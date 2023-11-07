Революционер – это испорченная заготовка для святого. Если бы, скажем, Дзержинский не отрекся от Христа, а употребил бы свою энергию на служение Ему, он вошел бы в историю как великий святой. Но увы.29 комментариев
Устроившего стрельбу в Москве боксера Иванова арестовали
Суд арестовал устроившего стрельбу у ресторана в Москве боксера Иванова
Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО боксера Никиту Иванова, устроившего стрельбу у ресторана в центре Москвы, в результате чего пострадали четыре человека.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Иванова под стражу на два месяца за хулиганство с применением оружия, передает ТАСС.
Напомним, стрельба произошла около ресторана на Шлюзовой набережной на почве бытового конфликта. Стрельбу из травматического оружия открыл 37-летний чемпион Европы по боксу Иванов. Четыре человека пострадали в результате инцидента и были доставлены в больницу.