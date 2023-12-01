Посольство в ФРГ не уведомили о задержании подростка из России

Посольство в ФРГ не уведомили о задержании якобы подозреваемого в подготовке теракта подростка из России

Tекст: Валерия Городецкая

«Посольство в ФРГ не получало официального уведомления германской стороны о задержании российского гражданина, которого, как сообщают германские СМИ, подозревают в подготовке теракта в Кельне», – сообщили в диппредставительстве, передает РИА «Новости».

Там добавили, что информация о возможном задержании россиянина уточняется, и пообещали оказать консульскую помощь в случае, если он или его адвокат обратится в посольство.

По информации немецкого издания Bild, полиция Германии арестовала 15-летнего подростка афганского происхождения и 16-летнего россиянина, подозреваемых в подготовке теракта в Кельне.

В августе в Киргизии задержали россиянина по подозрению в финансировании террористов.