Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.0 комментариев
Львова-Белова и глава «Белого Интернета» обсудили защиту детей от цифровых угроз
Глава АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко обсудила с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой защиту детей от цифровых угроз и укрепление двустороннего взаимодействия по охране прав ребенка и обеспечения его безопасности в сетевой среде.
Львова-Белова и Сидоренко пришли к общему мнению в том, что защита прав несовершеннолетних от интернет-угроз в числе приоритетных направлений сегодняшней государственной повестки. В условиях непрекращающихся информационных атак возникает особая необходимость в защите детей как от уже известных, так и от новых угроз, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Стороны обсудили вопросы цифровой безопасности и цифровой гигиены, действенные способы предупреждения и противодействия агрессии в виртуальной среде, методы борьбы с киберпреступностью и защиту персональных данных.
Сидоренко отметила, что сегодня интернет-буллинг вышел за рамки дворовых «дразнилок» и стал весомой проблемой для общества, детей и их родителей. По ее словам, каждый пятый ребенок (это 22% несовершеннолетних») неоднократно сталкивался с кибербуллингом, а с каждым десятым это случалось как минимум один раз. Как указала глава АНО «Белый Интернет», борьба с ним и помощь его жертвам должна строиться через системную работу, обучение цифровой гигиене, адекватное и неизбежное наказание виновников травли.
Львова-Белова согласилась с необходимостью комплексных мер по защите детей в цифровом пространстве. По ее словам, в числе сложностей по защите детей от токсичной информации является постоянно появляющиеся на смену уже заблокированным новые нерегулируемые площадки. Она добавила, что правоохранительные органы ведут постоянную работу по выявлению и блокировке сайтов, групп и сообществ в соцсетях, которые несут вред детской жизни и здоровью, однако темпы блокировки не всегда поспевают за темпами создания все новых таких групп и ресурсов.
Участники встречи обсудили проблемы буллинга и кибербуллинга, опасность терроризма, профилактику суицидов, правовую грамотность детей и подростков в интернете, цифровую безопасность и многие другие темы. В завершение наметили направления сотрудничества в части обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних.
Ранее федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова предложила Элине Сидоренко совместные просветительские проекты для защиты цифровых прав граждан.