Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.2 комментария
Курс евро опустился ниже 97 рублей
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 97 рублей впервые с 30 ноября
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 97 рублей впервые с 30 ноября, следует из данных торгов.
Уточняется, что на 14.56 мск курс евро снижался на 0,74% и торговался на уровне 96,97 рубля, передает ТАСС.
К 14.58 мск курс евро немного замедлил снижение и торговался на уровне 96,99 рубля (-0,73%). В то же время доллар терял 0,9%, опускаясь до 89,88 рубля, юань снижался на 0,69%, до 12,521 рубля.
Ранее сообщалось, что курс рубля в начале торгов вырос к доллару, а также к евро и юаню.