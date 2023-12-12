Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.2 комментария
В МИД заявили о планах России открыть посольства в Африке
Россия хочет открыть новые посольства в странах Африканского континента, заявил директор департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко на полях Международного конгресса «Африка ищет решения», который проходит в Санкт-Петербургском Горном университете императрицы Екатерины II.
Он подчеркнул, что Россия не планирует останавливаться на открытии посольств только в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что министр обороны Нигера принял в Ниамее российскую делегацию во главе с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым.