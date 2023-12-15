Человеку, который повелся на очередного колдуна и выложил ему все свои сбережения за защиту от сглаза и порчи, потом очень стыдно. И он не хочет это афишировать, а уж тем более обращаться в суд по поводу того, что его «колдун обманул».2 комментария
Рубль укрепился после решения ЦБ повысить ставку
Курс российской валюты в пятницу усилился после решения Центробанка повысить ключевую ставку до 16% годовых, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
До публикации решения ЦБ курс доллара снижался на 0,31%, до 89,6 рубля, евро – на 0,54%, до 98,27 рубля, передает ТАСС со ссылкой на данные Мосбиржи.
Курс юаня находился на уровне 12,583 рубля.
На 13.30 мск доллар ускорил снижение до 0,44% и находился на уровне 89,48 рубля, евро торговался на уровне 98,24 рубля (-0,56%). Юань был на отметке 12,57 рубля (-0,67%).
В пятницу Центробанк на последнем заседании в 2023 году повысил ключевую ставку до 16%.