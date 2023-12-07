Госдума разрешила добровольцев в Росгвардии

Политологи: Правительство Болгарии заставит президента отправить списанные БТР на Украину

Эксперты указали на подоплеку желания болгарского правительства отправить Украине 100 списанных БТР

Tекст: Илья Абрамов

«Следует понимать, что соглашение о передаче БТР Украине отклонил именно президент Болгарии. Он с момента начала СВО выступал против поставок вооружений ВСУ. Но правительство и парламент страны, контролируемые евроатлантическими силами, думают по-другому. Налицо раскол в местной политической элите», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«Также в Болгарии существует разрыв между населением страны и политической властью. Местные жители хоть и не являются русофилами, но в основном хорошо относятся к Москве. Однако они очень неохотно ходят на выборы, явка там низкая, поэтому правительство формируют силы, которые настроены антироссийски», – подчеркивает собеседник.

«В связи с этим я уверен, что болгарское оружие в конце концов попадет в руки ВСУ, хотя, возможно, и в меньшем количестве, чем планировалось изначально. Решающее слово окажется не за президентом, а за правительством и парламентом, так как они обладают большими полномочиями», – пояснил он.

На «политическую турбулентность» внутри Болгарии указывает и Олег Бондаренко, главный редактор портала «Балканист». «Все большую популярность набирают политики, которые критично настроены к прежнему бескомпромиссному прозападному курсу. И решение в отношении техники – реакция на запрос населения», – объясняет он.

«Однако я не думаю, что следует ожидать повторения в Болгарии сценария Словакии и Венгрии. Этот вариант возможен, но политика Софии долгое время была ориентирована на США. Поэтому шансы на такое развитие событий достаточно малы», – резюмировал Бондаренко.

Ранее болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче Украине ста списанных БТР. Он наложил вето, поскольку депутаты недостаточно ознакомились с «конкретными параметрами» пожертвования, что не дает объективно оценивать, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость.

В сентябре парламент Болгарии проголосовал за отправку на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Проект был подготовлен крупнейшими партиями «Продолжаем перемены», «Демократическая Болгария», «Граждане за европейское развитие Болгарии», «Союз демократических сил» и «Движение за права и свободы».

Предложение ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС встретило сильное сопротивление со стороны оппозиции. В частности, депутат от Болгарской социалистической партии Атанас Зафиров заявил, что «правящее большинство вот-вот совершит национальное предательство».

Более того, данные ЗРК оказались неисправными, сообщает издание Faktor.bg. «Болгарская сторона не имеет возможности отремонтировать и восстановить неисправные зенитные управляемые ракеты 5Б55П (К) для ЗРК С-300, не ставя под угрозу жизнь и здоровье личного состава», – отмечают в публикации.