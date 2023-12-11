Посол по особым поручениям МИД России Мирошник сообщил о работе по формату трибунала над руководством Украины

Tекст: Антон Антонов

Мирошник отметил, что «это политический вопрос». По его словам, чем ближе будет завершение специальной военной операции на Украине и победа России, тем «быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал» и «какую ответственность за это понесут Зеленский, Ермак, Резников и далее по списку», передает ТАСС со ссылкой на СТV.

Сейчас обсуждается, как «будет оформлена эта структура». Мирошник заверил, что процесс «будет работать не только на судебно-процессуальном треке, но и на политически информационном». По его словам, «это абсолютный факт».

Мирошник рассказал, что «объезжал все области, республики, которые все еще примыкают к линии боевого соприкосновения», в России «их официально 11, где введен режим специальный, связанный с военными событиями». По его словам, во всех этих регионах функционируют «оперативные центры», «штабы обороны», «мониторинговые центры». Преступления фиксируют по линиям СК и Генпрокуратуры, Минздрав и МЧС «фиксирует свое». Мирошник заявил, что на федеральном уровне нужна единая база данных по преступлениям киевского режима.

Напомним, в ноябре Мирошник заявил, что создание специального военного трибунала для преступников ВСУ и высшего руководства Украины будет политическим решением, подобным тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала в конце Великой Отечественной войны.