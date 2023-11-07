Глава Ростовского региона опроверг информацию о работе систем ПВО

Глава Ростовского региона Голубев опроверг информацию о работе систем ПВО

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он отметил, что сегодня жители области около 10.00 слышали громкие звуки около Таганрога и Азова.

«Системы ПВО не работали», – подчеркнул Голубев. Губернатор добавил, что российские военные продолжают выполнять задачи по огневому поражению ВСУ в соответствии с планом проведения спецоперации.

В конце октября Голубев сообщил, что средства ПВО успешно поразили воздушную цель в Ростовской области, при этом последствий на земле нет.

