Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.9 комментариев
Небензя: США несут ответственность за каждое убийство в Газе
США несут ответственность за каждое убийство в анклаве, они фактически выдали израильтянам лицензию на убийства, наложив вето на резолюцию Совета Безопасности (СБ) ООН по Газе, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании специальной чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по защите палестинского народа.
Небензя заявил, что США выгораживают своего главного ближневосточного союзника, заветировав решение СБ ООН. По его словам, в результате продолжилось чудовищное кровопролитие. Небензя считает, что США несут ответственность за каждую жертву, за новые тысячи погибших и катастрофические разрушения в секторе Газа, передает ТАСС.
Дипломат заявил, что США глухим заслоном стоят на пути любых миротворческих усилий по сектору Газа и не позволяют Совбезу ООН принять необходимые меры, напомнив, что с самого начала Вашингтон прямо отвергал многостороннюю дипломатию, который требовал невмешательства в свою тихую дипломатию на земле.
Постпред напомнил, что Россия еще 16 октября предложила самый первый проект резолюции СБ ООН с положением о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта, но его не поддержали западные делегации, а из-за американского вето не прошел и бразильский проект.
Небензя выразил надежду, что Совет Безопасности ООН вслед за Генассамблеей сможет потребовать прекращения огня в секторе Газа, учитывая, что представители ОАЭ подготовили и внесли на рассмотрение еще один проект по наращиванию и мониторингу доставки гуманитарной помощи в Газу.
Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном гуманитарном прекращения огня в зоне конфликта Израиля и ХАМАС, а также освобождении всех заложников без предварительных условий.
В пятницу США наложили вето на проект резолюции в Совбезе ООН, требующий немедленного гуманитарного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта.
Напомним, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США блокированием резолюции Совбеза ООН по прекращению огня в секторе Газа вынесли смертный приговор тысячам жителей анклава.