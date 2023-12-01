При пожаре на рынке в Москве пострадали два человека

Tекст: Алексей Дегтярев

При возгорании на рынке пострадали два человека, им оказана медицинская помощь, сказал собеседник ТАСС.

Информация о пожаре поступила в 11.58, загорелись несколько торговых павильонов на 19-й и 20-й линиях. Огонь распространяется быстро, ему присвоили второй номер сложности. В МЧС сообщили об эвакуации людей.



Площадь пожара к данной минуте составляет 350 кв. метров.

Один из очевидцев происходящего сообщил телеканалу 360, что открытого огня на месте не наблюдается, но из-за дыма «дышать нечем». На место вызвали сотрудников «Мосводоканала».

В ГУ МЧС по городу уточнили, что для тушения возгорания привлекли более 100 человек и 45 спецмашин.

Эвакуация людей проводится на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы из-за начавшегося пожара, сообщили в пресс-службе МЧС.