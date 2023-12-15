Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.2 комментария
Авиакомпании попросили возможность получать запчасти из семи стран
РБК: Авиакомпании попросили возможность получать запчасти еще из семи стран
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложила Федеральному агентству воздушного транспорта (Росавиации) скорректировать положения постановления «Об особенностях разрешительных режимов в сфере авиации», сообщили источники в авиаотрасли.
Постановление было принято правительством 9 мая 2022 года в список «одобренных» государств включили Турцию, Индию, Бразилию, Китай, Иран, Египет, Узбекистан, Израиль, Мексику, ЮАР, Британию, ОАЭ, Иорданию, Таиланд и Арубу, передает РБК.
Как следует из письма замглавы Росавиации Андрея Добрякова в Минтранс, авиакомпании попросили дополнительно включить в перечень Сингапур, Гонконг, Индонезию, Южную Корею, Эфиорию, Малайзию и Пакистан.
В письме уточняется, что эти страны нужно добавить для расширения возможностей ремонта авиационной техники. При этом Росавиация заявила, что не имеет достаточной информации о системе сертификации изготовления компонентов данных ведомств гражданской авиации.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия идет к независимости в гражданской авиации.