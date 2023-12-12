Эксперт: Россияне быстро привыкают к новшествам на выборах и активно их используют

Политолог Федорова: Россия подходит абсолютно готовой к проведению президентских выборов 2024 года

Tекст: Олег Исайченко

«Российская избирательная система подходит к мартовской кампании в очень хорошей форме. Наше законодательство, которое регламентирует процедуру голосования, не содержит противоречий. Оно ясное, четкое и максимально понятное для всех участников этого сложного процесса. Высокой степенью готовности могут похвастаться и избирательные комиссии», – считает Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ.

«Они из года в год демонстрируют умение эффективно работать и наглядно показывают высокий профессионализм кадров, занятых в обеспечении функционирования демократических процедур. При этом нельзя забывать и об особенностях современного выборного процесса. Он обладает тенденцией к быстрой трансформации, адаптации к новым технологическим условиям», – отмечает она.

«Разумеется, сотрудникам избирательных комиссий тоже приходится приспосабливаться к тем или иным механизмам, которых еще несколько лет назад не существовало. Отмечу, что Россия в плане модернизации процедуры голосования показывает серьезные результаты», – указывает собеседница. По ее словам, речь идет о многодневном проведении выборов, о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), и о системе «Мобильный избиратель». «Наши граждане быстро привыкают к этим изменениям и активно их используют. Для них это становится нормой. Особенно приятно видеть, что работы по улучшению электорального процесса ведутся до сих пор», – подчеркивает эксперт.

«На мой взгляд, Россия подходит абсолютно готовой к проведению президентских выборов. Думаю, что они пройдут по всем нормам, принятым в нашей стране, и никаких серьезных нарушений в ходе данной кампании выявлено не будет», – резюмирует Федорова.

Ранее Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) оценила готовность России к президентским выборам. Об этом сообщается на официальном сайте НОМ. Как следует из опубликованного доклада, в стране соблюдены все условия для проведения голосования: подготовлена четкая законодательная база, действует масштабная система общественного контроля.

«По состоянию на 12 декабря общественные штабы по наблюдению за выборами открыты и приступили к работе в 44 регионах страны. В системе общественного наблюдения сегодня задействовано более 850 экспертов во всех 89 субъектах России», – рассказала председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова. По ее словам, уже в 33 регионах приступили к обучению общественных наблюдателей по обновленной программе ОП РФ и Ассоциации НОМ.



Выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. Газета ВЗГЛЯД запустила спецпроект, где россияне рассказывают, почему они пойдут на выборы.