Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
ВС России поразили скопление ВСУ на краснолиманском направлении из РСЗО «Град»
Минобороны: ВС России поразили районы скопления живой силы и техники ВСУ из РСЗО «Град» на краснолиманском направлении
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) ВС России поразили районы скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», сообщили в Минобороны.
Как сообщили в ведомстве, военнослужащие расчета БМ-21 «Град», получив данные о месте нахождения противника от разведывательных подразделений, прибыли в район боевого применения, где произвели наведение машины на цель и реактивными снарядами калибра 122 мм залпом произвели уничтожение противника на дистанции около 10 км, передает ТАСС.
В Минобороны отметили, что слаженные действия военнослужащих расчета РСЗО «Град» позволяют оперативно наносить огневое поражение выявленных мест скопления личного состава и техники противника. В ведомстве добавили, что расчеты РСЗО поддерживают действия военнослужащих штурмовых отрядов, накрывая огнем позиции ВСУ.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ на краснолиманском направлении потеряли до 100 человек, четыре боевые бронированные машины и орудие Д-30.