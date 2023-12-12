Эксперты: В стране созданы все условия для проведения честных и прозрачных выборов

Как следует из доклада, в России созданы все условия для проведения выборов президента по высоким стандартам: подготовлена четкая законодательная база, разработаны удобные и безопасные формы голосования, действует масштабная система общественного контроля, говорится на сайте НОМ.

«Анализ основных направлений подготовки к проведению выборов президента Российской Федерации позволяет сказать, что в стране созданы все условия для проведения демократических выборов, соответствующих общепризнанным стандартам выборов главы государства», – сказал член СПЧ, председатель НОМ Александр Брод.

По словам Брода, к старту избирательной кампании сформированы четкие, непротиворечивые и понятные правовые требования для всех участников выборов, закреплены удобные и безопасные формы голосования, начинает работу масштабная система контроля за соблюдением требований законодательства на всех этапах избирательной кампании.

В целях независимого наблюдения за президентскими выборами в регионах возобновляют работу общественные штабы, в работе которых принимают участие эксперты в сфере избирательного права и процесса, правоведы, политологи, представители НКО и журналисты.

«По состоянию на 12 декабря общественные штабы по наблюдению за выборами открыты и приступили к работе в 44 регионах страны. В системе общественного наблюдения сегодня задействовано более 850 экспертов во всех 89 субъектах России», – рассказала председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова.

Булгакова также сообщила, что 33 региона уже приступили к обучению общественных наблюдателей по обновленной программе ОП РФ и Ассоциации НОМ. «К старту избирательной кампании по выборам президента России в стране развернута полномасштабная постоянно действующая система общественного контроля за выборами», – резюмировала она.

Директор Центра общественно-политических проектов и коммуникаций, доцент кафедры политологии Московского педагогического государственного университета Никита Тюков в День Конституции России отметил, что государство, согласно закрепленным в Основном Законе положениям, обязано создать должные условия для обеспечения избирательных прав. Эксперт подчеркнул, что этот принцип реализуется сегодня в полной мере: в избирательной практике закрепились многодневный формат выборов, электронное голосование, голосование по месту пребывания, видеонаблюдение.

«Концептуально на выборах президента России ничего нового применяться не будет, только проверенные временем и востребованные избирателем технологии», – обратил внимание Тюков. Вместе с новыми возможностями, добавил эксперт, развивается и общественный контроль. Так, для общественного наблюдения многодневное голосование является понятной и отработанной процедурой.

К старту кампании в стране созданы все условия для противодействия многочисленным попыткам внешнего вмешательства и психологического давления на избирателей. Об этом заявил руководитель проектов Экспертного института социальных исследований, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

«Дискредитация президентских выборов является основной мишенью информационной войны против России. Подготовка к информационной атаке началась задолго до начала избирательной кампании», – обратил внимание он.

Как подчеркнул Шаповалов, сегодня на борьбу с внешним давлением направлены общие усилия экспертов в регионах, всех институтов гражданского общества, законодателей. С целью защиты от иностранного вмешательства введены правовые ограничения для лиц, признанных иностранными агентами, и для аффилированных с ними россиян. При этом иноагенты не лишены возможности принять участие в выборах в качестве избирателей.

Как рассказал член Общественной палаты Волгоградской области, социолог Антон Лукаш, современная модель общественного контроля за выборами в России включает четыре базовых направления: наблюдение на местах, видеонаблюдение, публичная экспертиза, мониторинг медиасферы. «Сформирована среда, позволяющая оперативно реагировать на любые отклонения от нормального хода выборов – будь то нарушение закона или провокация в средствах массовой информации», – подчеркнул он, добавив, что в основе независимого наблюдения заложены принципы объективности и профессионализма.

По словам профессора Южно-российского института управления РАНХиГС при президенте РФ Сергей Юсова, в стране создана целостная, реагирующая на вызовы времени и новые возможности избирательная система, в основе которой – обеспечение прав избирателей, комфортных и удобных форм голосования при сохранении высокого уровня общественного контроля. «Последние изменения в законодательство о выборах кардинальным образом не меняли его, а содержали точечные поправки, в том числе учитывающие специфику проведения выборов в новых регионах России», – объяснил эксперт.

Напомним, выборы президента России пройдут 15–17 марта 2024 года.

