Таиланд выдал США россиянина Украинского

Таиландские власти выдали американской стороне гражданина РФ Дмитрия Украинского, экстрадиции которого также добивалась Россия, сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«16 июня гражданин России Дмитрий Украинский был экстрадирован из Таиланда, несмотря на наличие двух противоречащих друг другу судебных решений Королевства Таиланд о его выдачи в США и одновременно в Россию, а также отсутствия дополнительного судебного разбирательства в обстановке крайней секретности, которая более была похожа на похищение», – цитирует Мельникова РИА «Новости».

Украинский был арестован в Паттайе в 2016 году по запросу США. Там его обвиняли в кибермошенничестве, хакерстве, отмывании денег в составе преступной группы.

Позже таиландский суд приговорил его к 10 годам тюрьмы. По местным законам, он должен был сперва отбыть срок в Таиланде. Мужчина попал под несколько амнистий, и его срок окончился в ноябре 2021 года.

В 2019 году суд Бангкока разрешил выдать Украинского США, хотя до этого в отношении него было принято решение об экстрадиции в Россию.

По словам Мельникова, родных Украинского и консульских работников не уведомили о его экстрадиции в США.

«Консульство России должно было быть немедленно проинформировано о задержании и местонахождении господина Украинского, что не было своевременно сделано и, в свою очередь, привело к крайней обеспокоенности членов его семьи и нарушению его прав на предоставление консульской помощи и права на юридическую помощь и защиту и создает предпосылки для предположений об оказании на него со стороны ряда сотрудников правоохранительных органов США неправомерного давления», – сказал он.

Мельников пояснил, что российское отделение Международного комитета защиты прав человека направило генпрокурору США запрос с просьбой восстановить права Украинского, экстрадированного Таиландом в Америку.

Украинский был передан властям США в середине июня по решению генпрокуратуры страны, сказал источник агентства.

«В постановлении генпрокуратуры было сказано, что, так как запрос от США поступил раньше, чем запрос от России, принято решение экстрадировать Дмитрия Украинского в США, чтобы после окончания его отношений с американским правосудием власти США могли бы передать его России», – добавил он.

Российский запрос на арест основывается на деле о мошенничестве на 7,5 млн рублей, совершенном группой лиц в Москве в 2013 году.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле Дмитрия Украинского.