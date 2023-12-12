  • Новость часаВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 240 военных и два БТР
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    «Немецкий агент» в руководстве Польши дает шанс России
    Военный эксперт объяснил смысл новой стратегии США на Украине
    США собрались отказаться от импорта урана из России
    Конфликт на Украине не вошел в топ мировых поисковых запросов Google
    Российские силы существенно продвинулись у запорожской Новопокровки
    ГИБДД Москвы приостановила регистрацию машин и выдачу прав
    В норвежский танкер в Красном море попала ракета
    Финляндия решила открыть границу с Россией
    МВФ назвал срок окончания конфликта на Украине при негативном сценарии
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Россия – Европа, но не эта

    Долгое время ответ на вопрос «что такое Европа» был очевиден: Европа – это христианский мир. В фундаменте европейской цивилизации лежит библейское Откровение, греческая рациональность и римский закон. Сейчас это очевидно не так.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Можно стать русским по личному выбору

    Говоря совсем просто, чтобы стать русским – достаточно выучить наизусть всего Пушкина. Вот самый прямой и верный экзамен на русскость. Выбор этот открыт любому представителю нашего многонационального народа.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина перешла к обороне

    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    15 комментариев
    12 декабря 2023, 14:47

    В МИД заявили о планах России открыть посольства в Африке

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия хочет открыть новые посольства в странах Африканского континента, заявил директор департамента Африки МИД России Всеволод Ткаченко на полях Международного конгресса «Африка ищет решения», который проходит в Санкт-Петербургском Горном университете императрицы Екатерины II.

    Он подчеркнул, что Россия не планирует останавливаться на открытии посольств только в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что министр обороны Нигера принял в Ниамее российскую делегацию во главе с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым.

    11 декабря 2023, 19:55
    Семьи потушивших Вечный огонь детей-мигрантов решили выдворить из России
    Семьи потушивших Вечный огонь детей-мигрантов решили выдворить из России
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Две семьи могут выдворить из России за нарушение миграционного законодательства, внимание правоохранительных органов семьи привлекли после инцидента в Петербурге, где их дети потушили Вечный огонь, забросав его снегом, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    В сообщении говорится, что сотрудники полиции установили, что обе семьи проживают на территории Красносельского района с нарушением миграционного законодательства, поэтому полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы страны, передает РИА «Новости».

    Напомним, 10 декабря в полицию поступило сообщение о том, что трое несовершеннолетних потушили Вечный огонь в Красном Селе, забросав его снегом. Полицейскими было установлено, что в инциденте участвовали двое братьев 10 и 14 лет из одной семьи и 12-летний мальчик из другой, который и бросил снег в Вечный огонь. Все они – граждане стран ближнего зарубежья.

    В ноябре прокуратура Новосибирской области сообщила, что семью приезжих обяжут покинуть Россию из-за детей, которые бросали в учительницу камни.

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    11 декабря 2023, 21:57
    Два раненых солдата из России и Украины вместе пытались выжить в «серой зоне»

    СМИ: Два раненых солдата из России и Украины помогали друг другу выжить в «серой зоне»

    Два раненых солдата из России и Украины вместе пытались выжить в «серой зоне»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Два тяжелораненых бойца России и Украины десять дней помогали друг другу выжить в серой зоне.

    В экстремальной ситуации на поле боя два раненых военных, несмотря на то, что принадлежали к конфликтующим сторонам, оказали друг другу помощь, пытаясь выжить. 

    Российского военного потеряли в бою с украинскими войсками, он получил тяжелые осколочные ранения спины и поясницы после взятия штурмом двух опорных пунктов ВСУ, пишет «Газета.Ru». Военному пришлось самому ползти к свои, чтобы выжить, и есть снег, чтобы утолить жажду.

    Пока боец передвигался, он наткнулся на раненого украинского солдата. Они оказали друг другу первую помощь и продолжили вместе искать спасение, но выжить удалось только российскому солдату, он сумел доползти до ближайшей позиции российских войск.

    Ранее украинский военнопленный Леонид Москвин описал случай, как был наказан своим командиром роты за то, что вытащил из-под обстрела тяжелораненого, а не «кого-то полегче».

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    11 декабря 2023, 23:59
    Российский танк одержал победу над украинским в дуэли на короткой дистанции

    Опубликована видеозапись дуэли российского и украинского танков на короткой дистанции

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как после выстрела российского танка на короткой дистанции украинский танк был уничтожен в результате детонации боекомплекта.

    «В ходе дуэли наши воины успели первыми всадить в чужую броню 125-мм снаряд, – пишет «Российская газета». – В результате произошел взрыв имевшихся на борту снарядов, после чего танк годится только для сдачи в металлолом». Отмечается, что украинский танк не спасла сработавшая динамическая защита.

    Кроме того, на видеозаписи показано, как российская «БМП-2 выкашивает боевиков из своей 30-мм скорострельной пушки 2А42». «Бойцы 110-й бригады 1-го Донецкого корпуса интенсивно уничтожают живую силу и технику вооруженных формирований киевского марионеточного режима», – пишет издание.

    Напомним, была опубликована видеозапись того, как российские десантники уничтожили «Ланцетами» украинские танки и САУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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    11 декабря 2023, 17:48
    В Киеве затопило седьмую станцию метро

    В Киеве затопило станцию «Олимпийская» одной из трех веток метро, где уже закрыты шесть станций

    В Киеве затопило седьмую станцию метро
    @ Zuma\TASS

    В Киеве вода начала поступать на станцию «Олимпийская» синей ветки метро, на которой из-за подтопления уже были закрыты шесть станций.

    Причиной затопления метро, которое началось 8 декабря, стала разгерметизация тоннеля, построенного в 2008–2010 годах в пойме притока Днепра – реки Лыбедь, отмечает ТАСС.

    По данным агентства, потоп также наблюдается возле станции «Черниговская» на левом берегу Днепра. Отмечается, что восстановительные работы могут продлиться около полугода.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова рассказала, что ситуация с хранением радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер, порядка 12 тонн может попасть в Днепр и грунтовые воды.


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    11 декабря 2023, 17:16
    Парламент Финляндии принял решение по консульству России на Аландских островах
    Парламент Финляндии принял решение по консульству России на Аландских островах
    @ Arild Vagen/wikipedia.org

    Tекст: Денис Тельманов

    Спикер парламента Юсси Халла-ахо отказал в рассмотрении гражданской инициативы, требующей закрытия консульства России на Аландских островах.

    «Принятие международного соглашения или выход из него не являются вопросами законодательства и поэтому они не входят в сферу права, регулирующего гражданские инициативы», – сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

    Издание подчеркивает, что нахождение консульства России в Мариехамне обосновано межгосударственным соглашением двух стран.

    Инициатива была подана 4 апреля, в тот же день, когда Финляндия была принята в члены НАТО. За ней стоят пять частных лиц, которые заявили, что, поскольку Финляндия является членом НАТО, консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии, сообщает телеканал.

    Ранее сообщалось, что правительство Финляндии рассматривает два варианта развития ситуации с пропускными пунктами на границе с Россией, один из которых подразумевает открытие одного или нескольких КПП, другой – оставить текущую ситуацию без изменений.

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    12 декабря 2023, 05:28
    Siemens и Volkswagen захотели получить компенсации за инвестиции в России

    Siemens и Volkswagen обратились к властям Германии с заявками на компенсации за инвестиции в России

    Tекст: Антон Антонов

    Дочерние предприятия концернов Siemens и Volkswagen подали в правительство Германии заявки на получение компенсаций потерь, связанных с инвестициями в России, сообщают информационные агентства. До них такую заявку подал энергетический концерн Wintershall Dea.

    Как сообщает dpa, в связи с «убытками в бизнесе с Россией» заявки на компенсацию подали Siemens Mobility (железнодорожное подразделение Siemens) и Volkswagen Bank, передает РИА «Новости».

    В Siemens Mobile пояснили, что на инвестиции в России распространялись инвестиционные гарантии немецких властей. После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, Берлин решил прекратить эту программу.

    Напомним, президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия «никого не выгоняла», иностранные компании стали покидать наш рынок из-за мощного санкционного давления. При этом российский лидер подчеркивал, что компании не боролись за свои интересы.

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    12 декабря 2023, 09:18
    На химическом танкере Норвегии в Красном море начался пожар из-за ракетного удара

    War Zone: Пожар вспыхнул на химическом танкере Норвегии в Красном море из-за ракетного удара

    На химическом танкере Норвегии в Красном море начался пожар из-за ракетного удара
    @ REUTERS/Dinuka Liyanawatte

    Tекст: Александра Юдина

    В Красном море на норвежском химическом танкере в результате попадания ракеты произошел пожар, сообщает War Zone со ссылкой на анонимных американских чиновников.

    Известно, что пожар начался из-за попадания как минимум одной ракеты, запущенной с территории, контролируемой хуситами в Йемене, передает RT.

    При этом уточняется, что танкер Strinda под норвежским флагом является химическим танкером.

    Ранее американский эсминец сбил беспилотный летательный аппарат, который направлялся к нему в Красном море.

    Коментарии (35)
    12 декабря 2023, 03:58
    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию

    Глава Пентагона Остин заявил о намерении США создать на Украине способную сдерживать Россию армию

    Пентагон захотел создать на Украине способную противостоять России армию
    @ Chad Mcneeley/U.S. Department of Defense/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и их союзники хотят создать в будущем на Украине вооруженные силы, которые смогут сдерживать Россию в предстоящие годы, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    Остин сказал, что США и их союзники «полны решимости помочь Украине консолидировать и расширить ее возможности вести боевые действия». Он заверил, что США продолжат поддерживать Украину и «сдерживать Россию от любых проявлений агрессии в будущем, в том числе против союзников по НАТО», передает РИА «Новости».

    По мнению Остина, Украина «играет важнейшую роль в плане безопасности Америки, а также траектории глобальной безопасности в XXI веке». По его версии, Россия «все более агрессивна» и противодействие ей якобы «укрепит безопасность» США, передает ТАСС.

    Как утверждает Остин, Россия считает, что может «продержаться дольше» Украины и США, но ошибается. Он заявил, что «обязательства Америки» по поддержке Украины «должны быть выполнены».

    Напомним, президент США Джо Байден выразил уверенность в атаке России на страны НАТО в случае победы на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США придется заплатить «кровью американцев», если они откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами.

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    12 декабря 2023, 00:56
    Палата представителей США проголосовала за запрет на импорт урана из России

    Палата представителей США одобрила законопроект о запрете на импорт российского урана до 2040 года

    Палата представителей США проголосовала за запрет на импорт урана из России
    @ Rosatom/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проект закона о запрете до 2040 года на импорт низкообогащенного урана российского происхождения одобрен Палатой представителей Конгресса США, сообщают информационные агентства.

    «Закон о запрете импорта российского урана» предлагает запретить закупку низкообогащенного урана, который был произведен в России или одним из зарегистрированных в России предприятий, передает РИА «Новости».

    При этом министра энергетики США предлагается наделить полномочиями по согласованию с Госдепом и минторгом США снять запрет в случаях, когда других источников поставок не найдется. Также запрет может быть снят ряди национальных интересов США.

    Министерство энергетики США сможет выдавать разрешения на импорт российского урана в объемах, разрешенных действующим американским законодательством, передает ТАСС.

    Одна из авторов законопроекта, председатель комитета по энергетике палаты представителей Кэти Макморрис Роджерс считает, что США оказались «в опасной зависимости от поставок российского ядерного топлива».

    Инициатива была одобрена конгрессменами единогласно.

    Напомним, в октябре закупки российского урана Соединенными Штатами выросли в три раза – до 43,25 тонны. Как следует из данных американской статистики, импорт оценивается в 62,8 млн долларов. Россия заняла второе место в списке основных поставщиков урана в США.

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    11 декабря 2023, 17:24
    Минобороны: Неудачи вынудят ВСУ к нестандартным формам ведения военных действий

    Минобороны: ВСУ из-за неудач на фронте могут заразить источники питьевой воды и запасы продовольствия

    Минобороны: Неудачи вынудят ВСУ к нестандартным формам ведения военных действий
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинские военные могут преднамеренно отравить источники питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных на подконтрольных России территориях, потому что не добились успеха в рамках контрнаступления, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Он отметил во время брифинга, что после своего провала на контрнаступлении ВСУ могут сместить свою активность в сторону нестандартных форм ведения военных действий. По его словам, есть вероятность, что Украина преднамеренно будет заражать водоисточники, в том числе питьевую воду, а также запасы продовольствия и корма для животных патогенными биологическими агентами, передает ТАСС.

    Как указал Кириллов, в ноябре в Черниговке Запорожской области специалистами Минобороны совместно с Россельхознадзором был установлен преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней. И после умышленного заноса возбудителя АЧС на территорию сельхозпредприятия, уточнил он, на убой пришлось отправить более 7 тыс. голов свиней. По его мнению, заболевание выявлено в отсутствие активности переносчиков и естественной миграции диких животных.

    В прошлый понедельник The Washington Post опубликовала статью о том, почему провалилось контрнаступление армии Украины. Газета отметила, что во время планирования между американскими и украинскими властями наблюдались сильные разногласия. Ранее Bloomberg писало, что провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние.

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    12 декабря 2023, 10:59
    Синоптики предупредили о «суперсибирских морозах» в некоторых регионах

    Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд рассказал о «суперсибирских морозах» в некоторых регионах

    Синоптики предупредили о «суперсибирских морозах» в некоторых регионах
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о существенных отклонениях от климатической нормы в некоторых регионах России.

    По словам специалиста, снегопады ожидаются в Европейской России и в Северо-Западном федеральном округе.

    Вильфанд отметил, что в Псковской, Новгородской, Ленинградской областях ожидается сильный снег, в Рязанской, Поволжской и Московской областях также снег, местами сильный, усиление ветра к вечеру и метель, передает RT. Вильфанд добавил, что сильный снегопад с мокрым снегом в Ростовской области, в Центральном Черноземье ожидается по-настоящему сильный снегопад.

    Он пояснил, что подобная погода связана с тем, что воздушные массы в западную часть европейской территории перемещаются из Атлантики, а восток по-прежнему находится в аномально холодной зоне.

    «Заволжье, Урал, Западная Сибирь – там по-прежнему аномальные холода на 10–20 градусов ниже нормы. На Урале, Челябинская, Курганская и Свердловская области – морозы -40...-42 °C. В самых густонаселенных районах Западной Сибири – Омская, Томская, Новосибирская – до -45 °C… В Красноярском крае – даже -50 °C, на западной территории Якутии – -45 °C. Мы привыкли к понятию «сибирские морозы», но здесь «суперсибирские морозы», – добавил Вильфанд.

    Ранее москвичей предупредили об аномальных морозах.

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    11 декабря 2023, 18:16
    Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встретиться с Владимиром Зеленским во время дозаправки

    Президент Бразилии отказался встретиться с Зеленским
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Зеленский получил отказ от встречи с президентом Бразилии во время дозаправки самолета на авиабазе в Бразилиа 9 декабря по пути в Аргентину.

    «Очень редко подобные встречи проходят на авиабазе, без подготовки и предварительного уведомления», – приводит ТАСС слова бразильского дипломата, знакомого с ситуацией.

    Он добавил, что запрос о встрече был сделан «в самый последний момент» – за два дня до визита Зеленского, когда Лула да Силва и представители МИД Бразилии находились на саммите глав государств стран – членов Южноамериканского общего рынка (Меркосур) в Рио-де-Жанейро. Кроме того, в Аргентину Зеленский вылетел уже через два часа после посадки самолета.

    Ранее Да Силва заявил, что власти Бразилии пригласят президента России Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» (G20), запланированный на сентябрь 2024 года.

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    12 декабря 2023, 10:29
    Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области

    Губернатор Запорожской области Балицкий: Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки

    Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные существенно продвинулись у Новопокровки в Запорожском регионе, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он указал, что находится в постоянном контакте с российскими подразделениями на Запорожском направлении.

    «Обстановка стабильно напряженная, но наши парни продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед», – заверил Балицкий.

    По словам главы региона, ВС России существенно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки.

    Накануне российские войска поразили два склада вооружения ВСУ.

    Коментарии (8)
    11 декабря 2023, 18:55
    The Sun: Италия тратит миллионы на арестованную яхту российского бизнесмена
    The Sun: Италия тратит миллионы на арестованную яхту российского бизнесмена
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Самая дорогая яхта в мире с мачтой выше Биг-Бена стоит в сухом доке в Италии с постоянным экипажем из 20 человек, на его содержание Рим уже потратил более 6 млн фунтов стерлингов.

    «Судно было задержано в марте 2022 года в рамках санкций ЕС против России. С тех пор оно остается в сухом доке в Триестском заливе на побережье Италии», – говорится в публикации The Sun.

    Высота яхты 100 метров, длина 143 метра, она имеет восемь палуб, вертолетную площадку, комнату подводного наблюдения и гибридную дизель-электрическую двигательную установку. Судно было построено на немецкой военно-морской верфи в Нобискруге, в 2017 году прошло испытания в Гибралтаре перед передачей заказчику.

    «Мачта лодки на 10 футов больше башни Биг-Бена, ее условно можно назвать грузовым кораблем среднего размера», – подчеркивает британский таблоид. Издание пишет, что судно до введения санкций ЕС пользовался российский бизнесмен Андрей Мельниченко.

    Ранее Bloomberg подсчитал, что состояние богатейших россиян с начала 2024 года выросло на 38,6 млрд долларов.

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    11 декабря 2023, 16:44
    Жанна Бадоева вместо Галкина стала ведущей шоу «Лучше всех»
    Жанна Бадоева вместо Галкина стала ведущей шоу «Лучше всех»
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Телеведущая Жанна Бадоева станет новой телеведущей шоу «Лучше всех» на Первом канале.

    Информацию о назначении нового ведущего RT подтвердили в пресс-службе телеканала. Отмечается, что она займет место Максима Галкина (признан иноагентом в России).

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении артиста Евгения Петросяна, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Григория Лепса, Пелагеи, Стаса Пьехи, Аниты Цой, Михаила Шуфутинского и еще 111 человек. Среди лиц, попавших под санкции, есть и трое граждан Украины. Это телеведущая Жанна Бадоева, певица Лолита Милявская и тренер петербургского «Зенита», бывший капитан футбольной сборной Украины и «Шахтера» Анатолий Тимощук.

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