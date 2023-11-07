Россиянина Украинского депортировали из США

Tекст: Валерия Городецкая

О том, что Украинского депортировали в Россию, сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, передает РИА «Новости». По словам Мельникова, сегодня Украинского освободили из американской тюрьмы, он уже находится на территории России и скоро встретится с семьей.

Мельников добавил, что после передачи россиянина США американская сторона пыталась запросить для него 20 лет лишения свободы, что является максимумом, но суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы, так как отсутствовали вещественные доказательства. При этом Украинскому зачли срок нахождения в Таиланде и в итоге освободили.

Украинский был арестован в Паттайе в 2016 году по запросу США. Там его обвиняли в кибермошенничестве, хакерстве, отмывании денег в составе преступной группы.

В 2019 году суд Бангкока разрешил выдать Украинского США, хотя до этого в отношении него было принято решение об экстрадиции в Россию, в июне прошлого года россиянин был выдан американской стороне. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле Дмитрия Украинского.