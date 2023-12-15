Банк России повысил ключевую ставку до 16%

Tекст: Елизавета Шишкова

В Банке России также заявили, что в 2023 году рост ВВП сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%, передает ТАСС.

Кроме того, в заявлении ЦБ говорится о повышении инфляционных ожиданий населения и ценовых ожиданий предприятий.

«Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», – сказано в сообщении

По прогнозу регулятора, годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Годовая инфляция, по оценке на 11 декабря, снизилась до 7,1% после 7,5% в ноябре. По итогам уходящего года годовая инфляция ожидается в районе верхней границы прогнозного диапазона 7,0 - 7,5%.

При этом увеличение экономической активности происходит существенно быстрее, чем ожидалось в октябре. Это говорит о том, что отклонение экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как российская экономика удивила мир в 2023 году.