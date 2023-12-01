Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.3 комментария
В ходе СВО погиб прославившийся благодаря клипу на песню «Тает лед» житель Ухты
В погибшем в зоне спецоперации россиянине узнали звезду клипа украинской группы «Грибы» на песню «Тает лед».
Рядовой Денис Степанов служил помощником гранатометчика стрелкового отделения, о его гибели сообщил глава Республики Коми Владимир Уйба 17 ноября.
Пользователи Сети узнали в Степанове звезду клипа украинской группы «Грибы» на песню «Тает лед», который набрал многомиллионные просмотры. «Рыжий паренек из клипа «Тает лед» группы «Грибы», который на Youtube посмотрели 268 млн раз, – Денис Степанов из Ухты. Недавно стало известно о его гибели на СВО», – сообщил Telegram-канал Pro Город Ухта.
По информации авторов канала, именно Степанов запечатлен на фрагменте документального фильма, снятого в 1994 году в Северодвинске, который исполнители использовали в начале клипа.