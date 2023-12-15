Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».10 комментариев
Против производителей яиц возбудили дела из-за повышения цен
ФАС возбудила дела против производителей яиц из-за повышения цен
В отношении производителей куриных яиц в Крыму, повысивших цены почти вдвое, возбуждены антимонопольные дела, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
Крымские ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское» с начала сентября этого года допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц, сообщила ФАС, передает ТАСС.
Дела возбуждены также в отношении кировских ООО «Советская агрофирма» и АО «Вятско-Полянская птицефабрика», которые в период с начала июня по октябрь допустили рост оптово-отпускных цен на яйца до 60%.
Ранее прокуратура решила проверить рост цен на куриные яйца.