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    Поляки устали терпеть экономические уступки Украине
    Политолог указал на почерк украинских спецслужб в обстоятельствах смерти помощника Залужного
    Москва указала на неприемлемость заявлений представителей Израиля о России
    Трамп отклонил приглашение Зеленского посетить Украину
    Задержан замминистра внутренних дел Дагестана
    Зеленский заявил о неуместности выборов на Украине в военное время
    АПЛ «Красноярск» выполнила пуски ракет «Калибр» и «Оникс»
    В Финском заливе повредился российский кабель связи
    Президент Грузии назвала невозможным сосуществование с Россией
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Революции совершают запутавшиеся идеалисты

    Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.

    29 комментариев
    Дмитрий Зиновьев Дмитрий Зиновьев Русский язык надо защищать от нас самих

    Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как живут релоканты – не наше дело

    Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).

    14 комментариев
    7 ноября 2023, 14:43

    Устроившего стрельбу в Москве боксера Иванова арестовали

    Суд арестовал устроившего стрельбу у ресторана в Москве боксера Иванова

    Tекст: Вера Басилая

    Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО боксера Никиту Иванова, устроившего стрельбу у ресторана в центре Москвы, в результате чего пострадали четыре человека.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Иванова под стражу на два месяца за хулиганство с применением оружия, передает ТАСС.

    Напомним, стрельба произошла около ресторана на Шлюзовой набережной на почве бытового конфликта. Стрельбу из травматического оружия открыл 37-летний чемпион Европы по боксу Иванов. Четыре человека пострадали в результате инцидента и были доставлены в больницу.

    6 ноября 2023, 19:21
    Солист украинской группы «Пошлая Молли» посоветовал полякам выучить русский

    Солист украинской группы «Пошлая Молли» Тимошенко посоветовал полякам выучить русский и «вступить в Российскую империю»

    Солист украинской группы «Пошлая Молли» посоветовал полякам выучить русский
    @ @poshlaya_molly

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вокалист украинской музыкальной группы «Пошлая Молли» Кирилл Тимошенко посоветовал полякам выучить русский язык и «вступить в Российскую империю».

    Тимошенко заявил, что в Польше его раздражает польский язык, он отметил, что не понимает, зачем говорить на нем, передает телеканал 360.

    «Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», – сказал солист.

    Коментарии (29)
    7 ноября 2023, 01:17
    Помощник Залужного подорвался на подаренной гранате, приняв ее за рюмку

    Журналист Цаплиенко: Помощник главкома Залужного Частяков подорвался на подаренной коллегой гранате, приняв ее за рюмку

    Помощник Залужного подорвался на подаренной гранате, приняв ее за рюмку
    @ vk.com/ Геннадий Частяков

    Tекст: Антон Никитин

    Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков подорвался на подаренной коллегой – полковником Тимченко – боевой гранате, приняв ее за рюмку, рассказал журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины.

    По данным источников журналиста, гранаты входили в «подарочный набор», который на день рождения ему подарил коллега – полковник Тимченко, сообщили украинские СМИ.

    По их данным, Тимченко уже дал показания, сообщив, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски и шесть боевых гранат. Это подтвердили три свидетеля, при которых полковник вручал подарок. Согласно их показаниям, Тимченко даже сказал Частякову: «Тебя удивить тяжело – поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски».

    Источники журналиста предполагают, что Частяков решил, что это шутка и гранаты не настоящие. И что это не гранаты, а «рюмки специфической формы».

    Источники также сообщили, что две аналогичные гранаты найдены у Тимченко.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника Геннадия Частякова в результате взрыва спрятанного в подарке неизвестного устройства.

    Советник главы ДНР Ян Гагин назвал гибель Частякова «сообщением» для главкома ВСУ Валерия Залужного от президента Украины Владимира Зеленского.

    Коментарии (66)
    6 ноября 2023, 16:22
    Фидан уклонился от объятий Блинкена на встрече в Анкаре

    Haberler: Фидан уклонился от объятий Блинкена на встрече в Анкаре

    Фидан уклонился от объятий Блинкена на встрече в Анкаре
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан не стал отвечать взаимностью на попытку американского госсекретаря Энтони Блинкена обнять его во время рукопожатия, пишет Haberler.

    В ходе встречи в Анкаре Блинкен пожал руку Фидану и попытался обнять его, но турецкий министр «мастерски парировал это движение», пишет Haberler, передает ТАСС.

    Переговоры Фидана и Блинкена прошли в понедельник, они шли около двух с половиной часов. По данным турецкой прессы, госсекретарю США оказали «холодный» прием, в аэропорту его не встречал никто из высшего руководства страны.

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    7 ноября 2023, 10:42
    Москва указала на неприемлемость заявлений представителей Израиля о России

    Захарова: Москва указала послу Израиля на неприемлемость заявлений представителей страны о России

    Москва указала на неприемлемость заявлений представителей Израиля о России
    @ Alexander Sayganov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления ряда официальных представителей Израиля о России являются неприемлемыми, об этом Москва проинформировала израильского посла в Москве Александра Бен Цви, сообщила спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

    Захарова сообщила об этом в эфире «Соловьев Live», передает ТАСС.

    Ранее посол еврейского государства в Москве Александр Бен Цви заявил, что в отношениях между Израилем и Россией не произошло сильных изменений после обострения конфликта на Ближнем Востоке.

    Коментарии (11)
    6 ноября 2023, 16:17
    Лавров предупредил об опасности новой большой войны
    Лавров предупредил об опасности новой большой войны
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ближний Восток подталкивают к большой войне, этим занимаются англосаксонские силы, это ведет к всплескам терроризма и потокам беженцев, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Англосаксы «буквально подталкивают» Ближний Восток к большой войне, заявил министр на марафоне общества «Знание», передает ТАСС.

    Он добавил, что подобные тенденции проявляются на Украине, в Ираке, Ливии и Сирии. Другая сторона подобных действий – всплеск терроризма, экстремизма, разрушенные семьи и миллионные потоки беженцев.

    Методы Вашингтона и его союзников – сеяние хаоса в разных регионах, раздора между народами и странами, обострение межнациональных и межрелигиозных противоречий.

    Запад привык решать свои проблемы за счет других, за счет эксплуатации чужих ресурсов, заключил Лавров.

    Также министр указывал на готовность России к прагматичному диалогу с Западом, если эти страны на деле будут учитывать российские интересы.

    Коментарии (16)
    6 ноября 2023, 17:21
    Шац объявил сбор помощи для армии Израиля
    Шац объявил сбор помощи для армии Израиля
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иностранный агент, юморист Михаил Шац заявил, что планирует собирать средства для израильской армии.

    Шац заявил, что обеспечивает израильских военнослужащих обмундированием, палатками, дронами и прочим, пишет «Царьград».

    В октябре 2022 года Шац вместе с музыкантом Андреем Макаревичем пытался оспорить решение Минюста о присвоении статуса иностранных агентов.

    Весной Шаца задержали на Бали перед концертом на 8 марта.

    Ранее другой иноагент и юморист Максим Галкин заявил, что он и его семья проснулись в день начала операции ХАМАС от гудков сирен. Он выразил соболезнования всем, кто пострадал из-за атаки палестинского движения и отметил, что вместе со своей супругой Аллой Пугачевой гордится, что имеет отношение к Израилю, и пошел бы защищать эту страну и воевать против ХАМАС, если бы имел основания служить в армии Израиля.

    Коментарии (57)
    7 ноября 2023, 11:27
    Задержан замминистра внутренних дел Дагестана

    Силовики задержали замминистра внутренних дел Дагестана

    Задержан замминистра внутренних дел Дагестана
    @ @myderbentplus

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обыски проходят по месту жительства и работы замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, сообщили в силовых структурах республики.

    Согласно сообщению источника ТАСС, задержан замминистра внутренних дел республики Руфат Исмаилов, у него дома и на работе начались обыски.

    В данный момент причина задержания уточняется.

    Как указано на официальном сайте МВД по Дагестану, Исмаилов занимал должность начальника следственного управления ведомства.

    Коментарии (16)
    6 ноября 2023, 17:49
    Мантуров объяснил предназначение обновленного Ил-96-400М

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обновленный Ил-96-400М планируется применять при государственных и грузовых авиаперевозках, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

    Опытный образец сначала будет работать как летающая лаборатория, в ходе полетов планируется установить, на каком этапе этот тип самолета можно использовать для государственных специальных перевозок, сказал Мантуров, передает РИА «Новости».

    Сейчас для этих целей используется Ил-96-300.

    Также в ходе полетов планируется установить пригодность новой модификации для грузовых перевозок.

    Напомним, 1 ноября модернизированный четырехдвигательный дальнемагистральный самолет Ил-96-400М совершил первый полет.

    Коментарии (26)
    7 ноября 2023, 08:23
    В Финском заливе повредился российский кабель связи

    Финляндия сообщила о повреждении российского кабеля связи в Финском заливе

    Tекст: Ольга Никитина

    Российское ремонтное судно «Спасатель Карев» в понедельник приступило к ремонтным работам на кабеле связи «Балтика» компании «Ростелеком» в Финском заливе, сообщили в Минэкономики нордической страны.

    В ведомстве сообщили, что компания провела переговоры с финскими ведомствами о ремонте поврежденного кабеля, который проходит через экономическую зону Финляндии, передает РИА «Новости».

    Российская сторона еще 12 октября сообщала Хельсинки о выходе кабеля из строя и заявляла о намерении осуществить ремонтные работы на месте, однако по просьбе финской стороны работы отложили из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector. Власти Финляндии сообщали, что газопровод, как и кабель, повреждены в результате внешнего воздействия.

    Кабель связи «Балтика» длиной около 1 тыс. километров проходит между Петербургом и Калининградом.

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    7 ноября 2023, 12:02
    Президент Грузии назвала невозможным сосуществование с Россией
    Президент Грузии назвала невозможным сосуществование с Россией
    @ Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник на брифинге назвала невозможным сосуществование с Россией, которая «веками похищает и убивает грузин», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Так она прокомментировала обвинения Тбилиси в адрес российских военных о смертельном ранении накануне в приграничье с Южной Осетии жителя села Кирбали Горийского муниципалитета Тамаза Гинтури.

    «Никто не верит в Грузии в возможность совместного будущего с Россией», – сказала она.

    По словам Саломе Зурабишвили, «единственный ответ – это мирная жизнь Грузии в мирной Европе».

    «Иной перспективы у Грузии нет, – заявила президент. – Мы должны быть в единой европейской семье».

    Российские пограничники охраняют границу Южной Осетии после войны–2008, в республике на основании двусторонних соглашений находятся российские военные.  По рассказам односельчан, Тамаз Гинтури с другим жителем Кирбали направился в близлежащую церковь и был застрелен по пути домой. Находившийся с ним Леван Дотиашвили задержан и доставлен в Южную Осетию.

    Нарушители границы Южной Осетии оказали сопротивление при задержании, предприняв попытку наезда автомобилем на пограничников; огонь, в результате которого погиб гражданин Грузии, был открыт по автомобилю, сообщили в пресс-службе комитета госбезопасности (КГБ) Южной Осетии.

    Коментарии (57)
    6 ноября 2023, 16:53
    Кураев объявил, что уехал из России в День народного единства
    Кураев объявил, что уехал из России в День народного единства
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев сообщил в понедельник, что покинул страну в День народного единства, 4 ноября.

    Он в своем блоге сообщил, что «откололся» от страны в День народного единства, и пошутил, что это «судьба диссидента», передает РИА «Новости».

    Напомним, лишенный сана протодиакон Кураев решил уехать из России в Чехию. Источник в РПЦ отметил, что эти планы бывшего священнослужителя были «во многом предсказуемы».

    Коментарии (24)
    7 ноября 2023, 13:11
    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    ТАСС: Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

    Россия применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские войска в зоне проведения специальной военной операции применили зенитную ракетную систему (ЗРС) С-400 «Триумф» с использованием зенитных управляемых ракет (ЗУР) с активными головками самонаведения, сообщил источник, близкий к Минобороны России.

    Источник ТАСС сообщил, что ЗРС С-400 использовалась в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

    Применение системы по авиации противника было успешным, добавил он.

    Официально информация пока не подтверждена.

    Ранее в Минобороны сообщили о массовом уничтожении авиации ВСУ благодаря связке двух систем: комплексов ПВО С-400 и самолета ДРЛО А-50.

    Коментарии (12)
    6 ноября 2023, 21:28
    Уничтожение бойцами спецназа ВС России двух Bradley попало на видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бойцы российского спецназа подразделения «Осман» уничтожили две американских бронированных машины пехоты (БМП) Bradley на Ореховском направлении, уничтожение снято на видео.

    В ролике запечатлено, как к линии фронта перебрасываются подкрепления ВСУ, две американских БМП в ролике движутся через поле к лесополосе, передает РИА «Новости».

    В одну из машин попала противотанковая ракета, вторую подбили через несколько метров от первой.

    До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские военные артиллерийским огнем поразили позицию украинской стороны на Ореховском направлении. По его словам, на участке Работино – Вербовое велась ротация украинских боевиков.

    Ранее Минобороны обнародовало видео, где командир отделения ПТУРов сержант Юрий Щербаков, получивший звание Героя России, сорвал наступление украинских военных.

    Коментарии (11)
    7 ноября 2023, 05:27
    В сельское хозяйство России начали внедрять новую экзотическую культуру

    Ученые ИЦиГ СО РАН начали внедрять в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру, которая называется мискантус

    В сельское хозяйство России начали внедрять новую экзотическую культуру
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру – мискантус, сообщили в пресс-службе организации.

    Согласно данным Института цитологии и генетики СО РАН, с одного гектара плантаций этого растения можно получать в среднем до четырех тонн целлюлозы, для использования в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Получить такое же количество целлюлозы из древесины – технологически гораздо сложнее и, соответственно, дороже, передает РИА «Новости».

    По словам ученых, в настоящее время в нашей стране формируется сеть предприятий по производству и переработке этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу. Запущен и работает опытный завод в Московской области, определена площадка в Новосибирской области, достигнута договоренность о создании завода в Калининградской области.

    Мискантус – это род многолетних (продолжительностью жизни до 30 лет), травянистых растений, в дикой природе встречающихся в Австралии, Азии и Африке. В России на юге Приморского края произрастает вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis), распространенный также в Китае, Корее и Японии.

    Напомним, в мае стало известно, что российские ученые разработали новую технологию производства целлюлозы для подгузников.

    Коментарии (17)
    7 ноября 2023, 08:30
    Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы

    Al Mayadeen: Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы

    Ожесточенные бои армии Израиля с ХАМАС начались на юге Газы
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Ожесточенные столкновения израильской армии с бойцами ХАМАС происходят на юге города Газа, сообщил телеканал Al Mayadeen.

    Известно, что тяжелые бои начались в районах Аль-Сабра и Тель-аль-Хава на юге Газы, где бойцы сопротивления оказывают сопротивление израильской армии на юге города, пока авиация ЦАХАЛ наносит удары по жилым кварталам в районе Аль-Сабра, передает ТАСС.

    Также сообщается о гибели восьми палестинцев вследствие авиаударов Израиля по расположенному на юге сектора Газа городу Хан-Юнис.

    Накануне израильская сторона уничтожила ракетные установки на территории одной из мечетей в секторе Газа.

    Коментарии (10)
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    Как российские силы воспользуются провалом ВСУ в Запорожье

    Контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении полностью остановлено, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. В самих ВСУ жалуются на недостаток техники и низкую квалификацию бойцов. Какое значение для спецоперации будет иметь провал ВСУ в Запорожье и как российские силы могут воспользоваться ситуацией? Подробности

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    Поляки устали терпеть экономические уступки Украине

    Польские дальнобойщики организовали акцию протеста против несправедливой конкуренции с украинскими перевозчиками. На границе уже заблокированы три КПП. До этого между Варшавой и офисом Зеленского также наблюдался разлад по вопросам экспорта продовольствия. К чему может привести очередной виток напряженности между странами и как на происходящее будет реагировать Брюссель? Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Францию оккупировали клопы

    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

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      Зайдя в сектор Газа с трех направлений, израильская армия окружила город Газу, как когда-то войска Александра Македонского. Та осада закончилась для филистимлян катастрофой. Эта операция тоже обещает стать очень кровавой. Пока Израилю везет, но обострение грозит продлиться долго.

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