Небензя: США несут ответственность за каждое убийство в Газе

Tекст: Вера Басилая

Небензя заявил, что США выгораживают своего главного ближневосточного союзника, заветировав решение СБ ООН. По его словам, в результате продолжилось чудовищное кровопролитие. Небензя считает, что США несут ответственность за каждую жертву, за новые тысячи погибших и катастрофические разрушения в секторе Газа, передает ТАСС.

Дипломат заявил, что США глухим заслоном стоят на пути любых миротворческих усилий по сектору Газа и не позволяют Совбезу ООН принять необходимые меры, напомнив, что с самого начала Вашингтон прямо отвергал многостороннюю дипломатию, который требовал невмешательства в свою тихую дипломатию на земле.

Постпред напомнил, что Россия еще 16 октября предложила самый первый проект резолюции СБ ООН с положением о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта, но его не поддержали западные делегации, а из-за американского вето не прошел и бразильский проект.

Небензя выразил надежду, что Совет Безопасности ООН вслед за Генассамблеей сможет потребовать прекращения огня в секторе Газа, учитывая, что представители ОАЭ подготовили и внесли на рассмотрение еще один проект по наращиванию и мониторингу доставки гуманитарной помощи в Газу.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном гуманитарном прекращения огня в зоне конфликта Израиля и ХАМАС, а также освобождении всех заложников без предварительных условий.

В пятницу США наложили вето на проект резолюции в Совбезе ООН, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Напомним, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.