченность в стране», – заверил канцлер.

    Коментарии (13)
    15 декабря 2023, 14:59
    Путин: Россию ожидают десять лет большой стройки
    Путин: Россию ожидают десять лет большой стройки
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Грядущее десятилетие в стране станет периодом «большой стройки», заявил президент Владимир Путин в ходе железнодорожного съезда в пятницу.

    «Предстоящее десятилетие станет для страны десятилетием большой стройки, больших проектов, в том числе на железной дороге», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что будущее железнодорожного транспорта России – за высокоскоростным пассажирским сообщением.

    Также он отметил, что Российские железные дороги надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия.

    Коментарии (43)
    15 декабря 2023, 14:46
    Российский дипломат жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО

    Гаврилов: Готовность Москвы жестко ответить на использование Украиной аэродромов НАТО застала Запад врасплох

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление о готовности России принять жесткие меры в случае использования аэродромов стран НАТО для вылетов переданных Киеву истребителей застало представителей Запада врасплох, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

    «Скажу прямо, мое заявление встретили молча... Подчеркну, наш ответ на подобную эскалацию будет жестким. Каким конкретно – решит руководство страны», – приводит слова Гаврилова ТАСС.

    Дипломат пояснил, что нужно различать передачу Киеву самолетов и использование авиабаз стран НАТО для вылетов авиации ВСУ, что «чревато тяжелыми последствиями».

    По его словам, «западники сразу после заседания бросились докладывать наше сообщение в столицы, особенно поляки, румыны и словаки».

    «Оно застало их врасплох и ответить, естественно, им было нечего», – добавил Гаврилов.

    Ранее Reuters сообщил, что вооруженные силы Украины столкнутся с большими проблемами при использовании американских истребителей F-16, поскольку взлетно-посадочные полосы страны непригодны для этих самолетов.

    Коментарии (9)
    15 декабря 2023, 10:31
    Орбан сказал, сколько раз сможет остановить прием Украины в ЕС

    Премьер Венгрии Орбан: Правительство страны может остановить прием Украины в ЕС еще 75 раз

    Орбан сказал, сколько раз сможет остановить прием Украины в ЕС
    @ Attila Volgyi/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Венгрии не стали препятствовать странам – участницам Евросоюза в принятии решения о начале переговоров, так как у Будапешта есть возможность остановить процесс еще 75 раз, заявил на радио Kossuth премьер-министр страны Виктор Орбан.

    По его словам, решающим аргументом стало то, что Венгрия при этих действиях ничего не потеряет с учетом того, что окончательное слово о членстве Украины должны сказать 27 парламентов, передает РИА «Новости».

    «Если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против», – подчеркнул Орбан.

    Также премьер добавил, что процесс этот – «долгий-предолгий», может насчитывать примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить процесс.

    Кроме того, венгерский премьер заверил, что республика не намерена допустить долговременное финансирование Украины из бюджета ЕС, передает ТАСС.

    «Деньги венгров Украине отданы не будут», – подчеркнул он.

    Ранее стало известно, что саммит ЕС не смог утвердить программу помощи Украине на 50 млрд евро, даже несмотря на то, что канцлер Германии Олаф Шольц использовал тактический ход по отношению к Орбану на саммите ЕС.

    Коментарии (12)
    Главное
    В США потеряли папку разведданных по РФ с высшим допуском секретности
    В России продлили мораторий на проверки бизнеса
    Путин: Россию ожидают десять лет большой стройки
    Выступившие на Олимпиаде россияне не смогут участвовать в Играх дружбы
    Bloomberg сообщил об ослаблении экономической активности Китая
    Дипломат РФ жестко ответил на использование Украиной аэродромов НАТО
    СМИ сообщили о допросе Пугачевой на пограничном пункте в Псковской области

    Путин разъяснил, почему поставляет газ в Европу

    На большой пресс-конференции Владимир Путин впервые прямо назвал того, кто стоит за подрывами «Северных потоков», а также ответил на эмоциональный вопрос, который зачастую возникает у населения: почему Россия продолжает поставлять газ в Европу, которая вводит санкции и помогает оружием и деньгами Украине. Что думает президент о европейском рынке газа и о развороте на Восток? Подробности

    Перейти в раздел

    Банду Байдена будут уничтожать по частям

    Доказательств преступлений семьи Байденов достаточно, чтобы продолжить процесс об импичменте президента. Такую резолюцию приняли в Палате представителей. Сам Байден назвал процесс «политическим трюком», «основанным на лжи». Теперь перед ним, как перед мафиозным доном, поставлен выбор: родной сын или власть. Что выберет Байден? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин рассказал о шагах России вперед

    Владимир Путин подвел итоги года, совместив в единый формат «Прямую линию» общения с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. В ходе четырехчасового общения президент ответил на десятки вопросов, большая часть которых касалась экономики, социальной политики и хода боевых действий в зоне СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Время на стороне Путина

    Президент России вооружился черным фломастером, делал многочисленные заметки и больше четырех часов бодро отвечал на вопросы сограждан. Как пишут западные СМИ, Владимир Путин не выглядит уязвимым и имеет основания быть уверенным в том, что Россия добьется успеха в конфликте с Западом вокруг Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Байден высмеял шансы Киева на победу

      Президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекали провальный визит в США, но он стал не только провальным, но и позорным. Складывалось впечатление, будто к американским союзникам приехали прокаженные. На вопрос, хочет ли Джо Байден на самом деле победы Украины в конфликте с РФ, президент США расхохотался.

    • Возвращение призыва в армию США

      «Если истеблишмент США не откажется от своей цели править миром, ему почти гарантированно придется ввести воинскую обязанность», – заявил бывший помощник президента Рейгана и эксперт по внешней политике Даг Бэндоу. Действительно ли США могут вернуть призыв? И почему служба в американской армии перестала быть престижной?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............