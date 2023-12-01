Москалькова обсудила с главой «Белого Интернета» защиту цифровых прав граждан

Tекст: Валентина Григоренко

Москалькова поблагодарила Сидоренко за предложение о взаимодействии между уполномоченным по правам человека и уникальным, новым проектом «Белый Интернет». По ее словам, на сегодняшний день готовится ежегодный доклад уполномоченного по правам человека для представления президенту и парламенту, один из разделов которого будет посвящен цифровым правам, передает РАПСИ.

Она отметила важность эмпирической базы «Белого Интернета» и его наработок, а также результаты мониторинга обращений о правоотношениях, возникающих в цифровой сфере. Москалькова добавила, что необходимо выработать совместные меры, чтобы общество увидело от них конкретную пользу.

Омбудсмен пригласила Сидоренко участвовать в подготовке раздела доклада. «Для того чтобы президент и парламент увидели эту проблему. А самое главное – это рекомендации для органов власти: как разрешить проблему защиты прав человека в цифровом пространстве. И, конечно, важна выработка восстановительно-компенсационных мер, когда человек уже пострадал в цифровом пространстве, то как можно было бы компенсировать и восстановить его права и репутацию», – подчеркнула Москалькова.

«Председатель Госдумы просит, чтобы мы выходили в парламент с тематическими докладами по тем сегментам, которые требуют донастройки законодательства, чтобы повысить гарантии прав человека в целом», – уточнила она. Омбудсмен пообещала создать рабочую группу, а от Сидоренко попросила «выделить своих людей», и по этой дорожной карте совместно начнутся «конкретные позитивные дела».

Москалькова предложила запустить совместные просветительские проекты, подчеркнув, что у них есть научно-образовательный центр «Права человека» при МГЮА им. О. Кутафина, где можно создать просветительскую платформу о цифровых правах, цифровых правоотношениях и научить людей защищать себя в этом пространстве.

Между тем уполномоченный рассказала, что в ее аппарат приходят обращения тогда, когда человек уже пострадал в цифровой среде. «Очень много нарушений прав человека сегодня совершаются с помощью интернета. Они связаны с незаконным отъемом имущества, с продвижением людей к противоправным действиям: незаконному обороту наркотиков, вовлечению людей не только в преступную деятельность, но и ту, которую мы считаем «серой зоной». Зона, где человек подвергается психологической обработке для изменения его позиции, где его продвигают к тем ценностям, которые наносят вред и ему, и его семье, и окружению», – пояснила она.

Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет» создан для популяризации правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышения уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, расширения правовых гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий.