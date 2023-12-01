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Солист Большого театра рассказал о главной идее Валерия Гергиева
Солист Большого театра Азизов: Для Гергиева должность директора театра – совершенно не новая
Гендиректором Большого театра стал главный дирижер страны Валерий Гергиев, который способен на очень многое, его основная идея – прививать вкус к хорошей классической музыке, сказал газете ВЗГЛЯД солист Большого театра Эльчин Яшар оглы Азизов. В пятницу Валерий Гергиев был назначен гендиректором Большого театра.
«Назначение Валерия Гергиева, безусловно, историческое событие, потому что речь идет о главной оперной сцене страны. Главным руководителем Большого театра стал главный дирижер России», – отметил Эльчин Яшар оглы Азизов, солист Большого театра, Народный артист Азербайджана.
«Для Валерия Абисаловича должность директора театра – совершенно не новая, он давно и прекрасно руководит Мариинским театром, у которого несколько сцен в разных городах страны. Гергиев продолжает руководить театрами и активно дирижировать, это доказывает, что он способен на очень многое», – подчеркнул собеседник.
Азизов также отметил, что российская культура не может существовать без музыки, которая является значимой ее составляющей. «Гергиев оказывает огромное влияние на русскую культуру. Его концепция и идея заключаются в том, чтобы такие театры, как Большой и Мариинский, много гастролировали по разным городам России, прививая хороший вкус и любовь к правильной русской и зарубежной классической музыке», – добавил солист Большого театра.
В пятницу народный артист России и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев был назначен гендиректором Большого театра на пять лет. При этом подчеркивается, что планов по объединению Большого и Мариинского театров нет, оба учреждения продолжат работу в прежнем режиме как самостоятельные организации.
На встрече с творческим коллективом Гергиев сказал, что сейчас самое важное время для работы театра в России, а не за границей. «Сегодня думаю о том, что сделать в России. Не потому, что нас куда-то не зовут, наоборот, мы были недавно в Китае, спектакли наши показывали, открывали новый зал в Пекине. Но сейчас и мне, и нам с вами надо работать дома. Работать много, работать успешно, безусловно, сохраняя все лучшее, чем располагают труппы», – сказал Гергиев.