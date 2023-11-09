Трамп счел возможным выбрать Такера Карлсона кандидатом в вице-президенты США

Сarlsberg пригрозил России международным судом

«Интерфакс»: Сarlsberg грозит России международным судом из-за ситуации вокруг «Балтики»

Tекст: Ольга Никитина

Carlsberg Group в марте 2022 года объявила об уходе с российского рынка. Концерн планировал продать «Балтику» группе «Арнест», которая впоследствии, в августе, стала владельцем российских активов другого пивоваренного концерна – Heineken. Продажа «Балтики» сорвалась после подписания 16 июля президентского указа, согласно которому 100% «Балтики» (98,56% владело шведское юридическое лицо Carlsberg, 0,09% – немецкое юрлицо Carlsberg, 1,35% – ООО «Хоппи Юнион») были переданы в управление Росимуществу.

В начале августа Carlsberg, по информации источников «Интерфакса», направил российскому руководству письмо, в котором расценил действия России касательно «Балтики» как якобы нарушение обязательств по двустороннему инвестиционному соглашению и международному публичному праву. В компании задали властям вопрос о том, собирается ли Россия «выплатить компенсацию убытков и ущерба, понесенных компанией».

Министерство финансов России в конце сентября направило в Carlsberg ответное письмо, подчеркнув, что указ главы государства базируется на действующем российском законодательстве и оснований для компенсации убытков нет.

В середине октября, по информации «Интерфакса», Carlsberg направил в Минфин и Минэкономразвития официальные «уведомления о споре» сразу по трем международным соглашениям. Действия России в послании названы «незаконной экспроприацией» капиталовложений Carlsberg Breweries в «Балтику». Датский концерн предложил российской стороне урегулировать спор в течение полугода от даты письма (13 октября), в противном случае компания собирается передать дело на рассмотрение международного третейского суда.

Отмечается, что официальных комментариев российских ведомств об этом не поступало, однако во вторник Минфин распространил общий комментарий, в котором говорится, что внешнее управление в отношении ряда компаний из недружественных стран стало ответом России на введенные в ее отношении санкции западных стран. В том числе речь идет о работе по созданию правовых условий для конфискации замороженных российских активов.

В заявлении ведомства подчеркивалось, что такие решения российским руководством принимались «в исключительных случаях», когда компании отказывались соблюдать взятые на себя обязательства, в том числе социального характера, либо же нарушали российское законодательство.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что Carlsberg все бросила в России по политическим соображениям, прекратила работу и поставки, отказалась от исполнения обязательств в отношении российских контрагентов. Теперь их инвестиции работают на российскую экономику и вносят свою лепту в современное российское оружие, подчеркивал он.