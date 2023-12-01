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    Власти Украины нашли способ озолотиться на провале контрнаступления
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    Большой театр возглавил Валерий Гергиев
    Гергиев расставил приоритеты Большого театра
    Немецкая газета назвала различия в поведении Путина и Зеленского
    Озвучены наказания для участников беспорядков в Махачкале
    Швейцария заморозила российские активы на 8,8 млрд долларов
    Россия и Лаос задумались о прямом железнодорожном сообщении
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

    0 комментариев
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    15 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Бойкот гордых шпрот

    Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».

    4 комментария
    1 декабря 2023, 17:27

    Озвучены наказания для участников беспорядков в Махачкале

    В Верховном суде Дагестана рассказали о наказании участников беспорядков в Махачкале

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участникам беспорядков в махачкалинском аэропорту назначили административные аресты, штрафы и обязательные работы, сообщила глава пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

    Суды рассмотрели 242 дела об административных правонарушениях, 104 нарушителям назначили административный арест от одного до 10 суток, сказала Мамаева ТАСС.

    Также 94 нарушителям выписали штраф от 3 тыс. до 10 тыс. рублей. 42 нарушителя теперь должны выполнить обязательные работы.

    Напомним, 17 участников беспорядков были арестованы.

    30 ноября 2023, 19:48
    В офисе Зеленского объяснили отказ от приостановки боевых действий
    В офисе Зеленского объяснили отказ от приостановки боевых действий
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Любая пауза в боевых действиях приведет к усилению России, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк в интервью на YouТube-канале издания «Зеркало» заявил, что приостановка боевых действий пойдет на пользу России – в это время она сможет нарастить боеспособность, производство ракет и других ресурсов, передает «Газета.Ru». При этом Украина серьезно проигрывает России по количеству ресурсов, добавил он.

    Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил о невозможности для Украины вернуть утраченные территории.

    Коментарии (29)
    1 декабря 2023, 12:49
    Лавров рассказал о побеге Блинкена

    Лавров: Блинкен сбежал с заседания СМИД ОБСЕ

    Лавров рассказал о побеге Блинкена
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен сбежал с заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

    «Сбежал-то мой коллега, госсекретарь Блинкен. Я никуда не сбегал», – приводит его слова РИА «Новости».

    Видео комментария Лаврова опубликовала телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале. Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что Мария Захарова, спикер МИДа, показала ему две разные фотографии, размещенные в македонских газетах (мероприятие проходит в Северной Македонии). Первое фото, как пояснил Лавров, сделано вечером в среду за ужином, на котором собрались руководители внешнеполитических ведомств ряда стран, включая Блинкена, а также главу европейской дипломатии Жозепа Борреля.

    «Теперь я понимаю ради чего, чтобы эта газета, эту фотографию опубликовала и сказала: «Все приехали, а Лаврова нет, Лавров в изоляции». Это же было накануне, такой междусобойчик – просто приехать выпить вина хорошего македонского, перекусить. А открытие было на утро», – объяснил глава МИД России.

    На фотографии с открытия мероприятия все страны – участницы заседания представлены за своими табличками, в том числе и Россия, которую представлял Лавров и другие члены российской делегации. На этом снимке, как отметил министр, уже не было ни украинского министра, ни министра Польши и стран Прибалтики.

    «Уехал, как я понимаю, и Блинкен, и Боррель. Почему это происходит? Ну, они считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию, а я считаю, что они просто трусят, они боятся любого честного разговора с фактами на руках, они боятся», – подчеркнул глава МИД.

    Он заявил также, что Запад занимается «мелкой возней» в ОБСЕ по продлению полномочий комиссаров, которые прямо нарушали принципы организации.

    Также Лавров заявил о полной деградации всего созданного в рамках ОБСЕ по всем трем измерениям в сфере безопасности – военно-политическом, экономическом и экологическом, гуманитарном и правозащитном, передает ТАСС.

    Накануне Лавров заявлял, что ОБСЕ находится на краю пропасти и нуждается в оживлении, необходимость которого остается неочевидной.

    Коментарии (28)
    30 ноября 2023, 22:21
    Макаревич запретил россиянам скачивать свой новый альбом

    Иноагент Макаревич запретил поддерживающим СВО россиянам скачивать свой альбом

    Макаревич запретил россиянам скачивать свой новый альбом
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Музыкант Андрей Макаревич, уехавший из России в Израиль, запретил россиянам скачивать свой новый альбом.

    По словам артиста, он не хочет «звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию», передает портал Woman Hit.

    При этом те, кто СВО не поддерживает, «найдут способ послушать», считает Макаревич. Напомним, Минюст внес Макаревича в реестр иноагентов. Музыкант уехал в Израиль и обещал больше не выступать в России.

    Коментарии (113)
    30 ноября 2023, 18:33
    Захарова рассказала, о чем говорили западные страны на заседании ОБСЕ

    Захарова назвала «ерундой» разговоры глав МИД западных стран на заседании ОБСЕ

    Захарова рассказала, о чем говорили западные страны на заседании ОБСЕ
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел из стран коллективного Запада «говорили о ерунде» на заседании ОБСЕ в Северной Македонии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова отметила, что все западники говорили кто о чем, обо всякой ерунде, в отличие от Лаврова, который говорил о сути. По словам дипломата, надо посмотреть правде в глаза, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Лавров прорвал блокаду НАТО и Запада руками ОБСЕ.

    Коментарии (8)
    30 ноября 2023, 20:38
    Во Франции потребовали избавиться от украинского сахара
    Во Франции потребовали избавиться от украинского сахара
    @ Ирина Геращенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всеобщая конфедерация свекловодов во Франции (CGB) увидела угрозу в сахаре с Украины для европейских производителей и потребовала вывезти его за пределы Европы для перепродажи в другие страны.

    Французские свекловоды на фоне роста импорта сахара с Украины призвали реэкспортировать этот вид продукции за пределы Европы, чтобы не допустить нанесения ущерба местным производителям, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Они также потребовали от Еврокомиссии четкого ответа на вопрос о проблеме притока сахара в ЕС. По данным CGB, импорт украинского сахара в Евросоюз в период 2023-2034 годов может достичь 800 тыс. тонн, что почти вдвое превышает аналогичные показатели за предыдущий сезон.

    Накануне Словакия расширила список запрещенной к ввозу с Украины агропродукции.

    Коментарии (27)
    30 ноября 2023, 19:56
    Финны отказываются участвовать в Кубке мира по хоккею из-за россиян

    СМИ: Сборная Финляндии может отказаться от участия в турнире на Кубок мира по хоккею из-за России

    Финны отказываются участвовать в Кубке мира по хоккею из-за россиян
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Сборная Финляндии отказалась от участия в розыгрыша Кубке мира по хоккею, если к участию в турнире допустят команду из России

    «Финляндия по-прежнему не согласна играть против России... В Iltalehti поступила информация от Ассоциации хоккея с шайбой, что Финляндия отказалась участвовать в турнире, если в него будет включена Россия», – приводят «Известия» выдержку из публикации финской газеты Iltalehti.

    В материале отмечается, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) хотела бы включить Россию в международные турниры, но Финляндия поддерживает позицию Международной федерации хоккея на льду (IIHF), которая выступает против участия российских спортсменов в чемпионатах мира и Олимпийских играх.

    Ранее глава NHLPA Марти Уолш оценил шансы игроков НХЛ из России выступить на Кубке мира в 2025 году.



    Коментарии (31)
    1 декабря 2023, 11:44
    Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией

    Зеленский: Зимой начинается новая фаза конфликта с Россией

    Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией
    @ Mechanized Brigade/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Зимой у вооруженных сил Украины начинается «новая фаза» конфликта с Россией, боевые действия перейдут с линии фронта на города, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в интервью Associated Press сказал, что зимой боевые действия будут вестись не только на линии фронта, но и внутри городов.

    Летнее контрнаступление, по его словам, не принесло желаемых результатов. Президент Украины объяснил это «постоянной нехваткой оружия и сухопутных войск». Зеленский добавил, что не может быть удовлетворен результатами «контрнаступа», передает РИА «Новости».

    Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявлял о предстоящем расширении границ конфликта с Россией.

    Как отмечал военный аналитик Михаил Онуфриенко, скорее всего, в недалеком будущем конфликт расширится на северную часть Украины. Речь, по его словам, идет о крайне протяженной сухопутной границе, которую ВСУ не смогут полностью укрепить.

    Коментарии (20)
    1 декабря 2023, 08:16
    Путин изъял у иностранной компании права на управление Пулково

    Путин подписал указ об изъятии у иностранной компании права на управление Пулково

    Путин изъял у иностранной компании права на управление Пулково
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в рамках антисанкционных мер подписал указ о создании «Холдинга ВВСС» с уставным капиталом 169 млрд рублей, куда фактически перейдут доли управляющей компании петербургского аэропорта Пулково, включая иностранные.

    Как следует из указа, специальные экономические меры в отношении иностранных лиц в этом случае применены «в связи с угрозой национальным интересам и экономической безопасности России, возникшей в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами обязательств, которые связаны с управлением ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (сокращенно ВВСС, управляющая компания Пулково – прим. ВЗГЛЯД)». В новый холдинг, создаваемый правительством России, войдут компании, владеющие долями в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» через кипрский офшор «Талита трейдинг лимитед», передает ТАСС.

    «100% долей в уставном капитале ООО «Воздушные ворота Северной столицы», принадлежащих «Талита трейдинг лимитед», подлежит передаче в собственность общества «Холдинг ВВСС» в порядке и на условиях, определенных правительством России», – говорится в указе. С даты создания общества «Холдинг ВВСС» прекращаются обязательства по договорам займа, заключенным участниками консорциума в целях финансирования «Талита трейдинг лимитед».

    При этом компании – совладельцы «Талита трейдинг лимитед» получат в новом холдинге следующие доли: немецкий аэропортовый холдинг Fraport AG – 25%, катарский F3 Holding LLC – 24,99%, «Бизнес-финанс» – 16,79%, «дочка» ВТБ – 8,22%, эмиратская Thirty Seventh Investment Company – 7,99%, кипрская Nomeliar Ltd – 7,48%, Ayar International Investment Company – 3,5%, ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7» – 2,33%, Bahrain Mumtalakat Holding Company – 1,26% и так далее по убывающей. В указе подчеркивается, что передача этим компаниям долей в уставном капитале «Холдинг ВВСС» происходит «в качестве компенсации уменьшения действительной стоимости их долей» в уставном капитале «Талита трейдинг лимитед», а также «в качестве компенсации убытков ее участников и аффилированных лиц в связи с прекращением обязательств по договорам займа».

    Правительство России назначит единоличный исполнительный орган «Холдинга ВВСС» и утвердит устав этой структуры. При этом устав должен предусматривать временную передачу права распоряжаться голосами иностранных совладельцев в «Холдинге ВВСС» самой управляющей компании аэропорта и ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии – 7».

    В состав акционеров компании-оператора Пулково входят в том числе банк ВТБ и РФПИ с пулом инвесторов. Германская Fraport AG являлась акционером ООО «Воздушные ворота Северной столицы» с 2009 года, владела 25% в компании. В мае 2022 года гендиректор Fraport Штефан Шульте в обращении акционерам заявлял, что компания не сможет продать свои 25% в управляющей компании петербургского аэропорта Пулково как минимум до 2025 года в соответствии с условиями контракта. В сентябре сообщалось, что Fraport все же планирует продать свою долю в аэропорту Пулково, на эти акции претендуют покупатели из России.

    Коментарии (29)
    1 декабря 2023, 00:24
    Появилось видео уничтожения российским «Ланцетом» украинского Су-25

    Видео: Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ

    Появилось видео уничтожения российским «Ланцетом» украинского Су-25
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский беспилотник нового поколения «Ланцет» уничтожил украинский Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

    Момент уничтожения попал на видео: на прицел попадает цель, после чего следует удар.

    Напомним, издание Business Insider писало, что российские беспилотники «Ланцет» стали проклятием на поле боя для Украины.

    Коментарии (11)
    1 декабря 2023, 09:51
    Немецкие СМИ: Россия сильна и стабильна как никогда

    Die Zeit: Запад недооценил Россию – она сильна и стабильна как никогда

    Немецкие СМИ: Россия сильна и стабильна как никогда
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Пророчества Запада об «экономическом крахе» России не оправдались, страна сильна и стабильна как никогда, пишут немецкие СМИ.

    В статье Die Zeit отмечается, что президент России Владимир Путин выглядит очень уверенно и совсем не походит на «человека, находящегося в изоляции», особенно во время его виртуального выступления на недавнем саммите G20. И для этой уверенности есть все основания, отмечает автор статьи, содержание которой приводит ИноТВ.

    Россия за последние месяцы смогла значительно улучшить свое экономическое и военное положение, такой сильной и стабильной она не была давно, добавляет издание. В российские Вооруженные силы привлечены сотни тысяч добровольцев, улучшены логистика на фронте, снабжение военнослужащих. При этом наращивание военных расходов привело и к экономическому росту, говорится в статье.

    Авторы статьи пишут о структурных изменениях в российской экономике и росте производства в различных сферах обороны на 40–80%.

    При этом уровень жизни россиян существенно не упал за последние полтора года. Импорт из Азии компенсировал нехватку некоторых товаров. Кроме того, в частном секторе продолжается строительный бум. Ведется строительство 2,1 млн новых квартир, что является рекордным показателем. А социологические опросы показывают, что российские граждане смотрят в будущее с оптимизмом и поддерживают свою армию.

    Запад, по мнению Die Zeit, слишком долго недооценивал Россию, озвучивая негативные прогнозы по российской экономике и оборонке. Сейчас эти пророчества уже неактуальны, но когда-то их встречали с аплодисментами, напоминает издание.

    «Западные эксперты и политики недооценили умение русских приспосабливаться, их устойчивость к внешним воздействиям и изобретательность», – говорится в публикации. Между словами Запада и его делами есть огромный разрыв, и на этом фоне Россия предстает еще более сильной, заключает издание.

    В Кремле ранее подчеркивали, что ни одна страна в мире теоретически не в состоянии была бы выдержать такой санкционный удар, который выдержала Россия.

    Коментарии (3)
    1 декабря 2023, 09:15
    Названо секретное политическое оружие Байдена для Украины

    Politico: Экс-премьер Британии Лиз Трасс стала секретным оружием Байдена для Украины

    Названо секретное политическое оружие Байдена для Украины
    @ Steve Taylor/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Экс-глава правительства Великобритании Лиз Трасс на этой неделе прилетела в Вашингтон, чтобы склонить скептически настроенных законодателей-республиканцев к поддержке Украины, сообщают американские СМИ.

    В публикации обозревателей Элени Куреа и Эстера Уэббера для газеты Politico говорится, что Лиз Трасс является «секретным оружием» президента США Джо Байдена для Украины, сообщает RT.

    Между тем западные СМИ писали, что как опасаются некоторые члены Конгресса США, если пакет помощи для Украины не удастся согласовать до Рождества, то его могут отложить на период после президентских выборов в ноябре 2024 года.

    При этом, по информации американской прессы, большая часть денег, выделенных Украине в рамках военной помощи, остается в США.

    Коментарии (21)
    1 декабря 2023, 01:54
    Bloomberg: Провал контрнаступления вогнал украинцев в уныние

    Bloomberg: Украинцы испытывают уныние из-за провала контрнаступления

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Из-за провала контрнаступления ВСУ и ощущения нескончаемости конфликта жители Украины испытывают чувство уныния, сообщило в четверг агентство Bloomberg.

    По данным агентства, страну «охватило чувство уныния» из-за отсутствия результатов контрнаступления. Также у многих украинцев усиливается ощущение, что конфликт не заканчивается, передает РИА «Новости».

    По этой причине, отмечает Bloomberg, наблюдается сопротивление призыву на военную службу. В рамках мобилизации на Украине призвано лишь 10% от запланированного количества, добавляет агентство. Средний возраст украинского солдата – более 40 лет. Агентство добавляет, что эти факторы усиливают желание «добиться мира любой ценой».

    Напомним, депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко ранее заявил о провале контрнаступления. По его словам, ВСУ переходят в оборону.

    Коментарии (8)
    30 ноября 2023, 21:59
    Москвичей предупредили об аномальном похолодании

    Вильфанд: В Москве ожидается аномальное похолодание

    Москвичей предупредили об аномальном похолодании
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В воскресенье в Москве ожидается заметное похолодание, температура воздуха будет на 5-8 градусов ниже нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По словам Вильфанда, ночью 3 декабря в Москве ожидается минус 8-13 градусов, днем – минус 5-9 градусов, передает ТАСС. В понедельник похолодание продолжится, столбик термометра днем и ночью будет колебаться между отметками минус 8-13 градусов, а во вторник температура снизится до минус 12-17 градусов ночью и 10-15 градусов холода днем.

    «Это очень холодная погода, январские показатели, но даже не для Москвы, а для более северных регионов», – отметил Вильфанд.

    Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что к 1 декабря высота сугробов в Москве побьет многолетние значения – 25 см.

    Коментарии (7)
    30 ноября 2023, 21:48
    Лавров предложил председателю ОБСЕ равноправный диалог
    Лавров предложил председателю ОБСЕ равноправный диалог
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо возобновить взаимоуважительный и равноправный диалог государств – участников ОБСЕ для выхода организации из кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем ОБСЕ Буяром Османи.

    Лавров обсудил состояние дел в ОБСЕ с действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи и будущим действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел и торговли Мальты Ианом Борчем, следует из сообщения на сайте МИД России.

    Глава МИД России подчеркнул, что для выхода организации из нынешнего глубокого кризиса и возвращения к нормальной деятельности необходимо возобновить равноправный диалог государств-участников, соблюдать основополагающее правило консенсуса, четко следовать правилам процедуры.

    Ранее Лавров на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сказал, что организация находится на краю пропасти и нуждается в оживлении, необходимость которого остается неочевидной.

    Коментарии (8)
    1 декабря 2023, 13:17
    Шойгу: Российские войска расширяют зоны контроля в рамках СВО
    Шойгу: Российские войска расширяют зоны контроля в рамках СВО
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы наносят ВСУ эффективное и мощное огневое поражение, занимают более выгодное положение и расширяют контролируемые зоны на всех направлениях, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России сообщил, что боевые возможности ВСУ значительно снижены, в то время как российские военные действуют грамотно и решительно, передает ТАСС.

    Министр перечислил наиболее отличившиеся за прошедший месяц российские подразделения: 810-й бригада морской пехоты, 150-я мотострелковая дивизия, 4-я, 15-я, 114-я и 123-я мотострелковые бригады.

    В зоне спецоперации, по словам Шойгу, оборудуются семь современных полигонов, на двух из них работы уже полностью завершились. С личным составом полигонов проведены дополнительные занятия, отметил он.

    «Продолжим вести активную оборону, наращивать боевой потенциал вооруженных сил с учетом опыта специальной военной операции», – добавил Шойгу.

    Ранее Шойгу сообщал, что военные учебные центры будут открыты во всех российских субъектах, их число достигнет 137.

    Коментарии (13)
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