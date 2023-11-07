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    Сергей Худиев Сергей Худиев Революции совершают запутавшиеся идеалисты

    Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.

    29 комментариев
    Дмитрий Зиновьев Дмитрий Зиновьев Русский язык надо защищать от нас самих

    Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как живут релоканты – не наше дело

    Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).

    14 комментариев
    7 ноября 2023, 15:36

    Глава Ростовского региона опроверг информацию о работе систем ПВО

    Глава Ростовского региона Голубев опроверг информацию о работе систем ПВО

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг сообщения о работе систем ПВО в регионе.

    В своем Telegram-канале он отметил, что сегодня жители области около 10.00 слышали громкие звуки около Таганрога и Азова.

    «Системы ПВО не работали», – подчеркнул Голубев. Губернатор добавил, что российские военные продолжают выполнять задачи по огневому поражению ВСУ в соответствии с планом проведения спецоперации.

    В конце октября Голубев сообщил, что средства ПВО успешно поразили воздушную цель в Ростовской области, при этом последствий на земле нет.

    7 ноября 2023, 13:11
    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    ТАСС: Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские войска в зоне проведения специальной военной операции применили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активными головками самонаведения, сообщил источник, близкий к Минобороны России.

    Источник ТАСС сообщил, что ЗРС С-400 использовалась в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

    Применение системы по авиации противника было успешным, добавил он.

    Официально информация пока не подтверждена.

    Ранее в Минобороны сообщили о массовом уничтожении авиации ВСУ благодаря связке двух систем: комплексов ПВО С-400 и самолета ДРЛО А-50.

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    7 ноября 2023, 06:07
    Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России

    Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого из бывших украинских военнопленных принесли присягу России

    Tекст: Антон Никитин

    Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения ВС РФ, сформированного из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России.

    Каждый из бойцов торжественно присягнул на верность своему Отечеству – Российской Федерации, поклявшись свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий батальона имени Богдана Хмельницкого ОБТФ «Каскад», бывший боец ВСУ Владислав Коваленко отметил, что все военные в подразделении однажды уже давали присягу украинскому народу, но не предали украинский народ, который сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима.

    «Мы даем присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ – мы всегда остаемся вместе с ними, потому что мы братья. Украинский народ с российским – они как одно целое, у нас нет никаких различий: у нас одна вера, у нас одни традиции. Украинский и русский народы – это один народ», – подчеркнул Коваленко.

    Напомним, в конце октября добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад».

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    7 ноября 2023, 05:49
    Российским военным вручили награды за уничтожение «Леопардов»

    Минобороны: Российским военным вручили боевые награды и денежные сертификаты за уничтожение танков «Леопард»

    Tекст: Антон Никитин

    Военнослужащие Западной группировки войск Вооруженных сил России получили сертификаты на выплату денежных средств и боевые награды за уничтожение танков «Леопард» (Leopard 2) на Купянском направлении, сообщили в Минобороны.

    В Минобороны рассказали о вручении на передовых позициях сразу нескольких боевых государственных и ведомственных наград, а также двух сертификатов – от Григория Лепса и Юлии Барановской на сумму 1 млн рублей каждый – на выплату денежных средств за подбитые хваленые танки Leopard 2 немецкого производства. Как отметили в ведомстве, все награжденные являются разведчиками группировки войск «Запад», передает ТАСС.

    В Минобороны пояснили, что военнослужащие группировки войск «Запад» сорвали очередную попытку наступления подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

    Первый сертификат вручили расчету противотанкового ракетного комплекса «Корнет», второй – командиру разведгруппы с позывным Крестный, которая уничтожила западный танк на Купянском направлении с помощью БПЛА «Ланцет». По словам командира группы, расчет сработал профессионально – запустил изделие, нашел и поразил цель, в результате попадания в башню произошла детонация находящегося внутри боекомплекта.

    Также военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) получили государственные и ведомственные награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции. Сертификаты на выплату денежных средств и медали «За храбрость», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и «За разминирование» наиболее отличившимся военным вручил заместитель командующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой.

    Ранее Герой России рассказал об уязвимости немецких танков «Леопард».

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    7 ноября 2023, 06:48
    Российская ПВО сбила и перехватила над Крымом и Черным морем 17 украинских БПЛА

    Минобороны: Российская ПВО сбила и перехватила над территорией Крыма и Черным морем 17 украинских беспилотников

    Tекст: Антон Никитин

    Дежурными средствами ПВО утром 7 ноября девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что дежурными средствами ПВО утром 7 ноября девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым, таким образом была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением семнадцати беспилотников по объектам на территории Российской Федерации.

    Накануне ВС России обезвредили два беспилотника над Воронежской областью.

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    7 ноября 2023, 12:08
    Премьер Румынии обрисовал будущее Европы при победе России над Украиной

    Премьер Румынии Чолаку заявил, что в ЕС появятся копии Путина в случае победы России над Украиной

    Tекст: Александра Юдина

    Европейским странам необходимо объединиться в поддержке Украины, в обратном случае Россия победит в конфликте, после чего правые и популистские силы в ЕС станут сильнее, заявил премьер-министр Румынии Марсель Чолаку.

    По его словам, румынские власти продолжат оказывать помощь Украине, несмотря на политические издержки, так как сейчас не так важны по сравнению с тем прецедентом, который может создать победа России, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Bloomberg.

    «Можете ли вы представить, сколько похожих на президента России Владимира Путина политиков мы получим среди европейских популистов?» – отметил Чолаку.

    Также политик заверил, что Румыния продолжит оказывать многоплановую помощь Украине, несмотря на демонстрацию рядом европейских союзников «усталости» от украинского конфликта.

    Кроме того, касательно военного столкновения Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС, Чолаку выразил мнение, что конфликт на Ближнем Востоке завершится раньше, чем российская спецоперация на Украине.

    Ранее во Франции возмутились отказом президента Владимира Зеленского от переговоров с Москвой.

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    7 ноября 2023, 06:30
    ВС России поразили скопление ВСУ на Краснолиманском направлении из РСЗО «Град»

    Минобороны: ВС России поразили районы скопления живой силы и техники ВСУ из РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) ВС России поразили районы скопления живой силы и техники вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в ведомстве, военнослужащие расчета БМ-21 «Град», получив данные о месте нахождения противника от разведывательных подразделений, прибыли в район боевого применения, где произвели наведение машины на цель и реактивными снарядами калибра 122 мм залпом произвели уничтожение противника на дистанции около 10 км, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что слаженные действия военнослужащих расчета РСЗО «Град» позволяют оперативно наносить огневое поражение выявленных мест скопления личного состава и техники противника. В ведомстве добавили, что расчеты РСЗО поддерживают действия военнослужащих штурмовых отрядов, накрывая огнем позиции ВСУ.

    Напомним, за минувшие сутки ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли до 100 человек, четыре боевые бронированные машины и орудие Д-30.

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    7 ноября 2023, 14:51
    На Донецком направлении за сутки отражено семь атак ВСУ
    На Донецком направлении за сутки отражено семь атак ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка войск «Запад» на Купянском направлении во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесла поражение пяти скоплениям живой силы и техники 54-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки и Тимковки Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

    Потери противника составили до 160 военнослужащих, два автомобиля, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

    Также в сводке говорится, что на Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражена атака противника в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР). Украинские националисты потеряли до 170 человек убитыми и ранеными, а также два пикапа и орудие Д-30.

    «Южная» группировка войск на Донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии отразила семь атак и нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Миньковка и Клещеевка (ДНР). Общие потери противника на этом направлении, как сообщили в Минобороны, составили до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две бронемашины.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 72-й мехбригады ВСУ и 128-й бригады теробороны около Угледара и Старомайорского (ДНР). Противник потерял до 70 военных, танк, две бронемашины, а также САУ «Гвоздика».

    Российские военные на Запорожском направлении нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 65-й и 118-й мехбригад ВСУ под Работино, Малой Токмачкой и Степовым Запорожской области. За сутки ВСУ потеряли до 60 военных, три БМП.

    В ходе контрбатарейной борьбы, согласно данным МО РФ, поражены: артиллерийская система М777, а также американская буксируемая гаубица М119.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили до 55 военнослужащих убитыми и ранеными, а также два автомобиля.

    Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица «Мста-Б» и самоходная артустановка «Гвоздика», добавили в Минобороны. Ранее Министерство обороны России опубликовало видеокадры с уничтоженной боевой машиной пехоты CV9040C шведского производства.

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    7 ноября 2023, 13:18
    Минобороны показало кадры с уничтоженной шведской БМП CV9040C

    Минобороны опубликовало кадры с уничтоженной шведской БМП CV9040C

    Tекст: Александра Юдина

    Министерство обороны России опубликовало видеокадры с уничтоженной боевой машиной пехоты CV9040C шведского производства.

    В Telegram-канале ведомства указано, что бронемашина получила серьезные повреждения, рядом с ней можно увидеть множественные воронки. Это одно из первых подтверждений уничтожения данного вида техники в зоне СВО.

    Ранее российские военные не дали ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой.

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    7 ноября 2023, 08:54
    ФСБ задержала подозреваемого в передаче секретных данных Киеву жителя ДНР

    ФСБ: В ДНР задержали местного жителя, подозреваемого в передаче секретных данных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жителя ДНР задержали по подозрению в передаче секретных данных Украине, сообщило управление ФСБ по региону.

    Согласно сообщению ведомства, ФСБ был задержан подозреваемый в передаче секретных сведений украинской стороне житель ДНР, передает РИА «Новости». По данным следствия, задержанный пытался поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, составляющих гостайну. Для поддержания связи с противником использовались тайниковые закладки и закрытые сообщества в мессенджерах и соцсетях.

    На предоставленных ведомством оперативных кадрах задержания и допроса подозреваемый сказал, что цель службы безопасности Украины – «давить людей». По его словам, в работе сотрудников СБУ «все поставлено на точки обмана».

    По словам задержанного, этим людям верить нельзя, никаких с ними контактов иметь нельзя, потому что они обманывают, унижают и угрожают постоянно.

    «Это подонки, не люди, они не из людского теста сделанные. Через любого переступят, не глядя ни на детей, ни на что», – признал задержанный.

    УФСБ подчеркнуло, что оперативные мероприятия позволили предотвратить ущерб безопасности государства и потери среди российских военных. Силовики возбудили дело по ст. 275 УК («Госизмена»).

    Ранее ФСБ задержала в Донецке организаторов незаконной торговли оружием.

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    7 ноября 2023, 14:31
    Российский артиллерист рассказал о новой методике работы в зоне СВО

    Боец Белый: ВС России втрое сократили время пребывания на огневых позициях в зоне СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российские артиллеристы за год втрое сократили время пребывания на огневых позициях в Донбассе, они остаются на огневых точках несколько минут, сообщил боец группировки «Восток», огнеметчик-заряжающий ТОС-1А «Солнцепек» с позывным Белый.

    Боец рассказал, что была усовершенствована методика работы, все происходит очень быстро: точки для огневых позиций выбираются не только с учетом тактически выгодного местоположения, но и с учетом возможности быстрого отвода орудия и личного состава, передает ТАСС.

    По его словам, расчеты «Солнцепека» из соображений безопасности работают преимущественно ночью, поскольку являются одной из приоритетных для ВСУ целей.

    Ранее попавший в плен военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко рассказал, что самое страшное оружие Российской армии – «Солнцепек».

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    7 ноября 2023, 14:54
    Средства ПВО за сутки сбили самолеты МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины

    Минобороны: Средства ПВО за сутки сбили самолеты МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины

    Средства ПВО за сутки сбили самолеты МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины
    @ Маркив Михаил/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские системы ПВО за сутки сбили два самолета воздушных сил Украины: Су-27 в Бригадировке Харьковской области и МиГ-29 возле Роскошного в ДНР, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В сообщении в Telegram-канале Минобороны сообщается, что ВС России за сутки было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 105 районах Украины.

    Отмечается, что были сбиты МиГ-29 и Су-27 ВВС Украины, а также перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS.

    Кроме того, уничтожены 33 украинских беспилотника в районах населенных пунктов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 527 самолетов, 254 вертолета, 8702 беспилотника, 441 ЗРК, 13 244 танка и других бронемашин, 1182 боевые машины РСЗО, 7001 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 15 064 единицы спецтехники.

    Ранее сообщалось, что авиация ВКС России и средства ПВО за неделю уничтожили 10 самолетов ВВС Украины.

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    7 ноября 2023, 14:10
    Вандалы оставили послание правительству Украины на памятнике Щорсу

    В Киеве вандалы разрисовали памятник Щорсу и потребовали его снести

    Tекст: Вера Басилая

    Вандалы в Киеве разрисовали памятник герою Гражданской войны Николаю Щорсу, для которого позировал бывший президент Украины Леонид Кравчук, и потребовали снести его, сообщили украинские СМИ.

    Неизвестные написали краской на памятнике: «Снеси меня. Кабмин, измени статус», потребовав от правительства Украины исключить данный монумент из списка объектов культурного наследия национального значения, передает ТАСС.

    Кроме того, вандалы осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину в Киеве, они облили краской статую поэта и оставили надписи на постаменте.

    Напомним, киевские власти призвали снести памятник Щорсу, но предложили оставить коня, на котором сидит Щорс, лошадь считается произведением искусства.

    Ранее на Украине экспертный совет при местном министерстве культуры и информационной политики положительно отнесся к предложению по демонтажу памятников Герою Советского Союза генералу армии Николаю Ватутину и герою Гражданской войны Николаю Щорсу, которые находятся в Киеве.

    Николай Щорс был командиром украинских красногвардейских повстанческих формирований, командовал дивизией Красной армии времен Гражданской войны. Погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет. Памятник общей высотой 14 метров установлен на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко.

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    7 ноября 2023, 10:25
    ВС России поразили 130 целей на Краснолиманском направлении

    Группировка «Центр»: ВС России поразили 130 целей на Краснолиманском направлении, ВСУ потеряли до 100 человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ в результате поражения около 130 целей российской группировкой войск «Центр» потеряли до ста человек на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

    По его словам, на Краснолиманском направлении артиллерийскими подразделениями группировки «Центр» поражены порядка 130 целей противника, передает ТАСС. Савчук добавил, что авиацией группировки нанесены удары по скоплению живой силы и техники ВСУ возле Серебрянского лесничества и Червоной Дибровы.

    Он добавил, что противник потерял до ста военнослужащих, четыре бронемашины, пять автомобилей, а также 122-мм орудие Д-30.

    Ранее ВС России поразили скопление ВСУ на Краснолиманском направлении из РСЗО «Град».

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    7 ноября 2023, 10:53
    Силы России уничтожили наблюдательный пост и склад с боеприпасами ВСУ на Херсонщине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединения группировки «Днепр» у острова Алексеевский за сутки уничтожили наблюдательный пост и склад с боеприпасами ВСУ, сообщил представитель оперативных служб Херсонской области.

    По его словам, на Херсонском направлении были уничтожены две лодки ВСУ, потери ВСУ в живой силе составили 12 человек, ликвидирована САУ 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом возле Антоновки, наблюдательный пост и склад с боеприпасами у острова Алексеевский, передает ТАСС.

    По словам источника, в островной зоне уничтожена позиция украинских войск с шестью солдатами, на Каховском направлении – место временной дислокации ВСУ с 13 военнослужащими.

    В течение ночи украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру в Днепрянах, Каховке и Новой Каховке, Корсунке и Подстепном, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии.

    Ранее Минобороны сообщило о массированных ударах по ВСУ на Херсонском направлении.

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    7 ноября 2023, 13:36
    Рогов: Российские силы подбили танк ВСУ при отражении атаки на Вербовое

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы отбили атаку украинской армии при поддержке бронетехники у села Вербового на Ореховском направлении, повредив один из танков противника, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, во вторник утром была зафиксирована попытка атаки у Вербового, в ней участвовали порядка десяти единиц тяжелой техники, однако все атаки ВСУ отбиваются, в частности, утром был подбит танк, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что в понедельник российские военные контратаковали после попыток продвижения украинской армии у Работина, Вербового и Копаней и заняли два опорных пункта ВСУ.

    По словам Рогова, ВСУ перебрасывают на Ореховское направление дополнительные силы. «Идет усиление 33-й, 82-й и 118-й бригад, это большей частью мобилизованные, но присутствуют и те, кто возвращаются с ротации», – отметил он.

    Ранее бойцы российского спецназа подразделения «Осман» уничтожили две американских бронированных машины пехоты (БМП) Bradley на Ореховском направлении.

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      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

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      Зайдя в сектор Газа с трех направлений, израильская армия окружила город Газу, как когда-то войска Александра Македонского. Та осада закончилась для филистимлян катастрофой. Эта операция тоже обещает стать очень кровавой. Пока Израилю везет, но обострение грозит продлиться долго.

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