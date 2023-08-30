Трамп оценил вероятность сесть в тюрьму

Трамп счел маловероятной угрозу оказаться за решеткой по «мошенническим» делам против него

Tекст: Антон Антонов

«Я не думаю, что это случится», – сказал Трамп, заявив, что против него выступили «плохие, больные люди». Зато сейчас, по словам экс-президента, у него «больше сторонников, чем когда-либо», передает РИА «Новости».

Трампа также спросили, рассматривает ли он республиканца Вивека Рамасвами в качестве своего возможного вице-президента. Трамп сказал, что Рамасвами – «умный парень, молодой, талантливый, очень образованный, у него хорошая энергетика».

По словам Трампа, Рамасвами «может быть кем-то в какой-то форме, думаю, он будет очень хорош». Трамп отметил, что Рамасвами хорошо о нем отзывается. «Я думаю, он отличный», – сказал бывший президент.

Напомним, Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Процедуры ареста по трем уголовным делам против него не требовали залога для освобождения, в четвертый раз Трамп был освобожден под залог в 200 тыс. долларов.