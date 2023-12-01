Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.3 комментария
Делегаты BRICS+ Fashion Summit посетили выставку «Россия» на ВДНХ
Спикеры и делегаты BRICS+ Fashion Summit из 32 стран в ходе экскурсии по выставке-форуму «Россия» на ВДНХ познакомились с национальным достоянием и достижениями многочисленных российских регионов и смогли увидеть только что открывшиеся уникальные экспозиции.
Иностранные спикеры и делегаты посетили экспозиции «Живая Карта», «Галерея Достижений», 75-й Павильон и «Дом российской кухни», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Главный редактор Esquire Филиппины Пол Джон Сена рассказал, что они посетили большое количество павильонов, и отметил, что сам он знал только о городе Петербурге. «Россия такая большая и красивая. Мне очень понравилось в Москве, но я надеюсь, у меня будет возможность посетить еще и другие регионы страны», – добавил он.
«Мне так нравится эта поездка в Россию, я здесь впервые! Приезд сюда на выставку представляет впечатляющий взгляд на множество регионов и вызывает у меня желание вернуться и увидеть больше российских городов», – сообщила дизайнер и основатель бренда скромной моды Reveil из Индии Айеша Руби.
Дизайнер собственного бренда и президент Guyana Fashion Week Соня Нодель также поделилась впечатлениями. «Это мой первый визит в Москву. И мое самое первое впечатление – я просто влюблена во все. Я сама дизайнер и мне, естественно, интересны российские дизайнеры, и я хочу отметить, на каком высоком уровне они находятся. Я легко вижу возможности для коллаборации с Россией», – рассказала она.
Гости приехали в Москву в рамках BRICS+ Fashion Summit, который проходит в Москве с 28 ноября по 2 декабря. На форуме также работает B2B-шоурум, в котором представлены бренды из Москвы, Волгограда, Ростова-на-Дону, Улан-Удэ, Красноярска, Санкт-Петербурга, Перми и других городов России. Шоурум также посещают московские и региональные байеры из Санкт-Петербурга, Набережных Челнов, Новосибирска, Иркутска, Ульяновска, Уфы, Курска, Казани, Тулы, Екатеринбурга, Омска, Сыктывкара, Самары, Челябинска, Хабаровска и других.