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    Мнения
    Дмитрий Зиновьев Дмитрий Зиновьев Русский язык надо защищать от нас самих

    Развитие любого языка связано в том числе и с заимствованиями. Другое дело, что не надо менять те слова, которые в русском языке уже существуют: «сайз» вместо «размер», «сэйл» вместо «распродажа», чтобы не получилось, как в том ролике: «Его дизайнс могут носить люди любого возраста, любого шэйп, сайз, хайт».

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как живут релоканты – не наше дело

    Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).

    14 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    14 комментариев
    7 ноября 2023, 09:53

    Украинские СМИ сообщили в взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

    Украинские СМИ: В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили в взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
    @ Стрингер/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Взрывы прогремели в подконтрольном Украине городе Херсоне, сообщает издание «Общественное».

    Взрывы прогремели в Херсоне, передает ТАСС.

    Известно, что в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины объявлена воздушная тревога.

    Накануне воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

    6 ноября 2023, 19:21
    Солист украинской группы «Пошлая Молли» посоветовал полякам выучить русский

    Солист украинской группы «Пошлая Молли» Тимошенко посоветовал полякам выучить русский и «вступить в Российскую империю»

    Солист украинской группы «Пошлая Молли» посоветовал полякам выучить русский
    @ @poshlaya_molly

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вокалист украинской музыкальной группы «Пошлая Молли» Кирилл Тимошенко посоветовал полякам выучить русский язык и «вступить в Российскую империю».

    Тимошенко заявил, что в Польше его раздражает польский язык, он отметил, что не понимает, зачем говорить на нем, передает телеканал 360.

    «Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», – сказал солист.

    Коментарии (29)
    7 ноября 2023, 01:17
    Помощник Залужного подорвался на подаренной гранате, приняв ее за рюмку

    Журналист Цаплиенко: Помощник главкома Залужного Частяков подорвался на подаренной коллегой гранате, приняв ее за рюмку

    Помощник Залужного подорвался на подаренной гранате, приняв ее за рюмку
    @ vk.com/ Геннадий Частяков

    Tекст: Антон Никитин

    Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков подорвался на подаренной коллегой – полковником Тимченко – боевой гранате, приняв ее за рюмку, рассказал журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины.

    По данным источников журналиста, гранаты входили в «подарочный набор», который на день рождения ему подарил коллега – полковник Тимченко, сообщили украинские СМИ.

    По их данным, Тимченко уже дал показания, сообщив, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски и шесть боевых гранат. Это подтвердили три свидетеля, при которых полковник вручал подарок. Согласно их показаниям, Тимченко даже сказал Частякову: «Тебя удивить тяжело – поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски».

    Источники журналиста предполагают, что Частяков решил, что это шутка и гранаты не настоящие. И что это не гранаты, а «рюмки специфической формы».

    Источники также сообщили, что две аналогичные гранаты найдены у Тимченко.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника Геннадия Частякова в результате взрыва спрятанного в подарке неизвестного устройства.

    Советник главы ДНР Ян Гагин назвал гибель Частякова «сообщением» для главкома ВСУ Валерия Залужного от президента Украины Владимира Зеленского.

    Коментарии (60)
    6 ноября 2023, 12:16
    Танковый прорыв ВСУ сравнили с научной фантастикой

    Times: Танковый прорыв ВСУ сравнили с научной фантастикой

    Танковый прорыв ВСУ сравнили с научной фантастикой
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на недостаток ресурсов, критикуют организованное НАТО обучение и не верят в возможность прорыва фронта, пишет Times.

    Начальник штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаил Лысенко заявил, что танковый прорыв со стороны ВСУ является чем-то из области научной фантастики, пишет Times, передает РИА «Новости».

    По словам командующего батальоном Дмитрия Берлыма, ВСУ не хватает людских ресурсов, он также пожаловался на снижение качества подкреплений. Офицер добавил, что средний возраст солдата в его батальоне составляет 45 лет.

    Издание отмечает, что Лысенко и Берлым проходили обучение в НАТО, однако ни одна из усвоенных тактик не оказалась эффективной против Российской армии.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о полностью остановленном контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении.

    Коментарии (10)
    6 ноября 2023, 21:28
    Уничтожение бойцами спецназа ВС России двух Bradley попало на видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бойцы российского спецназа подразделения «Осман» уничтожили две американских бронированных машины пехоты (БМП) Bradley на Ореховском направлении, уничтожение снято на видео.

    В ролике запечатлено, как к линии фронта перебрасываются подкрепления ВСУ, две американских БМП в ролике движутся через поле к лесополосе, передает РИА «Новости».

    В одну из машин попала противотанковая ракета, вторую подбили через несколько метров от первой.

    До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские военные артиллерийским огнем поразили позицию украинской стороны на Ореховском направлении. По его словам, на участке Работино – Вербовое велась ротация украинских боевиков.

    Ранее Минобороны обнародовало видео, где командир отделения ПТУРов сержант Юрий Щербаков, получивший звание Героя России, сорвал наступление украинских военных.

    Коментарии (11)
    6 ноября 2023, 19:39
    Американский подполковник предрек Зеленскому судьбу Гитлера

    Американский подполковник Дэвис предрек Зеленскому судьбу Гитлера

    Американский подполковник предрек Зеленскому судьбу Гитлера
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский рискует повторить судьбу лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис.

    В последние дни Второй мировой Гитлер «отрицал реальность» и повторял, что фашистская Германия способна победить, теперь же Зеленский впадает в то же самое состояние, сказал Дэвис в своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что украинский лидер продолжает настаивать на возможности успеха украинской армии при отсутствии на то объективных причин, когда уже даже самые рьяные сторонники киевской власти начали осознавать происходящее.

    Также изменилось отношение к президенту Украины на Западе, там все меньше верят в его победу. Раньше его приглашали в парламенты по всему миру, а потом внезапно это прекратилось.

    «Он падает все ниже и ниже», – заключил эксперт.

    Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский начал отдавать ВСУ невыполнимые приказы.

    Коментарии (14)
    6 ноября 2023, 17:33
    Пленный боец ВСУ рассказал о расправах над поддерживающими Россию жителями Запорожья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попавший в плен на Запорожском направлении военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о расправах над жителями Запорожья из-за слов в поддержку России.

    По словам военнослужащего, люди боятся говорить что-то положительное о России, так как с фронта вернулось много радикально антироссийски настроенных людей, передает РИА «Новости».

    «Даже до СБУ (Службы безопасности Украины) дело не дойдет: боевики приедут – и разговор закончится. Люди сдадут. Скажут, что ты говоришь за Россию, поддерживаешь – и все. Ребята пропадали», – рассказал он.

    Пленный добавил, что к такому могут привести даже разговоры «среди своих».

    Ранее украинские пленные рассказали, как в НАТО их учили уничтожать русских.

    Коментарии (11)
    6 ноября 2023, 21:46
    Помощник Залужного погиб из-за взрыва гранаты

    На Украине сообщили о гибели помощника Залужного из-за взрыва гранаты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Помощник главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного погиб в собственном доме под Киевом из-за взрыва гранаты, сообщила украинская пресса.

    Инцидент произошел в селе Чайки, в ходе неосторожного обращения с боеприпасом погиб 39-летний военный, его 13-летний сын получил тяжелое ранение, сообщили в МВД страны, передает ТАСС.

    Источники сообщили, что погибшим якобы является Геннадий Честяков, работавший помощником Залужного.

    В ходе взрыва в доме были жена и дочь военного, по предварительным данным, они не пострадали.

    Коментарии (17)
    7 ноября 2023, 06:07
    Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России

    Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого из бывших украинских военнопленных принесли присягу России

    Tекст: Антон Никитин

    Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, первого подразделения ВС РФ, сформированного из бывших украинских военнопленных, принесли присягу России.

    Каждый из бойцов торжественно присягнул на верность своему Отечеству – Российской Федерации, поклявшись свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий батальона имени Богдана Хмельницкого ОБТФ «Каскад», бывший боец ВСУ Владислав Коваленко отметил, что все военные в подразделении однажды уже давали присягу украинскому народу, но не предали украинский народ, который сейчас находится в заложниках у преступного киевского режима.

    «Мы даем присягу русскому народу, но не предавая при этом украинский народ – мы всегда остаемся вместе с ними, потому что мы братья. Украинский народ с российским – они как одно целое, у нас нет никаких различий: у нас одна вера, у нас одни традиции. Украинский и русский народы – это один народ», – подчеркнул Коваленко.

    Напомним, в конце октября добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад».

    Коментарии (6)
    6 ноября 2023, 15:50
    В Британии отметили раздражительность Зеленского

    The Spectator: Зеленский стал более раздраженным после провала контрнаступления

    В Британии отметили раздражительность Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский стал более разраженным после провала контрнаступления ВСУ и нарастающей усталости Запада от украинского конфликта, об этом заявил политический обозреватель британского журнала The Spectator Марк Галеотти.

    Он отметил, что «в эти дни из Киева доносится совсем другой тон». Галеотти обратил внимание, что если раньше Зеленскому оказывали на Западе торжественный прием, то во время недавнего визита в Вашингтон не дали выступить с публичным обращением к Палате представителей Конгресса США и не пригласили на шоу Опры Уинфри, передает ТАСС.

    Обозреватель добавил, что Зеленский в интервью американскому журналу Time «звучал рассерженно».

    По его мнению, так дает о себе знать постоянная борьба за сохранение международной поддержки.

    Также на прошлой неделе в журнале The Economist вышло интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, в котором он рассказал о тупике, в котором оказалась Украина.

     Галеотти подчеркнул, что и Зеленский, и Залужный выглядят «уставшими и даже подавленными».

    Контрнаступление ВСУ не привело к «ожидавшимся территориальным приобретениям». Зеленский и Залужный вынуждены признать, что контрнаступление принесло куда менее внушительные результаты, чем они надеялись, но при этом им необходимо сохранять моральный дух в стране.

    Колумнист обратил внимание и на ситуацию в обществе. Хоть социологические исследования и говорят о поддержке Зеленского, в реальности все не так однозначно.

    В частности, он отметил, что на Украине все более принудительным становится процесс призыва на военную службу.

    По словам обозревателя, власти Украины сейчас «пытаются играть на страхах» Запада. Галеотти поясняет, что если ранее позиция Киева была «дайте нам больше [оружия], и мы быстро победим», то теперь она фактически формулируется как «дайте нам больше [оружия] или это затянется на неопределенный срок».

    В Киеве говорят, что конфликт может обернуться «вечной войной».

    Галеотти добавил, что все более очевидной становится усталость Запада от конфликта на Украине. По его мнению, сейчас «работа Зеленского и Залужного состоит в том, чтобы сохранять заинтересованность» Запада в конфликте.

    Ранее бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что Залужный написал статью для Economist о «тупике» в конфликте на Украине, поскольку офис Зеленского игнорировал его мнение.

    Коментарии (6)
    6 ноября 2023, 13:54
    В Британии указали на изменение риторики Зеленского

    The Spectator: Зеленский изменил тон общения с Западом

    В Британии указали на изменение риторики Зеленского
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский изменил тон общения с западными политиками – теперь он требует больше вооружений не для быстрой победы, а для того, чтобы конфликт не затянулся на неопределенный срок, пишет британский журнал The Spectator.

    Таким образом украинский лидер намерен использовать страхи Запада из-за продолжительного конфликта с Россией, на который уже потрачено более 200 млрд фунтов стерлингов, пишет The Spectator, передает RT.

    Ранее в Кремле рассказали о росте усталости от украинской тематики в США.

    Коментарии (9)
    6 ноября 2023, 12:02
    На Украине заявили о начале серийного производства дронов-камикадзе

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Укроборонпром» начал серийный выпуск дронов-камикадзе типа Shahed 136, заявил гендиректор госконцерна Герман Сметанин.

    Отвечая на вопрос украинских СМИ о том, производится ли беспилотник Shahed серийно, Сметанин заявил, что «Укроборонпром» запустил серийное производство украинского аналога этих дронов, пишет РИА «Новости».

    Кроме того, предприятие работает над выпуском более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками, утверждает Сметанин.

    Ранее на Украине признали семикратное преимущество России по FPV-дронам.

    Коментарии (5)
    6 ноября 2023, 20:27
    Украинский посол Зварич назвал «ударом в спину» блокировку пункта пропусков с Польшей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Блокировка проезда для украинских перевозчиков в Польше со стороны польских перевозчиков стала «болезненным ударом в спину» для Украины, заявил украинский посол в Варшаве Василий Зварич.

    Блокировка дорог к пограничным переходам – болезненный удар для Украины, под угрозой – «коридоры солидарности» между Украиной и Евросоюзом, заявил Зварич, передает РИА «Новости».

    Он призвал протестующих польских перевозчиков прекратить блокаду и выбрать другие формы отстаивания своих прав.

    Напомним, в понедельник в Польше перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на польско-украинской границе. Акция протеста официально согласована с властями.

    Коментарии (6)
    6 ноября 2023, 14:23
    Боррель заявил о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на поддержку Украины

    Боррель заявил о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на поддержку Украины со стороны ЕС

    Боррель заявил о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на поддержку Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Конфликт на Ближнем Востоке уже влияет на поддержку Киева со стороны Евросоюза, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая с программной речью на конференции послов стран ЕС.

    Он произнес длинную речь о ситуации на Ближнем Востоке, а затем призвал не забывать об Украине, передает ТАСС.

    Боррель добавил, что оба конфликта совершенно разные. Однако, по его словам, кризис на Ближнем Востоке уже оказывает долгосрочное влияние на политику ЕС по Украине.

    Он призвал послов стран-членов Евросоюза «бороться, не покладая рук, по всему миру» с видением действий Брюсселя на Украине и в Израиле как политики двойных стандартов.

    Происходящее на Ближнем Востоке Боррель назвал трагедией и отметил, что этот кризис является моральным и политическим провалом международной дипломатии, не приложивший необходимые усилия для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.

    Цена за этот провал будет только расти, считает дипломат.

    «Да, мы были формально привержены решению на основе двух государств, но без реальной дорожной карты, чтобы достичь результата», – сказал он.

    При этом Боррель подчеркнул, что ЕС должен бороться с проявлениями антисемитизма и антиисламизма в Европе.

    Он отметил, что только во Франции за месяц произошло более тысячи антисемитских актов.

    Ранее во Франции призвали остановить финансирование Украины.

    Коментарии (3)
    7 ноября 2023, 07:43
    Зеленский заявил о неуместности выборов на Украине в военное время
    Зеленский заявил о неуместности выборов на Украине в военное время
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Никитин

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине сейчас «не ко времени», и потребовал прекратить «вбрасывать в общество» эту тему.

    Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в своем Telegram-канале, что «сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, абсолютно безответственно как-то так легкомысленно, играясь, вбрасывать в общество тематику выборов», передает ТАСС.

    «Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы», – сказал Зеленский.

    По его словам, «должны прекратиться волны», которые раскалывают общество политически. Зеленский призвал всех на Украине сосредоточиться на вопросах обороны и посоветовал структурам не тратить «энергию и силы на что-либо другое».

    Между тем накануне депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Зеленский якобы отдал распоряжение офису президента Украины готовиться к выборам.

    Коментарии (14)
    6 ноября 2023, 21:06
    Соскин предсказал горячую фазу конфликта Зеленского и Залужного

    Экс-советник Кучмы Соскин предсказал горячую фазу конфликта Зеленского и Залужного

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Противостояние президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного становится все более открытым, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Происходит «прямое, открытое» столкновение политической верхушки, заявил Соскин, передает радио Sputnik.

    Политики ведут прямое противоборство, борьба приближается «к какой-то горячей фазе между Зеленским и Залужным», добавил он.

    Соскин отметил, что после выхода конфликта в публичное поле может начаться открытая дискредитация главнокомандующего ВСУ.

    Ранее Залужный в интервью заявил, что ВСУ не смогут добиться «красивого прорыва». Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Коментарии (2)
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