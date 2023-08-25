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Трампа ненадолго арестовали в Атланте
Трамп был арестован в тюрьме в Атланте и отпущен под залог
Экс-президент США Дональд Трамп, прибывший в тюрьму в городе Атланта, был арестован по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года в штате Джорджия. После непродолжительного ареста он покинул тюрьму.
Кортеж Трампа подъехал к заднему входу в тюрьму, вход был перегорожен несколькими автобусами. Вокруг тюрьмы дежурят крупные силы полиции, в небе барражируют вертолеты. На всех соседних улицах полностью перекрыто движение. У тюрьмы собрались сотни сторонников Трампа и журналисты, передает РИА «Новости».
Трамп сдался властям и прошел формальную процедуру ареста. Он пробыл в тюрьме около 20 минут. Сейчас его кортеж уже возвращается в аэропорт Атланты, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Имя, возраст, адрес, описание внешности Трампа и инкриминируемые статьи внесены на сайт тюрьмы округа Фултон. Трамп был внесен в учетные списки тюрьмы под номером P01135809. Согласно опубликованной информации, рост политика составляет порядка 190 см, вес – около 97,5 кг. Это уже четвертый раз, когда Трампу пришлось проходить через процедуру ареста. По предварительной договоренности сторон, он освобожден под залог в 200 тыс. долларов на период рассмотрения дела в суде.
Трамп после ареста назвал случившееся «пародией на правосудие». «Мы не сделали ничего плохого, я не сделал ничего плохого... То, что они творят – это попытка вмешательства в выборы», – сказал он. По его словам, в США подобного «никогда не видели».
Напомним, процедуры ареста по трем другим уголовным делам против него не требовали залога для освобождения. В соответствии с соглашением, которое заключил Трамп, ему нельзя оказывать давление на процесс с помощью соцсетей.