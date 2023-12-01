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Москалькова обсудила с главой «Белого Интернета» защиту цифровых прав граждан
Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова предложила главе АНО «Белый Интернет» Элине Сидоренко совместные просветительские проекты для защиты цифровых прав граждан.
Москалькова поблагодарила Сидоренко за предложение о взаимодействии между уполномоченным по правам человека и уникальным, новым проектом «Белый Интернет». По ее словам, на сегодняшний день готовится ежегодный доклад уполномоченного по правам человека для представления президенту и парламенту, один из разделов которого будет посвящен цифровым правам, передает РАПСИ.
Она отметила важность эмпирической базы «Белого Интернета» и его наработок, а также результаты мониторинга обращений о правоотношениях, возникающих в цифровой сфере. Москалькова добавила, что необходимо выработать совместные меры, чтобы общество увидело от них конкретную пользу.
Омбудсмен пригласила Сидоренко участвовать в подготовке раздела доклада. «Для того чтобы президент и парламент увидели эту проблему. А самое главное – это рекомендации для органов власти: как разрешить проблему защиты прав человека в цифровом пространстве. И, конечно, важна выработка восстановительно-компенсационных мер, когда человек уже пострадал в цифровом пространстве, то как можно было бы компенсировать и восстановить его права и репутацию», – подчеркнула Москалькова.
«Председатель Госдумы просит, чтобы мы выходили в парламент с тематическими докладами по тем сегментам, которые требуют донастройки законодательства, чтобы повысить гарантии прав человека в целом», – уточнила она. Омбудсмен пообещала создать рабочую группу, а от Сидоренко попросила «выделить своих людей», и по этой дорожной карте совместно начнутся «конкретные позитивные дела».
Москалькова предложила запустить совместные просветительские проекты, подчеркнув, что у них есть научно-образовательный центр «Права человека» при МГЮА им. О. Кутафина, где можно создать просветительскую платформу о цифровых правах, цифровых правоотношениях и научить людей защищать себя в этом пространстве.
Между тем уполномоченный рассказала, что в ее аппарат приходят обращения тогда, когда человек уже пострадал в цифровой среде. «Очень много нарушений прав человека сегодня совершаются с помощью интернета. Они связаны с незаконным отъемом имущества, с продвижением людей к противоправным действиям: незаконному обороту наркотиков, вовлечению людей не только в преступную деятельность, но и ту, которую мы считаем «серой зоной». Зона, где человек подвергается психологической обработке для изменения его позиции, где его продвигают к тем ценностям, которые наносят вред и ему, и его семье, и окружению», – пояснила она.
Центр по защите прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий АНО «Белый Интернет» создан для популяризации правовой культуры, идей добросовестности и законопослушности в цифровой сфере, повышения уровня цифровой культуры и цифровой гигиены населения, расширения правовых гарантий защиты прав граждан и бизнеса в сфере цифровых технологий.