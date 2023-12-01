  • Новость часаЗеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией
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    Встреча ОПЕК закончилась бразильской сенсацией
    Орбан выступил против переговоров о вступлении Украины в ЕС
    В офисе Зеленского объяснили отказ от приостановки боевых действий
    Во Франции потребовали избавиться от украинского сахара
    Авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВМС Украины
    ВСУ стали испытывать снарядный голод под Артемовском
    Израильский полковник объяснил окончание перемирия с ХАМАС
    Зеленский: Киев построит укрепления от Донбасса до Западной Украины
    Немецкие СМИ: Россия сильна и стабильна как никогда
    Мнения
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Бойкот гордых шпрот

    Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Здравых политиков в Европе становится больше

    Если ты не совсем дебил, ты понимаешь, что исключить фактор России не получится, даже если построить километровую стену. В смысле – высотой. Более того, надо уже побоку пустить свои европейские убеждения, что Россия всегда в чем-то виновата.

    10 комментариев
    1 декабря 2023, 11:46

    Суд Казани продлил арест журналистке Курмашевой

    Суд Казани продлил арест журналистке с гражданством России и США Курмашевой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советский райсуд Казани продлил срок содержания под стражей до 5 февраля журналистке с гражданством России и США Алсу Курмашевой, подозреваемой по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагентами.

    Срок ареста Курмашевой истекал 5 декабря.

    Как сообщил представитель суда РИА «Новости», мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 5 февраля 2024 года.

    Курмашева – уроженка Казахстана, зарегистрирована в Казани, фактически проживает в Чехии.

    Напомним, 23 октября редактор радиостанции «Радио Свобода*» (иноагент) Алсу Курмашева была арестована по делу об уклонении от обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации с Курмашевой, отмечал, что российские власти не ведут кампании по преследованию американских граждан.

    В 2022 году «Радио Свобода*» было заблокировано в России из-за систематического распространения фейков о СВО.

    30 ноября 2023, 16:36
    Лавров назвал следующую жертву гибридной войны Запада с Россией

    Лавров: Молдавии уготована участь следующей жертвы гибридной войны Запада против России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что следующей страной, вовлеченной в развязанную Западом против России гибридную войну, станет Молдавия.

    «Молдавии уготована участь следующей жертвы в развязанной Западом гибридной войне против России», – заявил Лавров на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передают «Известия».

    Глава российского МИД также отметил, что отказ от подписания меморандума Козака в 2003 году, который «мог бы надежно урегулировать ситуацию в Молдавии еще 20 лет назад», стал одной из попыток сорвать решение острых проблем Европы на принципах ОБСЕ. «А сейчас убивают формат «5+2» – последнее, что остается от совместных усилий по приднестровскому урегулированию», – добавил он.

    Ранее в МИД России расценили как враждебный шаг присоединение Молдавии к санкциям Евросоюза.

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    30 ноября 2023, 19:48
    В офисе Зеленского объяснили отказ от приостановки боевых действий
    В офисе Зеленского объяснили отказ от приостановки боевых действий
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Любая пауза в боевых действиях приведет к усилению России, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк в интервью на YouТube-канале издания «Зеркало» заявил, что приостановка боевых действий пойдет на пользу России – в это время она сможет нарастить боеспособность, производство ракет и других ресурсов, передает «Газета.Ru». При этом Украина серьезно проигрывает России по количеству ресурсов, добавил он.

    Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил о невозможности для Украины вернуть утраченные территории.

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    30 ноября 2023, 17:52
    Россия обвинила МОК в самовольной смене спортивного гражданства россиянам

    ОКР обвинил МОК в превышении полномочий в вопросе смены спортивного гражданства россиянами

    Россия обвинила МОК в самовольной смене спортивного гражданства россиянам
    @ Kim Kyung-Hoon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в нарушении правил Олимпийской хартии после решения организации утвердить смену спортивного гражданства тремя российскими атлетами.

    В своем Telegram-канале Поздняков отметил, что исполком ОКР не давал согласия на переход российских спортсменов под юрисдикцию других национальных комитетов.

    «Считаем недопустимым потакать произволу и избирательности в толковании Олимпийской хартии. Просто вдумайтесь, отдельно взятую спортивную организацию довели до того, что она сама себе присваивает право, выходя за пределы собственной юрисдикции, вводить санкции против суверенных государств», – написал он.

    Накануне МОК утвердил переход велогонщиков Валерии Любимовой в сборную Франции, Михаила Яковлева – в сборную Израиля и борца греко-римского стиля Георгия Тибилова – в сборную Сербии, передает ТАСС.

    Ранее российские фигуристы Аннабель Морозова и Игорь Еременко задумались над сменой спортивного гражданства.

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    30 ноября 2023, 13:27
    В Кремле дали властям Болгарии совет из-за скандала вокруг самолета с Захаровой

    Песков назвал «абсурдным и глупым» решение Софии не пропускать самолет с Захаровой

    В Кремле дали властям Болгарии совет из-за скандала вокруг самолета с Захаровой
    @ Артем Геодакян/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Позиция властей Болгарии, которые не разрешили пролет самолета с официальным представителем МИД Марией Захаровой в Северную Македонию, является абсолютно абсурдной и глупой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что такую позицию болгарских властей вряд ли можно чем-то объяснить. Кроме того, такие действия не укладываются ни в какие рамки, передает ТАСС слова Пескова.

    «Хочется обратиться к болгарскому руководству и призвать их все-таки попытаться из последних сил сохранить трезвость в принимаемых решениях», – добавил он.

    Напомним, МИД Болгарии заявил, что разрешение лететь через воздушное пространство республики касается главы МИД России Сергея Лаврова и делегации, но не распространяется на Захарову.

    Сама спикер российского МИД назвала такие действия «злобной глупостью русофобов».

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    30 ноября 2023, 22:21
    Макаревич запретил россиянам скачивать свой новый альбом

    Иноагент Макаревич запретил поддерживающим СВО россиянам скачивать свой альбом

    Макаревич запретил россиянам скачивать свой новый альбом
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Музыкант Андрей Макаревич, уехавший из России в Израиль, запретил россиянам скачивать свой новый альбом.

    По словам артиста, он не хочет «звучать для того большинства, которое сегодня поддерживает военную операцию», передает портал Woman Hit.

    При этом те, кто СВО не поддерживает, «найдут способ послушать», считает Макаревич. Напомним, Минюст внес Макаревича в реестр иноагентов. Музыкант уехал в Израиль и обещал больше не выступать в России.

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    30 ноября 2023, 18:33
    Захарова рассказала, о чем говорили западные страны на заседании ОБСЕ

    Захарова назвала «ерундой» разговоры глав МИД западных стран на заседании ОБСЕ

    Захарова рассказала, о чем говорили западные страны на заседании ОБСЕ
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел из стран коллективного Запада «говорили о ерунде» на заседании ОБСЕ в Северной Македонии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова отметила, что все западники говорили кто о чем, обо всякой ерунде, в отличие от Лаврова, который говорил о сути. По словам дипломата, надо посмотреть правде в глаза, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Лавров прорвал блокаду НАТО и Запада руками ОБСЕ.

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    30 ноября 2023, 15:50
    СМИ рассказали о технических проблемах американских танков Abrams на Украине

    СМИ рассказали о необходимости ВСУ каждые 12 часов чистить фильтры американских танков Abrams

    СМИ рассказали о технических проблемах американских танков Abrams на Украине
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Американские танки М-1 Abrams могут оказаться самой большой головной болью для украинских военных из-за высокого риска выхода из строя, вызванного необходимостью очищать фильтры двигателя каждые 12 часов, что требует больших затрат топлива.

    «Дважды в день экипаж М-1 должен увеличивать обороты двигателя своего танка до высоких оборотов в минуту, чтобы запустить импульсно-струйную систему, которая выбрасывает воздух из танка, а не в него, выбрасывая пыль и мусор из задней решетки», – приводит РИА «Новости» выдержку из публикации американского издания Forbes. 

    Отсутствие регулярной очистки может привести к серьезному повреждению двигателя и длительному ремонту, который производится в Польше, при этом американские танки имеют высокий расход топлива – заместитель помощника американского министра обороны Лора Купер назвала Abrams «пожирателем бензина», напоминает агентство.

    Ранее военный эксперт Борис Рожин сообщил о появлении у ВСУ танка Abrams на Купянском направлении.

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    30 ноября 2023, 16:20
    Лавров: ОБСЕ находится на краю пропасти

    Лавров выразил сожаление по поводу плачевного состояния ОБСЕ в год 50-летия Хельсинского заключительного акта

    Лавров: ОБСЕ находится на краю пропасти
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Глава МИД России Сергей Лавров на встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сказал, что организация находится на краю пропасти и нуждается в оживлении, необходимость которого остается неочевидной.

    «ОБСЕ, давайте признаем это прямо, находится на краю пропасти. Встает простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать усилия в ее оживление?» – сказал Лавров, выступая на встрече глав МИД организации, передает ТАСС.

    По его словам, США и страны Евросоюза – европейские сателлиты американцев ввели против России тысячи санкций, стремясь обрушить российскую экономику, и поставили тем самым крест на широкой практической кооперации между Востоком и Западом.

    «Чуть более чем через год исполнится 50 лет Хельсинскому заключительному акту. В этой связи с сожалением вынуждены констатировать, что к этой юбилейной дате ОБСЕ подходит в плачевном состоянии, а ее перспективы остаются неясными», – сказал министр.

    Напомним, что Хельсинский заключительный акт был подписан лидерами 35 государств после завершения первого саммита глав государств и правительств государств-участников СБСЕ, который проходил в Хельсинки 1 августа 1975 года. Его полный текст на русском языке доступен на сайте ОБСЕ.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о насыщенном графике встреч Лаврова на Совете глав МИД ОБСЕ

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    30 ноября 2023, 19:56
    Финны отказываются участвовать в Кубке мира по хоккею из-за россиян

    СМИ: Сборная Финляндии может отказаться от участия в турнире на Кубок мира по хоккею из-за России

    Финны отказываются участвовать в Кубке мира по хоккею из-за россиян
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Сборная Финляндии отказалась от участия в розыгрыша Кубке мира по хоккею, если к участию в турнире допустят команду из России

    «Финляндия по-прежнему не согласна играть против России... В Iltalehti поступила информация от Ассоциации хоккея с шайбой, что Финляндия отказалась участвовать в турнире, если в него будет включена Россия», – приводят «Известия» выдержку из публикации финской газеты Iltalehti.

    В материале отмечается, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) хотела бы включить Россию в международные турниры, но Финляндия поддерживает позицию Международной федерации хоккея на льду (IIHF), которая выступает против участия российских спортсменов в чемпионатах мира и Олимпийских играх.

    Ранее глава NHLPA Марти Уолш оценил шансы игроков НХЛ из России выступить на Кубке мира в 2025 году.



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    30 ноября 2023, 20:38
    Во Франции потребовали избавиться от украинского сахара
    Во Франции потребовали избавиться от украинского сахара
    @ Ирина Геращенко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всеобщая конфедерация свекловодов во Франции (CGB) увидела угрозу в сахаре с Украины для европейских производителей и потребовала вывезти его за пределы Европы для перепродажи в другие страны.

    Французские свекловоды на фоне роста импорта сахара с Украины призвали реэкспортировать этот вид продукции за пределы Европы, чтобы не допустить нанесения ущерба местным производителям, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».

    Они также потребовали от Еврокомиссии четкого ответа на вопрос о проблеме притока сахара в ЕС. По данным CGB, импорт украинского сахара в Евросоюз в период 2023-2034 годов может достичь 800 тыс. тонн, что почти вдвое превышает аналогичные показатели за предыдущий сезон.

    Накануне Словакия расширила список запрещенной к ввозу с Украины агропродукции.

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    30 ноября 2023, 14:26
    Онуфриенко: Россия возвращает ранее утраченные позиции на Запорожском направлении

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские силы возвращают ранее утраченные позиции на Запорожском направлении

    Онуфриенко: Россия возвращает ранее утраченные позиции на Запорожском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Запорожском направлении Россия постепенно возвращает территории, утраченные во время украинского «контрнаступа» летом. Возвращение позиций позволит разгрузить часть российских формирований и перебросить их на другие участки фронта, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские десантники нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ у Работино.

    «На Запорожском направлении наблюдается крайне неприятная для ВСУ ситуация. Во время контрнаступления они встретили здесь мощнейшую оборону Российской армии, из-за чего продвижение стало невозможным. На этом фоне украинское руководство приняло решение о постепенном перебрасывании сил в сторону Купянска, Авдеевки и Красного Лимана», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сейчас же ВС РФ перешли к планомерному занятию ранее утраченных позиций. На прошлой неделе мы продвинулись от Приютного в сторону Старомихайловского. В настоящее время наблюдается движение в районе Работино и Вербового. Однако говорить о нашем потенциальном наступлении тут не приходится. Уверен, что для атаки будет выбран другой участок фронта», – подчеркивает собеседник.

    «Тем не менее сложившаяся на Запорожском направлении ситуация позволит России занять здесь более выгодные позиции для дальнейшей обороны, что значительно снизит нагрузку на наших военных. Появится возможность перевести часть подразделений на другие участки фронта, где и будет развиваться наступление», – замечает он.

    «Таким образом, продвижение в районе Работино и Вербового закладывает фундамент под будущие победы российских войск. Ситуация здесь кардинальных изменений не претерпит – противнику не поможет даже замерзшее Каховское водохранилище. Перейти по нему могут лишь малые ДРГ, которые наверняка будут обнаружены и ликвидированы нашей разведкой», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее российские десантники нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ у Работино. Об этом сообщают РИА «Новости». В ходе выполнения боевых задач солдаты при помощи гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» поразили выявленные разведподразделения и замаскированные огневые позиции противника. В результате был уничтожен бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону позиций ВС РФ.

    Кроме того, подразделения России, обороняющие берег Каховского водохранилища, усилили антидиверсионную подготовку, пишет РИА «Новости» в другой публикации. По словам инструктора с позывным Штурвал, в скором времени украинская армия может воспользоваться замерзшей водой и болотистыми участками местности для того, чтобы начать забрасывать сюда диверсантов.

    За последнее время на Запорожском направлении нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ у Каменского и Работино, накануне проинформировали в Минобороны. Общие потери противника составляют до 55 солдат убитыми и ранеными. Из техники удалось ликвидировать три бронемашины и артиллерийскую систему М777.

    Ранее подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместно с силами спецназа остановили колонну украинской техники в районе населенного пункта Вербовое. С помощью средств воздушной разведки были обнаружены два танка, один из которых был уничтожен залпом из ПТРК, и две бронемашины ВСУ.

    Оставшиеся солдаты противника  приняли решение о разворачивании техники в обратное направление и бегстве. В свою очередь российский расчет, метко ударивший по противнику, сменил огневую позицию для того, чтобы избежать ответа со стороны украинских солдат.

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    1 декабря 2023, 00:24
    Появилось видео уничтожения российским «Ланцетом» украинского Су-25

    Видео: Российский беспилотник «Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ

    Появилось видео уничтожения российским «Ланцетом» украинского Су-25
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский беспилотник нового поколения «Ланцет» уничтожил украинский Су-25 ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.

    Момент уничтожения попал на видео: на прицел попадает цель, после чего следует удар.

    Напомним, издание Business Insider писало, что российские беспилотники «Ланцет» стали проклятием на поле боя для Украины.

    Коментарии (9)
    30 ноября 2023, 14:33
    Принят позволяющий переименовать Волгоград закон

    Депутаты областной думы приняли позволяющий переименовать Волгоград закон

    Принят позволяющий переименовать Волгоград закон
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Волгоградская областная дума приняла поправки, согласно которым для переименования Волгограда потребуется провести областной референдум, а не местный, как предусматривалось раньше.

    Депутаты внесли изменения в ст. 13 закона «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области», согласно которому в переименовании населенного пункта могли участвовать только его жители, передает РИА «Новости».

    Представляя законопроект, депутат Сергей Булгаков отметил, что согласно проекту при рассмотрении предложения о переименовании административного центра Волгоградской области города Волгограда учитывается мнение населения жителей всей области на областном референдуме, а не на местном.

    Председатель облдумы Александр Блошкин сообщил, что документ принят в первом, втором и окончательном чтениях, но добавил, что в ближайшее время референдум проводиться не будет.

    Ранее сообщалось, что обсуждение переименования Волгограда в Сталинград отложили на 2024 год.

    Опрос ВЦИОМ показал, что жители Волгограда в большинстве выступают против возвращения городу названия Сталинград. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал аккуратно отнестись к вопросу переименования Волгограда.

    Напомним, новый российский атомный ледокол получил название «Сталинград».

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    30 ноября 2023, 14:30
    Зеленский: Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым

    Tекст: Ольга Иванова

    Киеву будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве.

    Выступая перед студентами, он заявил, что «территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно». По словам Зеленского, вернуть Донбасс «ментально сложнее, потому что десять лет были постоянные боевые действия», передает РИА «Новости».

    Украинский президент отметил, что партнеры придерживаются мнения о том, что невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс.

    Ранее сообщалось, что власти Украины запланировали вернуть «исторические» крымско-татарские названия городам в Крыму.

    Крым стал российским регионом после состоявшегося в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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    30 ноября 2023, 17:38
    Гердт: Германия фактически превратилась в колонию

    Экс-депутат Бундестага Гердт: Немцы понимают правдивость слов Путина об отсутствии суверенитета у ФРГ

    Гердт: Германия фактически превратилась в колонию
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Германия превратилась в колонию США. И об этом знают как простые немцы, так и политики. И чтобы лишний раз не привлекать к этой проблеме внимание, в ФРГ не станут раздувать скандал из-за слов Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее президент России заявил об отсутствии суверенитета у Германии.

    «Почти все в ФРГ понимают – Владимир Путин говорит о суверенитете Германии абсолютную правду. Ведь даже канцлер, прежде чем пройти процедуру инаугурации, летит «на поклон» в Вашингтон. Фактически страна превратилась в колонию, а ее власти стали лишь губернаторами», – сказал Вальдемар Гердт, бывший депутат Бундестага от «Альтернативы для Германии».

    «Но официальной реакции от властей Германии ждать не стоит. Скорее всего, слова президента России попытаются высмеять, но раздувать тему не станут. Напомню, что «Альтернатива для Германии» давно и громко говорит об отсутствии у Германии суверенитета. Сначала это вызывало возмущение, но потом все чаще стали звучать слова согласия», – резюмировал Гердт.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии у ФРГ суверенитета. Он отметил, что «Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал – Европа», Украина также «взяла и закрыла одну из систем». При этом Германия оплачивает вооружение, пенсии и зарплаты на Украине. «А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета».

    Путин отметил, что Запад пытается решить проблему конкурентоспособности, используя административные манипуляции и трансграничный налог, но лишает себя дешевых российских энергоносителей. Также европейцам «по политическим соображениям» перекрывают доступ к ресурсам «их союзники из Соединенных Штатов».

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      Для того чтобы Израиль продлил перемирие с ХАМАС, на премьера Биньямина Нетаньяху давят, кажется, все, включая США, где правящая партия переживает серьезный раскол. Но шансов на более-менее длительный мир почти нет. Ошибки как Израиля, так и ХАМАС наглядно это показывают.

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