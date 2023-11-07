По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.3 комментария
Патриарх Кирилл объяснил важность духовного сопровождения спортсменов
Церковь не должна стоять в стороне от спорта, важно, чтобы стремление спортсменов к физическому совершенству не влекло за собой ослабление духовного начала, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На заседании Высшего церковного совета Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл указал на важность духовного сопровождения жизни спортсменов, поскольку главной целью спорта является физическое совершенство, стремление к которому не должно сопровождаться помрачением или ослаблением духовного начала, передает РИА «Новости».
Тело не должно становиться предметом «языческого поклонения», так как это приводит к «нравственным трагедиям», при этом Церкви чуждо презрительное отношение к его физическому состоянию, подчеркнул патриарх.
Предстоятель Русской церкви добавил, что Церковь не должна стоять в стороне от спорта, и напомнил о работе Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта. Он также отметил богатые перспективы состязаний под эгидой Церкви.