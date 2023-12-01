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Посольство в ФРГ не уведомили о задержании подростка из России
Посольство в ФРГ не уведомили о задержании якобы подозреваемого в подготовке теракта подростка из России
Российское посольство в Германии не получало уведомления о задержании 16-летнего россиянина, который, по данным СМИ, якобы подозревается в подготовке теракта.
«Посольство в ФРГ не получало официального уведомления германской стороны о задержании российского гражданина, которого, как сообщают германские СМИ, подозревают в подготовке теракта в Кельне», – сообщили в диппредставительстве, передает РИА «Новости».
Там добавили, что информация о возможном задержании россиянина уточняется, и пообещали оказать консульскую помощь в случае, если он или его адвокат обратится в посольство.
По информации немецкого издания Bild, полиция Германии арестовала 15-летнего подростка афганского происхождения и 16-летнего россиянина, подозреваемых в подготовке теракта в Кельне.
В августе в Киргизии задержали россиянина по подозрению в финансировании террористов.