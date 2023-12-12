Госдума приняла закон о праве Росгвардии иметь свои добровольческие формирования

Документ в сентябре внесла на рассмотрение палаты группа депутатов и сенаторов, передает ТАСС. Росгвардия сможет иметь в своем составе добровольческие формирования, на участников которых будут распространяться льготы и соцгарантии, которые действуют сегодня для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих формирований, содействующих Вооруженным силам РФ.

Право Росгвардии создавать добровольческие формирования по решению президента РФ прописывается в законе «Об обороне». Такие формирования могут быть привлечены для выполнения задач в области обороны в период мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, а также в случае введения режима контртеррористической операции и при использовании войск нацгвардии за пределами РФ.

Порядок поступления граждан в такие формирования будет определяться ведомственными актами Росгвардии. В Росгвардии будут определять численность добровольческих формирований, порядок их работы и районы действий, а также стоящие перед ними задачи и срок использования таких формирований. Для поступления в создаваемые Росгвардией добровольческие формирования граждане будут заключать соответствующие контракты.

Кроме того, Госдума на пленарном заседании приняла закон о введении административной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии.

Упоминание об этих добровольцах вносится в ст. 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Сейчас в ней установлены санкции за дискредитацию добровольческих формирований, оказывающих содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации. При этом штрафы остаются на прежнем уровне: максимальный штраф для граждан составляет до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – до 300 тыс. рублей, для юридических лиц – до 1 млн рублей.

Ранее Госдума проголосовала за поправки, которые позволяют подразделениям ФСБ принимать в свои ряды военнослужащих по призыву, а Росгвардии – иметь в своем составе добровольческие формирования.