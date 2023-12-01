Если ты не совсем дебил, ты понимаешь, что исключить фактор России не получится, даже если построить километровую стену. В смысле – высотой. Более того, надо уже побоку пустить свои европейские убеждения, что Россия всегда в чем-то виновата.9 комментариев
Путин и Си Цзиньпин в октябре провели 15 часов за столом переговоров
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в октябре в общей сложности провели за столом переговоров 15 часов, в том числе «с глазу на глаз», заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов в интервью китайской газете Global Times.
Посол отметил, что самыми значимыми событиями в двусторонней повестке дня в последний год стали взаимные визиты лидеров двух стран, передает РИА «Новости».
Моргунов рассказал, что сначала председатель Си Цзиньпин – через десять дней после своего переизбрания на этот пост – посетил Россию с государственным визитом, а в октябре президент Владимир Путин в качестве почетного гостя принял участие в работе 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Пояса и пути».
По совам дипломата, два лидера в общей сложности провели за столом переговоров, в том числе «с глазу на глаз», беспрецедентные полтора десятка часов. Он отметил, что по итогам этих носивших доверительный характер контактов подтвержден стратегический курс российско-китайских отношений, намечены магистральные пути дальнейшего развития всего комплекса двусторонних связей.
Ранее президент Владимир Путин по итогам визита в Китай рассказал, что переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином продлились около трех часов, в число тем, помимо двусторонней повестки, вошли Украина и Ближний Восток.