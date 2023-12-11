Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.22 комментария
Мирошник сообщил о работе по формату трибунала над руководством Украины
Посол по особым поручениям МИД России Мирошник сообщил о работе по формату трибунала над руководством Украины
Политическое руководство Украины будет нести ответственность, вопрос о формате трибунала над ним прорабатывается, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Мирошник отметил, что «это политический вопрос». По его словам, чем ближе будет завершение специальной военной операции на Украине и победа России, тем «быстрее политики придут к единому мнению, каким именно будет трибунал» и «какую ответственность за это понесут Зеленский, Ермак, Резников и далее по списку», передает ТАСС со ссылкой на СТV.
Сейчас обсуждается, как «будет оформлена эта структура». Мирошник заверил, что процесс «будет работать не только на судебно-процессуальном треке, но и на политически информационном». По его словам, «это абсолютный факт».
Мирошник рассказал, что «объезжал все области, республики, которые все еще примыкают к линии боевого соприкосновения», в России «их официально 11, где введен режим специальный, связанный с военными событиями». По его словам, во всех этих регионах функционируют «оперативные центры», «штабы обороны», «мониторинговые центры». Преступления фиксируют по линиям СК и Генпрокуратуры, Минздрав и МЧС «фиксирует свое». Мирошник заявил, что на федеральном уровне нужна единая база данных по преступлениям киевского режима.
Напомним, в ноябре Мирошник заявил, что создание специального военного трибунала для преступников ВСУ и высшего руководства Украины будет политическим решением, подобным тому, какое было принято для Нюрнбергского трибунала в конце Великой Отечественной войны.