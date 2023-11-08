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    8 ноября 1923 года никому не известный доселе лидер крошечной партии в один день стал национальной знаменитостью. Вот так жадные творцы Версаля, безумный французский политический авантюризм, беззастенчивое ограбление страны иностранными банкирами плюс мечты большевиков о «красных штатах Европы» завязывали узлы будущей европейской трагедии.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мир начал понимать, что Зеленский неадекватен

    Украинский президент – это потенциальная Дейенерис Таргариен нашего мира. Только королева из сериала «Игра престолов» в приступе безумия спалила один город, а из-за психического состояния Зеленского может запылать вся планета. Если его, конечно, вовремя не остановят.

    14 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев Релоканты застревают в прошлом и остаются без будущего

    По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.

    20 комментариев
    8 ноября 2023, 12:29

    G7 отреагировала на отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ

    Страны G7 выразили сожаление в связи с отзывом ратификации ДВЗЯИ Россией

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны «Группы семи» выразили сожаление в связи с решением Москвы отозвать ратификационную грамоту Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств стран – членов «Семерки».

    В заявлении, принятом по итогам двухдневной встречи министров иностранных дел государств в Токио, повторяется неоднократно отвергнутая Москвой критика «безответственной ядерной риторики России», передает ТАСС.

    Москва ранее подчеркивала, что с дератификацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Россия оказалась на равных условиях с США. При этом российская сторона не намерена нарушать мораторий на проведение ядерных испытаний.

    8 ноября 2023, 04:33
    Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России

    Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине активов России

    Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России
    @ Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, свидетельствуют результаты голосования.

    Согласно опубликованным результатам, Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект с результатом 40 голосов «за» и два «против», передает РИА «Новости».

    Согласно тексту документа, американские законодатели наделяют госсекретаря США полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов РФ.

    При этом законопроект предполагает, что решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский президент. После этого конфискованные средства переходят на специальный «фонд поддержки Украины».

    В документе отмечается, что все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов при необходимости переходят к правительству Соединенных Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины.

    Средства в указанном фонде, согласно законопроекту, доступны государственному секретарю США с целью «компенсации Украине понесенного урона», включая реконструкцию и восстановление, гуманитарную поддержку населения и другие цели.

    В документе говорится, что государственному секретарю США следует уведомить соответствующие комитеты Конгресса не менее чем за 15 дней до предоставления каких-либо средств из фонда поддержки Украины правительству Украины, любому иному лицу или международной организации.

    Кроме того, законопроект предписывает правительству США возглавлять скоординированные международные санкции, направленные на заморозку российских активов совместно с партнерами, включая Европейский союз и страны семерки (G7).

    Напомним, в конце октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала механизм использования доходов от замороженных активов России для финансирования Украины. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что в случае воровства Европой замороженных средств России от Москвы может последовать симметричный ответ.

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    7 ноября 2023, 20:59
    Эксперт: ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО

    Федор Лукьянов указал на предпосылки выхода России из ДОВСЕ

    Эксперт: ДОВСЕ был обречен даже без нового расширения НАТО
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) подписывался в совершенно других реалиях, которые к сегодняшнему дню не имеют никакого отношения. Выход России из договора стал логичным и закономерным шагом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Россия завершила процесс выхода из ДОВСЕ, а страны НАТО решили бессрочно приостановить свое участие в соглашении.

    «Это был договор совершенно другой эпохи. Изначально он готовился фактически на исходе холодной войны, но еще в период существования Варшавского договора. А вступил в силу он после того, как СССР и ОВД уже не существовало. Позднее в 1999 году документ был адаптирован под новые реалии», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай».

    «Но адаптированный вариант соглашения в силу так и не вступил, поскольку он не был ратифицирован большинством стран. Примечательно, но западные страны не спешили ратифицировать ДОВСЕ, ссылаясь на якобы невыполнение Россией конкретных вещей, в частности связанных с пребыванием небольшого контингента в Приднестровье. На деле же они пытались выторговать для себя разные преференции», – напоминает политолог.

    «К слову, решение о том, что Москва не будет в полной мере участвовать в договоре, было принято давно, еще в 2007 году. Оно продиктовано тем, что документ на тот период времени практически не работал. Процесс тянулся долго, а сейчас он подошел к логическому завершению», – указывает эксперт.

    «Неудивительно и то, что вслед за Россией другие страны объявили о бессрочной приостановке своего участия, поскольку договор подразумевал именно нашу страну как визави. Сейчас, конечно, можно говорить, что вступление Финляндии в НАТО и рассмотрение аналогичной заявки от Швеции стало последней каплей в чаше терпения. Но я склонен считать, что даже без этого расширения ДОВСЕ был обречен», – заключил Лукьянов.

    Ранее МИД РФ объявил о завершении процедуры выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что документ, действие которого было приостановлено Россией еще в 2007 году, окончательно ушел в историю.

    На Смоленской площади также указали, что одновременно утратили силу для России еще два юридически обязывающие соглашения, неразрывно связанные с ДОВСЕ: Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств – участников Варшавского Договора и Фланговый документ от 31 мая 1996 года.

    Подчеркивается, что даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России с учетом прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, приема в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения аналогичной заявки Швеции.

    Вскоре после этого стало известно, что страны НАТО решили бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ.

    Напомним, 29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Кремль возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на США.

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    7 ноября 2023, 15:29
    Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив
    Подлодка США с ракетами Tomahawk прибыла в Персидский залив
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская атомная подводная лодка класса «Огайо» с крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») вошла в Персидский залив, сообщили СМИ со ссылкой на данные Пентагона.

    Представители американского военного ведомства заявили Bloomberg, что АПЛ USS Florida размещена в районе Персидского залива «в качестве демонстрации США силы для сдерживания Ирана», передает «Интерфакс».

    Ранее министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США, что по ним будет нанесен «серьезный удар», если Вашингтон не прекратит войну в секторе Газа.

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    7 ноября 2023, 19:37
    В посольстве России обвинили США в гибели людей на Украине

    Посольство России: США придется взять ответственность за гибель людей от ударов ВСУ американским оружием

    Tекст: Вера Басилая

    Рано или поздно властям США придется «посмотреть правде в глаза» и признать ответственность за гибель ни в чем не повинных людей от террористических ударов ВСУ американским оружием, сообщили в посольстве России в Вашингтоне.

    Российские дипломаты обратили внимание на «провокационные заявления» директора по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби. «Американский чиновник беззастенчиво лгал, что российские военнослужащие намеренно пытают и убивают мирных жителей на Украине», – говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне, передает ТАСС.

    В дипмиссии заявили, что безапелляционные и бездоказательные «утверждения о действиях наших солдат поражают своим цинизмом». В посольстве предложили «американцам посмотреть правде в глаза», ведь, по словам, российских дипломатов, рано или поздно власти США признают ответственность за гибель ни в чем не повинных людей от террористических ударов ВСУ произведенным в США оружием.

    Российские дипломаты подчеркнули, что американским политикам необходимо понять, что, «надо, прежде всего, прекратить бездумную накачку киевского режима многомиллиардными военными поставками», чтобы остановить кровопролитие. В посольстве заявили, что США «несут смерть, лишь продлевая конфликт».

    Ранее Путин заявил, что Украина объявила русских некоренной нацией, параллельно истребляя их в Донбассе под аплодисменты Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина является несчастной страной, за которую решают США, и платят, как «в такси по счетчику».

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    8 ноября 2023, 06:38
    Рамасвами заявил о превосходстве России над США в гиперзвуковом и ядерном оружии

    Претендент на пост президента США Рамасвами заявил о превосходстве России над США в гиперзвуковом и ядерном оружии

    Tекст: Антон Никитин

    Россия превосходит Соединенные Штаты в сфере ядерного и гиперзвукового оружия, заявил претендент на пост президента США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами на митинге своих сторонников в Майами.

    Рамасвами заявил, что Россия превосходит США по ядерному потенциалу, а также по гиперзвуковым ракетам. Он также выступил с утверждением, что Россия якобы «находится в альянсе» с Китаем, передает ТАСС.

    В минувшую субботу секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия является обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия.

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    7 ноября 2023, 13:30
    Шойгу: Россия отвергает диктат и политическое давление Запада

    Шойгу: Россия отвергает политическое давление со стороны Запада во главе с США

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия отвергает диктат и политическое давление со стороны западных государств во главе с Соединенными Штатами, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    Шойгу на переговорах с главнокомандующим армией Республики Никарагуа Хулио Сесаром Авилесом Кастильо в Москве заявил, что Запад перешел от дипломатии к шантажу и угрозам. По его словам, Россия с Никарагуа и другими единомышленниками намерена противодействовать этому, передает ТАСС.

    Глава военного ведомства отметил, что Россия развивает с Никарагуа равноправное сотрудничество по широкому кругу вопросов, которые представляют взаимный интерес, включая сферу обороны.

    Ранее глава МИД Никарагуа Денис Монкада назвал чествование нациста Ярослава Гуньки в канадском парламенте государственным преступлением.

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    8 ноября 2023, 06:59
    США ввели рестрикции якобы за поставки в Россию продукции двойного назначения

    Минторг США ввел экспортные ограничения против трех компаний и семи физлиц за поставки в Россию продукции без лицензий

    Tекст: Антон Никитин

    Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех компаний и семи физических лиц, подозреваемых Вашингтоном в поставках в Россию продукции двойного назначения без лицензий, следует из ордера.

    Американские власти на 180 дней отказывают в экспортных привилегиях Николаю Гольцеву, Салимджону Насриддинову, Кристине Пузыревой, Владимиру Бочкареву, Павлу Черникову, Екатерине Ветошкиной, Олегу Зенченко, зарегистрированным в США фирмам SH Brothers Group и SN Electronics, а также компании из ОАЭ Suntronic F.Z.E., передает ПРАЙМ.

    Упомянутые в ордере физические лица, живущие в США, Канаде и России, подозреваются в Соединенных Штатах в сговоре с целью экспорта в Россию электроники двойного назначения через упомянутые в ордере юридические лица без разрешительных лицензий.

    В прошлую пятницу Минфин США ввел санкции против гражданки России Екатерины Ждановой за якобы содействие российским предпринимателям в обходе рестрикций.

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    8 ноября 2023, 08:49
    Во Франции призвали выйти из ЕС на фоне планов включить в него Украину

    Политик Филиппо: Планы ЕС включить в свой состав Украину приведет к смерти Европы

    Tекст: Ольга Никитина

    Планы Европейского союза принять в свой состав Украину приведет к гибели Европы, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) рассказал, что 8 ноября Евросоюз опубликует отчет с официальным призывом к началу переговоров о членстве Украины в содружестве, передает «Газета.Ru».

    Французский политик напомнил, что Украина является ведущей боевые действия глубоко коррумпированной страной, минимальная зарплата в которой составляет 150 евро.

    При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как отметил лидер «Патриотов», хочет присоединить к Евросоюзу и еще другие страны: Албанию, Боснию-Герцеговину, Черногорию, Косово, Северную Македонию, Сербию, Молдавию и Грузию. Целью ЕС под управлением США является гибель Европы, сделал вывод Филиппо.

    Единственным выходом для Франции в этой ситуации, по мнению политика, становится выход из Евросоюза.

    Ряд политиков в ЕС ранее выражали опасения, что содружество после принятия новых членов может стать «монстром Франкенштейна».

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    8 ноября 2023, 10:02
    Патрушев: Молдавия рискует стать новой жертвой западной политики

    Секретарь Совбеза Патрушев предупредил о том, что Молдавия рискует стать новой жертвой западной политики

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Молдавии рискованно взяли курс на отказ от суверенитета, страна может оказаться в роли очередной жертвы западной политики, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в ходе встречи представителей Содружества Независимых Государств (СНГ).

    По его словам, правительство Молдавии под давлением представителей Запада и даже вопреки мнению народа решительно присоединяется к Евросоюзу, отказываясь от суверенитета и национальной идентичности, передает ТАСС.

    Патрушев подчеркнул, что Молдавия вышла на опасный курс и рискует оказаться в роли очередной жертвы западной политики – неприкрытой, циничной и наглой.

    Тем временем ряд политиков в ЕС выразили опасения, что содружество после принятия новых членов может стать «монстром Франкенштейна».

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    8 ноября 2023, 07:56
    Антонов обвинил США в ведении гибридной войны против России руками украинцев

    Дипломат Антонов: США уверовали в собственную безнаказанность и ввязались в гибридную войну с Россией руками украинцев

    Tекст: Антон Никитин

    США не планировали диалога с Россией по коллективной безопасности, уверовали в собственную безнаказанность, ускорили процесс расширения НАТО, открыто обходя групповые ограничения ДОВСЕ, и, наконец, ввязались в гибридную войну с Россией руками украинцев, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Дипломат, слова которого приводятся в Telegram-канале российской дипломатической миссии в Соединенных Штатах, заявил, что разговор по существу в планы Вашингтона не входил, США уверовали в собственную безнаказанность, ускорили процесс расширения НАТО, открыто обходя групповые ограничения ДОВСЕ, и, наконец, ввязались в гибридную войну с Россией руками украинцев.

    Глава российской дипломатической миссии подчеркнул, что в подобных условиях даже формальное сохранение участия Москвы в договоре было неприемлемо с точки зрения национальных интересов Российской Федерации.

    Антонов указал, что решением о выходе из ДОВСЕ Россия направляет четкий сигнал – попытки выстроить военную безопасность в Европе без учета наших озабоченностей обречены на провал. Дипломат рекомендовал американцам и их сателлитам перестать переоценивать свои силы.

    Накануне МИД объявил о завершении процедуры выхода России из ДОВСЕ. В тот же день Страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ.

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    8 ноября 2023, 10:08
    Патрушев заявил о росте рисков применения ядерного оружия

    Патрушев: На фоне действий Запада риск применения ядерного оружия растет

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате проводимой Западом безответственной деструктивной политики растут риски применения ядерного, химического и биологического оружия, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече с коллегами по СНГ в Москве.

    Патрушев отметил, что политика Запада привела к обострению старых и появлению новых кризисов, а также она препятствует урегулированию конфликтов, что наблюдается на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    США, по словам секретаря СБ России, стимулируют рост общих угроз и вызовов, включая терроризм, наркотрафик, транснациональную организованную преступность.

    «Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия», – предупредил Патрушев, отметив также, что милитаризация космоса и киберпространства происходит ускоренными темпами.

    Запад во главе с Вашингтоном, по его словам, намеренно пытается дестабилизировать обстановку в «неугодных странах». Миру навязывают так называемый порядок, основанный на правилах, – правилах, которые устанавливаются единолично Вашингтоном исключительно в собственных интересах, заявил Патрушев.

    Вместе с тем, отметил он, миропорядок, сосредоточенный вокруг интересов Запада, постепенно разрушается, и этот процесс становится необратимым.

    Ранее Патрушев говорил, что Россия является обладателем уникальных стратегических вооружений, в том числе гиперзвукового оружия.

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    8 ноября 2023, 12:06
    Названы потери европейского бизнеса из-за санкций против России

    Лавров: Европейский бизнес потерял до 250 млрд евро из-за антироссийских санкций

    Tекст: Ольга Никитина

    По скромным консервативным оценкам европейский бизнес за полтора года после введения Западом односторонних экономических санкций потерял до 250 млрд евро, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования отметил, что это «большая цифра», передает РИА «Новости».

    Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон фактически разоряет своих европейских вассалов, давая при этом зарабатывать собственному военно-промышленному комплексу. США, по словам Лаврова, навязали Европе дорогой американский сжиженный природный газ, а также вынудили европейские компании переводить предприятия за океан – туда, где ниже базовые издержки. Штаты заставляют Европу отказываться от всего российского, в то время как сами продолжает покупать у России уран и другие критические материалы, отметил министр.

    Санкции, введенные Западом в отношении России, в ближайшее время никуда не денутся, сообщил Лавров. «Но если честно, вы меня спросите, нам это и не требуется», – приводит его слова ТАСС.

    Министр подчеркнул, что речь вовсе не идет о том, что Россия якобы выбирает изоляционизм и автаркию. Запад, по его словам, решил разрушить мировую экономику ради задачи проучить Россию и не позволить России играть значимую роль на мировой арене, которая соответствует ее истории, ее размеру, ее возможностям.

    Ранее в МИД России сообщали, что общие потери Евросоюза от экономических санкций против России, по самым скромным подсчетам, достигли порядка 1,5 трлн долларов.

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    8 ноября 2023, 12:11
    Песков: Россия будет представлена на саммите АТЭС на должном уровне

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия будет представлена на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско на должном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Слова представителя Кремля передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что администрация Соединенных Штатов передала приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско всем участникам АТЭС, включая Россию.

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    8 ноября 2023, 13:01
    Кремль назвал необходимым диалог с Западом по стратегической стабильности

    Песков: Предпосылок для диалога по стратегической стабильности нет, но он необходим

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия готова вести диалог с Западом по вопросам стратегической стабильности, однако в настоящее время предпосылок для этого нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Диалог однозначно необходим», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что такой диалог не может проходить в форме «чтения нотаций одной страны другой стране».

    При этом Россия готова начать диалог по этим вопросам, добавил Песков.

    Представителя Кремля спросили, отразится ли на стратегической безопасности приостановка выполнения западными странами обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). «Де-факто ситуация никак не изменится», – ответил пресс-секретарь главы российского государства.

    Москва ранее заявила, что процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) завершилась 7 ноября в 00.00. МИД России отмечал, что документ окончательно ушел в историю. После этого страны – члены Североатлантического альянса сообщили о намерении бессрочно приостановить участие в ДОВСЕ.

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    8 ноября 2023, 13:14
    Польша выдвинула ультиматум Украине

    МИД Польши: Украина не вступит в ЕС до эксгумации останков жертв Волынской резни

    Tекст: Ольга Никитина

    О присоединении Украины к Европейскому союзу не может идти речи до тех пор, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский.

    Яблонский в эфире радио ZET заявил, что «без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС», передает РИА «Новости».

    Польский политик отметил, что для того, чтобы Варшава была в одном союзе со страной, с которой есть значительные разногласия, их следует разрешить.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что действия польских властей могут привести к тому, что Европейский союз прекратит свое существование в нынешнем виде.

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      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

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