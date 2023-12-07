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    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зачем США атакуют ОПЕК+

    С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин «Слово пацана» – это про меня

    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

    58 комментариев
    7 декабря 2023, 14:54

    Госдума разрешила добровольцев в Росгвардии

    Госдума приняла закон о добровольческой службе в Росгвардии и срочной службе в подразделениях ФСБ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдума проголосовала за поправки, которые позволяют подразделениям ФСБ принимать в свои ряды военнослужащих по призыву, а Росгвардии – иметь в своем составе добровольческие формирования.

    Согласно документу, на участников добровольческих формирований Росгвардии будут распространяться льготы и социальные гарантии контрактников Миноборороны и мобилизованных, передает ТАСС.

    ФСБ пополнила перечень ведомств, в которых, согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», можно проходить военную службу по призыву, а в законе «О Федеральной службе безопасности» появилась новая статья «Военная служба по призыву в органах Федеральной службы безопасности».

    Один из авторов поправок, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что срочники в ФСБ будут преимущественно служить в Погранслужбе.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России.

    7 декабря 2023, 09:35
    В России приготовили уникальные ракеты против украинских F-16

    РИА «Новости»: F-16 ВСУ будут сбивать дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400

    В России приготовили уникальные ракеты против украинских F-16
    @ Sipa USA/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Одним из основных средств уничтожения поставленных Украине Западом истребителей F-16 станут самые совершенные в своем классе дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400, сообщил источник.

    По словам источника РИА «Новости», в ходе специальной военной операции на Украине уже применяется зенитная управляемая ракета сверхбольшой дальности 40Н6, оснащенная головкой самонаведения с уникальными возможностями.

    Благодаря этой ракете С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, как подчеркнул источник, поражает загоризонтные цели, включая скоростные маневрирующие низковысотные.

    С-400, вероятно, сможет поражать F-16 ракетами 40Н6 сразу же после взлета и набора высоты при их развертывании на аэродромах базирования, указал источник.

    Министр обороны Сергей Шойгу ранее заявлял, что истребителей F-16, которые Запад обещал передать Киеву, Украине хватит примерно на 20 дней с учетом такой работы российских систем ПВО.

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    5 декабря 2023, 10:58
    Эксперт: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»

    «Русский инженер»: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»

    Эксперт: Украина пытается создать замену Storm Shadow на базе ракеты «Нептун»
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Киевский режим пытается заменить западные Storm Shadow, запасы которых у ВСУ подходят к концу, а новые поставки маловероятны, новой модификацией ракеты «Нептун», пишет автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Васильев, комментируя новость газеты ВЗГЛЯД о том, что украинские конструкторы приступили к разработке новой модификации ракеты «Нептун», предположил, что речь пойдет о замене системы наведения: вместо активной радиолокационной – наведение по спутниковой навигационной системе. По его словам, это дает заметную экономию массы, что вместе с удлинением ракеты позволяет увеличить массу БЧ, доведя ее до 400 кг.

    Таким образом, считает эксперт, киевский режим хочет получить могущество боеголовки на уровне не ниже ракет класса «Калибр». Украинские ракеты, добавил Васильев, будут обладать заметно меньшей дальностью, но при этом их можно будет запускать с земли. Либо вооруженные силы Украины смогут добавить дальности ракете, пустив часть массы на топливо, предположил эксперт.

    «Это все может свидетельствовать о попытке заменить западные Storm Shadow, которые возможно уже подходят к концу, и маловероятны новые поставки. К тому же опция пуска с земли упрощает запуск и обнаружение пуска, так как не привязана к взлету самолетов-носителей», – заключил Васильев.

    Ранее военный эксперт Сергей Хатылев в комментарии газете ВЗГЛЯД говорил, что украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow российские силы уничтожают еще до рубежа запуска.

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    5 декабря 2023, 10:42
    Ростех повысил эффективность работы «Панцирей»

    Ростех повысил эффективность работы «Панцирей» по ракетам большой дальности

    Ростех повысил эффективность работы «Панцирей»
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» прошел доработки, которые позволили повысить эффективность работы по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), «сложным» снарядам и ракетам большой дальности, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

    Как говорится в сообщении холдинга, в «Панцирь» внедрены доработки, которые позволили повысить эффективность работы по БПЛА, «сложным» снарядам и ракетам большой дальности, передает ТАСС. Результаты боевого применения комплекса показали правильность ранее принятых конструкторских решений.

    Там добавили, что конструкторское бюро приборостроения «Высокоточных комплексов» досрочно выполнило государственный оборонный заказ 2023 года на поставку боевых машин ЗРПК «Панцирь-С», тульское предприятие продолжает выпускать «Панцири» сверх графика.

    Ранее индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев сообщил, что после доработки с учетом опыта специальной военной операции на Украине результативность ЗРПК «Панцирь» против снарядов РСЗО HIMARS американского производства в ряде случаев достигает 100%.

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    6 декабря 2023, 15:19
    Британия ввела санкции против конструктора «Ланцетов» и комплекса «Союз»

    Tекст: Ольга Никитина

    Великобритания расширила санкционный список в отношении России на 45 позиций, включив в него российские оборонные предприятия и иностранных поставщиков комплектующих в Россию.

    В заявлении МИД Соединенного Королевства говорится, что санкционный лист, в частности, внесены один из конструкторов беспилотника «Ланцет» Александр Захаров и члены его семьи, передает ТАСС.

    Кроме того, в списке оказались Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз», главный конструктор компании Мкртич Окроян, генеральный директор «Союза» Василий Критский и члены совета директоров.

    Также британские санкции введены в отношении организации «Русич» и ее командующего Яна Петровского.

    Помимо этого, Лондон ввел ограничения в отношении четырех фирм из ОАЭ, трех фирм из Гонконга, по одной – из Сербии, Турции и Узбекистана.

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    7 декабря 2023, 11:21
    Су-35С в Абу-Даби взлетели на расстоянии вытянутой руки

    МО: Су-35С показали мастерство в Абу-Даби, взлетев на расстоянии вытянутой руки

    Tекст: Ольга Никитина

    Летчики истребителей Су-35С, сопровождавшие президентский Ил-96 во время визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию, показали пилотажное мастерство в Абу-Даби, взлетев одновременно на трех машинах в максимально тесной группе.

    На видео, опубликованном Минобороны России, показана подготовка президентского Ил-96 и истребителей к вылету, а также взлет звена из трех Су-35С, которые находились максимально близко друг к другу. В процессе разбега по полосе и отрыва от земли расстояние между истребителями составляло не более нескольких метров, отмечает РИА «Новости».

    В Кремле накануне сообщали, что истребители Су-35С ВКС России сопровождали борт президента Владимира Путина на протяжении всего полета в Абу-Даби.

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    4 декабря 2023, 16:07
    Российские тральщики отработали поиск мин на торговых маршрутах в Черном море

    Тральщики ЧФ отработали поиск и уничтожение мин на торговых маршрутах в Черном море

    Российские тральщики отработали поиск мин на торговых маршрутах в Черном море
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи тральщиков Черноморского флота (ЧФ) провели учения по поиску и уничтожению украинских мин в акватории Черного моря, включая маршруты торгового судоходства, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

    Как сообщили в отделе, в условиях реальной минной опасности, обусловленной активностью украинской стороны по минированию отдельных участков побережья и акваторий, тральные силы ЧФ осуществили разведывательный поиск мин в Керчь-Еникальском канале и на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что экипажи противоминных кораблей провели разведку местности для поиска взрывоопасных предметов, а также отработали тактику действий по форсированию и уничтожению минных заграждений в дневное и ночное время.

    Ранее ЧФ провел в Севастополе учения по противоминной и противодиверсионной обороне.

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    4 декабря 2023, 18:12
    Политологи: Правительство Болгарии заставит президента отправить списанные БТР на Украину

    Эксперты указали на подоплеку желания болгарского правительства отправить Украине 100 списанных БТР

    Политологи: Правительство Болгарии заставит президента отправить списанные БТР на Украину
    @ Georgi Paleykov/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Президент Болгарии не согласен с парламентом страны, решившим отправить БТР на Украину. Однако из-за политического раскола внутри страны главе государства все же придется передать технику ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политолог Вадим Трухачев и балканист Олег Бондаренко. Ранее болгарский президент вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче Украине 100 списанных БТР.

    «Следует понимать, что соглашение о передаче БТР Украине отклонил именно президент Болгарии. Он с момента начала СВО выступал против поставок вооружений ВСУ. Но правительство и парламент страны, контролируемые евроатлантическими силами, думают по-другому. Налицо раскол в местной политической элите», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Также в Болгарии существует разрыв между населением страны и политической властью. Местные жители хоть и не являются русофилами, но в основном хорошо относятся к Москве. Однако они очень неохотно ходят на выборы, явка там низкая, поэтому правительство формируют силы, которые настроены антироссийски», – подчеркивает собеседник.

    «В связи с этим я уверен, что болгарское оружие в конце концов попадет в руки ВСУ, хотя, возможно, и в меньшем количестве, чем планировалось изначально. Решающее слово окажется не за президентом, а за правительством и парламентом, так как они обладают большими полномочиями», – пояснил он.

    На «политическую турбулентность» внутри Болгарии указывает и Олег Бондаренко, главный редактор портала «Балканист». «Все большую популярность набирают политики, которые критично настроены к прежнему бескомпромиссному прозападному курсу. И решение в отношении техники – реакция на запрос населения», – объясняет он.

    «Однако я не думаю, что следует ожидать повторения в Болгарии сценария Словакии и Венгрии. Этот вариант возможен, но политика Софии долгое время была ориентирована на США. Поэтому шансы на такое развитие событий достаточно малы», – резюмировал Бондаренко.

    Ранее болгарский президент Румен Радев вернул в парламент страны проект закона о безвозмездной передаче Украине ста списанных БТР. Он наложил вето, поскольку депутаты недостаточно ознакомились с «конкретными параметрами» пожертвования, что не дает объективно оценивать, является ли предоставляемая техника утратившей необходимость.

    В сентябре парламент Болгарии проголосовал за отправку на Украину зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. Проект был подготовлен крупнейшими партиями «Продолжаем перемены», «Демократическая Болгария», «Граждане за европейское развитие Болгарии», «Союз демократических сил» и «Движение за права и свободы».

    Предложение ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС встретило сильное сопротивление со стороны оппозиции. В частности, депутат от Болгарской социалистической партии Атанас Зафиров заявил, что «правящее большинство вот-вот совершит национальное предательство».

    Более того, данные ЗРК оказались неисправными, сообщает издание Faktor.bg. «Болгарская сторона не имеет возможности отремонтировать и восстановить неисправные зенитные управляемые ракеты 5Б55П (К) для ЗРК С-300, не ставя под угрозу жизнь и здоровье личного состава», – отмечают в публикации.

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    6 декабря 2023, 14:04
    Военную службу по призыву предложили позволить проходить в органах ФСБ

    В Госдуме поддержали поправки о разрешении проходить военную службу по призыву в органах ФСБ

    Tекст: Ольга Никитина

    Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки, согласно которым военную службу по призыву разрешат проходить в органах Федеральной службы безопасности (ФСБ).

    Соответствующую инициативу внесли ко второму чтению проекта закона о праве Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, передает ТАСС.

    Изменения внесут в закон «О воинской обязанности и военной службе» и «О Федеральной службе безопасности».

    17 октября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий Росгвардии иметь в своем составе добровольцев.

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    5 декабря 2023, 18:15
    Мишустин назвал рост выпуска бронетехники в 2023 году

    Мишустин заявил, что в 2023 году рост выпуска бронетехники вырос втрое

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Производство бронетанкового вооружения в 2023 году увеличилось в три раза, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.

    За 11 месяцев этого года значительно возросло количество выпускаемых изделий по отношению к показателям 2022 года, сказал Мишустин, передает ТАСС.

    Производство средств поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки выросло более чем в пять раз, бронетанкового вооружения – в три раза, авиатехники и беспилотников – в два раза, автомобилей – в три раза.

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    6 декабря 2023, 12:39
    Вертолеты на КВЗ оснастили контрафактной резиной

    «Известия»: 37 вертолетов на КВЗ оснастили контрафактной резиной

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В производстве Ми-8 и «Ансат», по данным следствия, вскрыты факты использования поддельной резины, этот материал применяли для изготовления прокладок топливной системы, заведено уголовное дело.

    Поддельная резина могла привести к разрушению прокладок, засорению фильтров и к остановке двигателя, пишут «Известия».

    Росавиация приостановила эксплуатацию этих воздушных судов до замены запчастей. В Ростехе сообщили, что возбуждено уголовное дело, подделку выявила служба качества Казанского вертолетного завода.

    Всего в зоне риска оказались 37 вертолетов, произведенных в 2022 году, это 27 Ми-8МТВ-1 и десять вертолетов «Ансат-СК».

    Поставщика резины выбирали в ходе закупочных процедур, сообщили в Ростехе. В госкорпорации не назвали название компании. Близкий к КВЗ источник издания указал, что поддельную резину поставили на предприятие в августе 2022 года.

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    5 декабря 2023, 17:12
    Путин отметил действия 99-го самоходного артиллерийского полка

    Путин назвал действия 99-го самоходного артиллерийского полка образцовыми

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин назвал действия 99-го самоходного артиллерийского полка в ходе СВО образцовыми. Ранее президент присвоил полку почетное наименование «гвардейский».

    Почетное наименование – высокая честь и признание особых заслуг полка, массового героизма, отваги, стойкости, мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России, указал президент в телеграмме, адресованной военнослужащим. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что умелые и решительные действия личного состава в ходе спецоперации – это образец выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

    Путин отметил, что гвардейцы продолжат хранить верность присяге, с честью служить Родине и обеспечивать безопасность и мирную жизнь жителей России.

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    6 декабря 2023, 17:30
    Ростех договорился с Египтом о совместном производстве анти-БПЛА

    Ростех: «Росэлектроника» будет делать анти-БПЛА комплексы совместно с компанией из Египта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    НИИ «Вектор» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) договорился в ходе выставки EDEX 2023 в Каире с египетской компанией-производителем об организации лицензионного производства комплексов противодействия беспилотникам «Защита», сообщили в Ростехе.

    В Ростехе добавили, что мобильное оборудование приводится в действие за считаные минуты и обеспечивает защиту от дронов в радиусе двух километров вне зависимости от времени суток и погодных условий, передает ТАСС.

    Напомним, в ноябре «Росэлектроника» показала на выставке Dubai Airshow 2023 носимый комплекс с автонаведением для зенитчиков.

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    7 декабря 2023, 09:49
    Ростех досрочно выполнил ГОЗ по ракетам для «Корнетов»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) досрочно выполнил гособоронзаказ текущего года по поставкам ракет для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет», сообщили в холдинге.

    Как сообщили в холдинге, КБ приборостроения «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех) досрочно исполнило гособоронзаказ 2023 года на ракеты для ПТРК «Корнет», передает ТАСС.

    Ранее «Калашников» досрочно выполнил ГОЗ по поставкам зенитных ракет для ЗРК «Стрела-10».

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    7 декабря 2023, 14:50
    Латвийский депутат отметил рост военного потенциала России

    Председатель комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс: военный потенциал России растет вопреки санкциям

    Председатель комиссии Сейма Латвии по иностранным делам Рихардс Колс считает, что военный потенциал сил России продолжает расти, несмотря на санкции Запада.

    «(Россия) смогла эффективно принять военный бюджет, сигнализируя о том, что она еще долгое время готова вести конфликт на Украине», – приводит ТАСС слова Колса в интервью Bloomberg.

    Латвийский депутат также отметил, что президент России Владимир Путин сопротивляется давлению со стороны стран Запада и готовится к «длительной борьбе».

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооруженных сил России на 170 тыс. человек. Экс-сенатор Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что это ответ на агрессивные действия НАТО.

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    7 декабря 2023, 14:25
    Минобороны: Военным группировки «Центр» вручили награды

    Военнослужащие группировки войск «Центр», отразившим атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, вручили боевые награды

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащим группировки «Центр», отразившим атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, вручили боевые награды, сообщило Минобороны России.

    «Артиллеристы были удостоены медалей «За отвагу», Суворова, Жукова, «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II степени», – сообщает официальный Telegram-канал российского военного ведомства. 

    Отмечается, что представители командования соединения лично поздравили каждого бойца и вручили им награды.

    Ранее сообщалось, что замминистра обороны Вооруженных сил России генерал-полковник Виктор Горемыкин проверил подразделения на Запорожском направлении и наградил 27 военнослужащих медалями «За отвагу» и «За храбрость» II степени .



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