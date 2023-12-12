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    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Можно стать русским по личному выбору

    Говоря совсем просто, чтобы стать русским – достаточно выучить наизусть всего Пушкина. Вот самый прямой и верный экзамен на русскость. Выбор этот открыт любому представителю нашего многонационального народа.

    11 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина перешла к обороне

    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    15 комментариев
    12 декабря 2023, 19:05

    Эксперт: Россияне быстро привыкают к новшествам на выборах и активно их используют

    Политолог Федорова: Россия подходит абсолютно готовой к проведению президентских выборов 2024 года

    Эксперт: Россияне быстро привыкают к новшествам на выборах и активно их используют
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Избирательная система России отличается способностью успешно адаптироваться к технологическим новшествам. Наши граждане быстро привыкают ко всем нововведениям. Электронное голосование, например, уже стало общепринятой нормой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова.

    «Российская избирательная система подходит к мартовской кампании в очень хорошей форме. Наше законодательство, которое регламентирует процедуру голосования, не содержит противоречий. Оно ясное, четкое и максимально понятное для всех участников этого сложного процесса. Высокой степенью готовности могут похвастаться и избирательные комиссии», – считает Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

    «Они из года в год демонстрируют умение эффективно работать и наглядно показывают высокий профессионализм кадров, занятых в обеспечении функционирования демократических процедур. При этом нельзя забывать и об особенностях современного выборного процесса. Он обладает тенденцией к быстрой трансформации, адаптации к новым технологическим условиям», – отмечает она.

    «Разумеется, сотрудникам избирательных комиссий тоже приходится приспосабливаться к тем или иным механизмам, которых еще несколько лет назад не существовало. Отмечу, что Россия в плане модернизации процедуры голосования показывает серьезные результаты», – указывает собеседница. По ее словам, речь идет о многодневном проведении выборов, о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), и о системе «Мобильный избиратель». «Наши граждане быстро привыкают к этим изменениям и активно их используют. Для них это становится нормой. Особенно приятно видеть, что работы по улучшению электорального процесса ведутся до сих пор», – подчеркивает эксперт.

    «На мой взгляд, Россия подходит абсолютно готовой к проведению президентских выборов. Думаю, что они пройдут по всем нормам, принятым в нашей стране, и никаких серьезных нарушений в ходе данной кампании выявлено не будет», – резюмирует Федорова.

    Ранее Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) оценила готовность России к президентским выборам. Об этом сообщается на официальном сайте НОМ. Как следует из опубликованного доклада, в стране соблюдены все условия для проведения голосования: подготовлена четкая законодательная база, действует масштабная система общественного контроля.

    «По состоянию на 12 декабря общественные штабы по наблюдению за выборами открыты и приступили к работе в 44 регионах страны. В системе общественного наблюдения сегодня задействовано более 850 экспертов во всех 89 субъектах России», – рассказала председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова. По ее словам, уже в 33 регионах приступили к обучению общественных наблюдателей по обновленной программе ОП РФ и Ассоциации НОМ.

    Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. Газета ВЗГЛЯД запустила спецпроект, где россияне рассказывают, почему они пойдут на выборы.

    12 декабря 2023, 13:28
    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине

    Военный эксперт Артамонов: США нужно перемирие на Украине, чтобы выстроить крепости на подконтрольных Зеленскому территориях

    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Суть стратегии «держать и строить» заключается в том, чтобы американцы получили возможность максимального военного освоения тех 80% Украины, которые сейчас подконтрольны Зеленскому. Однако Россия не может этого допустить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год.

    «Долгое время в стратегии ВСУ главенствующей являлась британская схема максимального нажима на Россию. Она предполагала активные наступательные действия и создание террористических угроз на территории нашей страны», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по вооружениям НАТО.

    «Однако планы Лондона реализовать не удалось. Теперь Вашингтон предлагает сосредоточиться на тех 80% территорий, которые еще подконтрольны офису Зеленского. Но на самом деле они подчиняются США. Тут речь идет о масштабной стратегии, которая скрывает под собой колоссальные объемы строительства укреплений», – добавляет он.

    «Чтобы проект американцев можно было реализовать, им необходимо обеспечить прекращение огня. В противном случае возводить сооружения придется под непрекращающимися обстрелами со стороны России, что не очень эффективно. По замыслу Вашингтона, неприступная линия обороны будет возведена по всей линии Днепра, что сделает правобережные территории фактически неприступными», – рассуждает эксперт.

    «То есть речь идет о создании множества укрепрайонов по типу Авдеевки или Марьинки, где каждый дом становится отдельной крепостью – первые этажи заливаются бетоном, налаживаются подземные логистические линии, через которые будут поступать вооружения, боеприпасы и продовольствие. Венчает весь этот ужас мирное население, живущее в центре города и становящееся заложниками положения», – уточняет аналитик.

    «На создание столь внушительного проекта потребуется около 5–7 лет. За это время будет подготавливаться новая украинская армия, которая может насчитывать до 1 млн человек. Продолжатся и технические поставки со стороны западных стран. В картине мира американцев это полностью оправдывает утрату 20% территорий полуразрушенной страны», – заметил собеседник.

    «Закрепить процесс планируется налаживанием линии береговой обороны на Украине. Уже сейчас Британия активизировала поставки ВСУ тральщиков. И России необходимо подойти к оценке угроз крайне детально. Нельзя допустить того, чтобы противник склонил нас к переговорам на таких условиях», – резюмирует Артамонов.

    Ранее стало известно о планах США изменить стратегию ВСУ на 2024 год. Об этом пишет издание The New York Times. В статье отмечается, что военные Штатов настаивают на применении плана «держать и строить», согласно которому Украине стоит сосредоточиться на сохранении контроля над сохранившимися территориями.

    Кроме того, подчеркивается важность наращивания способности страны производить собственные вооружения. Данный подход позволит улучшить самодостаточность армии. По мнению американцев, именно таким образом удастся достигнуть максимального уровня защищенности для Украины.

    Конечной целью, согласно планам Вашингтона, является создание настолько «реальной угрозы», чтобы Москва смогла «рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего или 2025 года». Ранее на то, что данное развитие событий является наиболее предпочтительным для США, намекал заместитель советника американского президента по нацбезопасности Джонатан Файнер.

    По его словам, Белый дом намерен поставить украинцев в позицию, подталкивающую Россию к выбору: либо РФ начинает диалог с офисом Зеленского, либо «увидит более сильного противника». На фоне этого заявления глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Штаты и их союзники хотят создать на Украине силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы.

    Он отметил, что западные государства «полны решимости расширить возможности» ВСУ вести военные действия. По его мнению, страна «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». Остин также подчеркнул, что Москва заблуждается в оценке своих способностей «продержаться дольше» Украины.

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    11 декабря 2023, 13:08
    Онуфриенко оценил слова Сырского о наступлении ВС России по всей линии фронта

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские военные постепенно продвигаются на наиболее перспективных направлениях

    Онуфриенко оценил слова Сырского о наступлении ВС России по всей линии фронта
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В настоящий момент основная задача ВС России состоит в ликвидации максимального количества техники и живой силы ВСУ. Через два-три месяца это может позволить перейти в наступление на наиболее выгодном с географической и погодной точек зрения направлении, заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Онуфриенко. Ранее на Украине сообщили о непрекращающемся наступлении ВС РФ по всей линии фронта и сложной для ВСУ ситуации на пяти направлениях.

    «Сырский преувеличивает, говоря о том, что наступление российских войск осуществляется по всей линии фронта. Я бы расценивал эти слова как попытку намекнуть Вашингтону и Брюсселю на необходимость очередных поставок техники. В реальности же на некоторых участках, как, например, на Купянском, ситуация остается стабильной, серьезных изменений пока не наблюдается», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако на Запорожском направлении мы действительно осуществляем продвижение вглубь ранее утраченных позиций. Противник прекрасно осознает, что сдержать напор ВС РФ здесь не удастся, в связи с чем ВСУ оставляют занятые поселения для создания оборонительных рубежей позади них», – отмечает он.

    «Имеются неплохие успехи под Авдеевкой. Мы наступаем по всему периметру города, постепенно выбивая украинских солдат из укрепрайона. Также наши военные вынуждают отступать противника в районе Клещеевки. Двигаясь с южной стороны населенного пункта, мы сейчас сражаемся за так называемую высоту 230», – подчеркивает собеседник.

    «Здесь же, с позиций севернее Соледара ВС РФ постепенно идут вперед. Особые успехи можно отметить на участке западнее Артемовска, где российские войска окружают укрепрайоны. Имеются достижения и в районе Торского выступа. Здесь наша армия сумела продвинуться на несколько километров в сторону поселка Терны», – считает эксперт.

    «Стремительно развивается ситуация Марьинке, где идут бои за последние улицы на западных окраинах города. По информации, поступающей с фронта, под контролем ВСУ остаются лишь несколько процентов от общей площади населенного пункта. При этом удержание позиций особых выгод противнику не несет. Их сохраняют преимущественно по политическим соображениям», – акцентирует Онуфриенко.

    «Тем не менее, спрогнозировать, по какому именно направлению в дальнейшем пойдет наступление ВС РФ, пока невозможно. В настоящий момент нашей приоритетной задачей является уничтожение максимально возможного количества техники и живой силы украинской армии. Только после этого, на основании географических и погодных условий, наше военное руководство сможет принять взвешенное решение относительно продвижения», – уточняет собеседник.

    «Отмечу, что нашему наступлению так называемая линия обороны Зеленского не помешает. Несмотря на весь пафос, с которым делалось данное заявление, соорудить что-либо серьезное за столь короткий срок невозможно. Если предположить, что мы начнем атаку через два-три месяца, то за счет степени коррумпированности руководство Украины, ВСУ просто не смогут выстроить укрепления за такой срок», – рассуждает он.

    «К тому же, в настоящий момент любой участок фронта может послужить плацдармом для дальнейшего продвижения ВС РФ. Сложилась опасная для ВСУ ситуация неопределенности, в связи с чем им придется создавать непрерывную оборонительную линию длиной в две тыс. км, что практически невозможно», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее на Украине заявили о непрекращающемся наступлении ВС РФ по всей линии фронта. Об этом сказал командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. По его словам, данная информация была получена после тщательного анализа обстановки на восточном направлении, проведенном совместно с действующими командирами.

    Между тем, ситуация на фронте для украинской армии продолжает ухудшаться. Так, офицер ВСУ Арти Грин недавно признался, что солдатам рано или поздно придется сдать некоторые территории и отступать на запад. Все это будет происходить из-за наметившейся «плохой тенденции».

    В частности, он отметил, что армия в скором времени будет вынуждена оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола. Таким образом он видит решение проблемы минимизации собственных потерь. Грин подчеркнул, что ВСУ начнет обороняться, отходя «все дальше и дальше на запад».

    В то же время российские войска постепенно продвигаются вглубь украинских позиций. Так, ВС РФ удалось установить триколор над Марьинкой. Об этом сообщает RT в своем официальном Telegram-канале. В настоящий момент российские штурмовые группы закрепляются в районе населенного пункта и усиливают занятые позиции.

    Также успехи отмечаются на Донецком направлении. Здесь, с 3 по 8 декабря, ВС РФ удалось уничтожить более 1560 бойцов ВСУ, сообщает Министерство обороны в Telegram-канале. Удары наносились в районах Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки ДНР. Отмечается, что за минувшую неделю войска на данном направлении отразили 18 атак украинской армии.

    Кроме того, противник потерял 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, на каких участках фронта у ВСУ сложилась наиболее нестабильная ситуация.

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    11 декабря 2023, 18:55
    The Sun: Италия тратит миллионы на арестованную яхту российского бизнесмена
    The Sun: Италия тратит миллионы на арестованную яхту российского бизнесмена
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Самая дорогая яхта в мире с мачтой выше Биг-Бена стоит в сухом доке в Италии с постоянным экипажем из 20 человек, на его содержание Рим уже потратил более 6 млн фунтов стерлингов.

    «Судно было задержано в марте 2022 года в рамках санкций ЕС против России. С тех пор оно остается в сухом доке в Триестском заливе на побережье Италии», – говорится в публикации The Sun.

    Высота яхты 100 метров, длина 143 метра, она имеет восемь палуб, вертолетную площадку, комнату подводного наблюдения и гибридную дизель-электрическую двигательную установку. Судно было построено на немецкой военно-морской верфи в Нобискруге, в 2017 году прошло испытания в Гибралтаре перед передачей заказчику.

    «Мачта лодки на 10 футов больше башни Биг-Бена, ее условно можно назвать грузовым кораблем среднего размера», – подчеркивает британский таблоид. Издание пишет, что судно до введения санкций ЕС пользовался российский бизнесмен Андрей Мельниченко.

    Ранее Bloomberg подсчитал, что состояние богатейших россиян с начала 2024 года выросло на 38,6 млрд долларов.

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    10 декабря 2023, 13:25
    Рар: Шольц пытается переложить свои промахи на плечи Москвы

    Политолог Рар: Германия самостоятельно отказалась от многолетнего энергетического альянса с Россией

    Рар: Шольц пытается переложить свои промахи на плечи Москвы
    @ IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Немецкие политики пытаются переложить ответственность за свои ошибки на вымышленный образ вражеской Москвы. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу.

    «Германия самостоятельно отказалась от многолетнего энергетического альянса с Россией. Более того, именно Берлин призывал другие страны Европы разрушить торговые узы с Москвой. Сохранилось лишь два трубопровода, по которым до сих пор производится экспорт газа: через Украину и Турцию», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако ряд немецких политиков планируют выступить в высших органах ЕС с предложениями полностью разорвать связи с Россией. Это приведет к большой турбулентности внутри Евросоюза, поскольку не все страны готовы забыть о сотрудничестве с Москвой. Венгрии, например, это совершенно невыгодно», – отмечает он.

    «Я бы посоветовал канцлеру вспомнить о том, что «Северный поток» взорвали не россияне. Это были украинские спецслужбы при поддержке американцев. К сожалению, мы стали свидетелями трагических событий: качественная и надежная инфраструктура была разрушена, и уже в следующем году Европа может столкнуться с ситуацией полной ресурсной неопределенности», – подчеркивает собеседник.

    «Данными заявлениями Шольц пытается оправдать собственные ошибки. Причина колоссальных политических промахов европейских политиков проста – спустя 30 лет после окончания холодной войны у них сложилась абсолютная уверенность в собственных победах. Им кажется, что ЕС не может потерпеть идеологическое и экономическое поражение», – акцентирует эксперт.

    «Осознание того, что Европа близка к проигрышу в рамках конкуренции с Россией, приведет к краху организации. Поэтому у местных политиков полностью отключены рационализм и прагматизм. Самыми непримиримыми борцами с Москвой являются восточные члены союза. Они надеются, что ФРГ как в прошлые времена сможет поставлять им энергоресурсы», – уточняет политолог.

    «Сомнительные моральные представления полностью вытеснили реалистичный подход к делам. К сожалению, прикрытие собственных ошибок вражеским образом России до сих пор работает. Европейцы верят в то, что в их проблемах виновата РФ. На поддержание этого мнения направлены усилия всех региональных СМИ», – резюмирует Рар.

    Ранее Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу. Об этом он заявил, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии. Полную речь канцлера публикует немецкое издание Bild. По его словам, в настоящий момент стране приходится платить за энергоресурсы в 10 раз больше, чем раньше.

    «Именно Россия прекратила снабжение Европы, именно российский президент остановил поставки газа», – подчеркнул Шольц. При этом он обратил внимание на то, что Москва отказалась от экспорта даже несмотря на наличие исправной инфраструктуры. По его оценке, из-за сложившейся ситуации Европа недосчиталась 120 млрд кубометров газа.

    «Это имеет последствия для ценообразования», – заметил канцлер, уточнив, что стоимость энергоресурсов «выросла повсюду». На эти заявления отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил, что Шольц «врет и не краснеет», когда говорит о том, что Москва не дает Европе газ.

    По его словам, немецкое руководство «само отвергло и кинуло» свой народ из-за «ненависти» к РФ, а теперь «изворачивается» и лжет. Помимо вопроса нехватки энергоресурсов, в ФРГ имеется множество и других острых проблем. Так, премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зедер в недавнем интервью  радиостанции Bayerischer Rundfunk заявлял о «тяжелом государственном кризисе» в Германии.

    Он подчеркнул, что действующее правительство изжило себя. По его словам, нынешнее руководство должно находиться в оппозиции. У него нет ни плана, ни «головы» для решения проблем, с которыми столкнулась Германия. В стране возникло не просто «чрезвычайное положение в вопросе бюджета», а «чрезвычайная ситуация» для власти.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, какие именно проблемы накопились во внутренней политике ФРГ.

    Коментарии (36)
    10 декабря 2023, 16:19
    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран

    Канцелярия Нетаньяху раскрыла детали переговоров с Путиным

    Путин и Нетаньяху обсудили Газу и Иран
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в секторе Газа и регионе, российско-иранское сотрудничество и позицию РФ.

    Как сообщила канцелярия израильского премьера, в ходе прошедшего в воскресенье телефонного разговора с Путиным Нетаньяху раскритиковал позицию представителей России в ООН и других форумах в отношении Израиля, передает ТАСС.

    Премьер Израиля отметил, что «любая страна, которая подвергнется преступной террористической атаке, подобной той, которую пережил Израиль, будет действовать с не меньшей силой, чем та, с которой действует Израиль», добавили в канцелярии.

    В ходе переговоров Нетаньяху поблагодарил российского лидера за меры, предпринятые для освобождения из сектора Газа находившегося в заложниках у ХАМАС израильтянина, имеющего также гражданство России. Кроме того, он попросил Россию оказать давление на Красный Крест в вопросе посещений заложников из Израиля и обеспечения их лекарствами.

    Как ранее сообщила израильская радиостанция Kan, телефонные переговоры Путина и Нетаньяху продлились 50 минут.

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    11 декабря 2023, 12:54
    Чехия предложила ограничинить передвижение российских дипломатов по странам Шенгена

    Чехия предложила ограничинить передвижение российских дипломатов по странам Шенгенской зоны

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны Евросоюза должны ограничить передвижение российских дипломатов и членов их семей по государствам – членам Шенгенского соглашения, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, прибывший на встречу глав МИД ЕС.

    Он отметил, что такие ограничения могли были дополнить 12-й пакет санкций против России, который пока не принят.

    «Мы хотим, чтобы этим занимались европейские страны. Думаю, это важно по соображениям безопасности», – приводит слова Липавского ТАСС.

    Чешский министр также отметил, что Чехия выступает за принятие в ЕС Украины и предпринимает усилия в этом направлении.

    Ранее сообщалось, что Чехия хочет создать госкомпанию для предотвращения закупок газа из России.

    Коментарии (15)
    12 декабря 2023, 16:59
    Мизулина рассказала о будущем YouТube в России

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала разрабатываемые в России аналоги YouТube

    Мизулина рассказала о будущем YouТube в России
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Ограничений на работу видеохостинга YouТube в России не ожидается, поскольку российских аналогов ему пока нет, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

    «Эта тема очень интересная, потому что действительно достойной альтернативы на текущий момент в принципе нет... и в ближайшее время их не появится. И с точки зрения ограничений ничего пока не ожидается такого рода», – сказала Мизулина, отвечая на вопрос студентов в Нижнем Новгороде о возможности введения ограничений на использование YouТube, передает ТАСС

    Она добавила, что очень рассчитывает на то, что VKplay (ВК видео) станет «достойным российским аналогом» YouTube, однако ему нужно «еще усовершенствоваться и усовершенствоваться».

    При этом Мизулина назвала «жесткой манипуляцией со стороны YouTube», когда сервис предлагает в рекомендациях «видео с территории Украины, рассказывающей плохое о нашей стране».

    Ранее сообщалось, что мировой судья в Москве оштрафовал Google на 4 млн рублей за публикацию видеороликов на YouTube с недостоверными фактами о специальной военной операции (СВО).



    Коментарии (5)
    11 декабря 2023, 14:03
    ЦИК назначила проведение выборов президента в новых субъектах

    ЦИК России назначила проведение выборов президента в новых субъектах

    ЦИК назначила проведение выборов президента в новых субъектах
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    ЦИК России после проведения консультаций с ФСБ и Минобороны России приняла решение о проведении на территориях новых субъектов выборов президента.

    «Принято единогласно», – озвучил решение комиссии ее зампред Николай Булаев, передает ТАСС.

    Также сообщается, что ЦИК получила уведомление о проведении собрания инициативной группы избирателей по выдвижению Владимира Путина на предстоящие выборы главы государства.

    Напомним, ранее ФСБ и Минобороны заявили о возможности провести выборы президента в новых регионах.

    Коментарии (2)
    11 декабря 2023, 19:38
    Эксперт: Визит в Северодвинск красноречиво говорит о приоритетах Путина в вопросах безопасности страны

    Политолог Борис Межуев: Развитие северного флота положительно влияет на безопасность страны и возможности экономики

    Эксперт: Визит в Северодвинск красноречиво говорит о приоритетах Путина в вопросах безопасности страны
    @ Кирилл Иодас/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атомный подводный флот служит надежной защитой России от угроз, исходящих со стороны НАТО, а развитие судостроения и флота стало принципиальным делом для руководства страны. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Борис Межуев. Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III».

    «Атомный подводный флот – это не просто часть ВМФ России, но и важный элемент системы безопасности страны, который оберегает нашу Родину от многих опасностей. Ценность данных средств существенно повышается в условиях международной нестабильности. К сожалению, действия НАТО становятся все более вызывающими», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Особую значимость для нас всегда представлял Арктический регион. После начала СВО к НАТО присоединилась Финляндия, что существенно обострило ситуацию в этом критически важном районе. России приходится отвечать на непрерывный рост напряженности», – отмечает он.

    «В связи с этим особенно приятно видеть то, что наше руководство не забывает про развитие флота. Не стоит относиться к этому вопросу однобоко. Помимо военной сферы, данная деятельность также способна благотворно повлиять и на торговлю. Вернемся к Арктике – ледники постепенно тают, что делает «Северный морской путь» перспективной экономической артерией в будущем», – подчеркивает эксперт.

    «Однако для максимальной реализации этого проекта нам необходимо работать и над производством кораблей надводного флота. В частности, речь идет об атомных ледоколах – сложнейших по своему устройству судов, существование которых наглядно показывает степень развитости промышленности в государстве», – уточняет собеседник.

    «Поддержка данной отрасли стала принципиальным делом для нашего руководства. Видно, что Владимир Путин полностью осознает важность этой сферы. Напомню, с визита в Северодвинск фактически началась его предвыборная кампания, что говорит о реальных приоритетах главы нашего государства крайне красноречиво», – резюмирует Межуев.

    Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомоходах «Красноярск» и «Император Александр III». Прошедшее мероприятие ознаменовало факт вхождения двух судов в состав ВМФ России. Событие прошло в Архангельской области, городе Северодвинске. «Красноярск» – вторая из многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Ясень-М». Заложена 27 июля 2014 года. «Император Александр III» – третий серийный корабль проекта «Борей-А». Инициатива присвоения такого названия принадлежала президенту.

    Это первая региональная поездка главы государства после объявления о его участии в президентских выборах 2024 года. «Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепим боеготовность Военно-морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии. В важнейших стратегических районах Мирового океана», – отметил Путин в ходе церемонии.

    Он также подчеркнул, что «грозные» ракетоносцы «Александр III» и «Красноярск» уже в ближайшее время заступят на боевое дежурство. Оба судна будут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охраняя «дальневосточные рубежи Отечества». Путин также рассказал о планах пополнения ВМФ новыми подлодками. «В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружений только со стапелей легендарного «Севмаша» должны быть спущены на воду и переданы Военно-морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса «Борей-А», – заявил он. – «Одновременно строятся пять подводных лодок класса «Ясень-М», в том числе на завершающем этапе находится атомный крейсер «Архангельск».

    После церемонии глава государства также посетил фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Данное судно оснащено гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Президента сопровождал главком ВМФ Николай Евменов.


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    11 декабря 2023, 13:05
    ФСБ и Минобороны заявили о возможности провести выборы президента в новых регионах
    ФСБ и Минобороны заявили о возможности провести выборы президента в новых регионах
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минобороны и и ФСБ, а также главы четырех новых регионов страны считают возможным проведение выборов президента РФ на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщили в пресс-службе ЦИК.

    В консультациях также принимали участие зампред ЦИК Николай Булаев и секретарь комиссии Наталья Бударина, передает ТАСС.

    В сообщении говорится, что провести выборы на территории четырех регионов, где введено военное положение, будет возможно.

    Напомним, выборы президента России будут многодневными и пройдут с 15 по 17 марта.

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    11 декабря 2023, 19:36
    МВД выступило против ответственности за превышение средней скорости

    МВД выступило против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости

    Tекст: Денис Тельманов

    МВД выступает против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

    «МВД России категорически против привлечения к ответственности водителей на основании фиксации средней скорости, а также временных ограничений на информационных табло и знаках», – приводит ТАСС заявление Волк.

    Агентство отмечает, что практика фиксации превышения средней скорости движения автомобиля с помощью двух камер существует в России с 2013 года и заключается в фиксации времени проезда машины сначала в поле зрения одной камеры дорожного наблюдения, а затем – второй, на основании чего рассчитывается средняя скорость автомобиля.

    Ранее сообщалось, что Минтранс готовит к межведомственному согласованию проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД), запрещающих превышать среднюю скорость движения между несколькими камерами. 

    Документ уже поддержало Минэкономики в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия. Следующим этапом должны стать изменения в КоАП, где закрепят ответственность за превышение средней скорости.



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    11 декабря 2023, 20:04
    ЦБ: Инвесторы смогут продать заблокированные иностранные активы нерезидентам

    Центробанк разрешил российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам

    Tекст: Денис Тельманов

    Банк России определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который даст возможность российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам за деньги на счетах типа «C», сообщается на сайте регулятора.

    Счет типа «С» предназначен для исполнения резидентами России обязательств по сделкам или операциям в соответствии с указом президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

    «Каждый инвестор может подать заявки на общую сумму не более 100 тыс. рублей. Порядок расчета стоимости бумаг, выставляемых на продажу, также установит правительственная комиссия. Такие ценные бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях до завершения торгов», – приводит ТАСС сообщение Центробанка.

    Отмечается, что продаже подлежат бумаги, учитываемые в Национальном расчетном депозитарии, а торги могут быть запущены после того, как правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов может быть обменяна на замороженные активы россиян.

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    10 декабря 2023, 14:59
    СМИ: Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры

    Kan: Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели длительный телефонный разговор, сообщила израильская радиостанция Kan со ссылкой на офис премьера еврейского государства.

    По данным Kan, переговоры состоялись в воскресенье, разговор длился порядка 50 минут, передает РИА «Новости».

    В октябре Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию вокруг сектора Газа.

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    10 декабря 2023, 16:03
    ВСУ обстреляли приграничный район Курской области

    Старовойт: ВСУ обстреляли приграничный район Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приграничный Глушковский район Курской области подвергся атаке украинской армии, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    В результате украинского обстрела оказалась повреждена линия электропередачи, поселок Теткино и село Попово-Лежачи остались без света, никто не пострадал, сообщил Старовойт в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    В воскресенье Украина выпустила две ракеты из РСЗО по Донецку.

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    10 декабря 2023, 14:47
    Госдума зафиксировала активизацию спецслужб НАТО с началом выборов в России

    Госдума: С началом президентской кампании в России фиксируется активизация спецслужб НАТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ фиксирует активизацию деятельности спецслужб НАТО в связи с началом кампании по выборам президента в России, сообщили в комиссии.

    Как говорится в сообщении, комиссия отмечает активизацию работы спецслужб стран НАТО, подконтрольных им неправительственных организаций и «агентов влияния» в связи с началом кампании по выборам президента в России, передает РИА «Новости».

    В сообщении отмечается, что в период избирательной кампании на территории России происходят незаконные акции, организованные спецслужбами НАТО, соответствующие тренинги за счет организационной и грантовой поддержки, финансируемой в том числе МИД Германии, организованы в странах Прибалтики и Грузии обучающие мероприятия для «псевдонаблюдателей» и так называемых журналистов в изгнании.

    В комиссии добавили, что данные о провокациях передадут в ЦИК и Генпрокуратуру.

    Ранее представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя участие Владимира Путина в выборах президента России, заявил, что «будет гонка, что надо».

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