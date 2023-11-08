Новак рассказал о темпах социальной газификации в России

«С прошлого года программа социальной газификации стала бессрочной. Темпы ее реализации значительно выросли. (…) Это очень хороший показатель», – приводятся его слова в Telegram-канале правительства.

Также растет количество исполненных договоров до границ участков. К концу года планируется заключить в общей сложности порядка 1 млн договоров. Принято 500 заявок на подведение газа к медицинским и образовательным учреждениям, 150 школ и больниц уже газифицированы.

С 2022 года из льготных категорий граждан заявки на компенсацию затрат на газификацию в размере не менее 100 тыс. рублей подали около 52 тыс. человек. На начало ноября меры соцподдержки получили около 25 тыс. граждан на общую сумму более 2 млрд рублей.

Вице-премьер поручил регионам включить новые льготные категории граждан для получения соцпомощи по газификации. Теперь помимо ранее согласованных девяти категорий на поддержку смогут претендовать: участники СВО и члены их семей; инвалиды первой группы; воспитывающие детей-инвалидов.

Особое внимание Новак попросил уделить работе с отклоненными заявками. Это 406 тыс. заявок, составителям которых на уровне региональных штабов необходимо помочь с оформлением документов.