Патриарх Кирилл объяснил важность духовного сопровождения спортсменов

Tекст: Валерия Городецкая

На заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл указал на важность духовного сопровождения жизни спортсменов, поскольку главной целью спорта является физическое совершенство, стремление к которому не должно сопровождаться помрачением или ослаблением духовного начала, передает РИА «Новости».

Тело не должно становиться предметом «языческого поклонения», так как это приводит к «нравственным трагедиям», при этом Церкви чуждо презрительное отношение к его физическому состоянию, подчеркнул патриарх.

Предстоятель Русской церкви добавил, что Церковь не должна стоять в стороне от спорта, и напомнил о работе Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Он также отметил богатые перспективы состязаний под эгидой Церкви.