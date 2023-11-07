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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как живут релоканты – не наше дело

    Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).

    14 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    13 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    37 комментариев
    7 ноября 2023, 06:30

    ВС России поразили скопление ВСУ на краснолиманском направлении из РСЗО «Град»

    Минобороны: ВС России поразили районы скопления живой силы и техники ВСУ из РСЗО «Град» на краснолиманском направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) ВС России поразили районы скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в ведомстве, военнослужащие расчета БМ-21 «Град», получив данные о месте нахождения противника от разведывательных подразделений, прибыли в район боевого применения, где произвели наведение машины на цель и реактивными снарядами калибра 122 мм залпом произвели уничтожение противника на дистанции около 10 км, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что слаженные действия военнослужащих расчета РСЗО «Град» позволяют оперативно наносить огневое поражение выявленных мест скопления личного состава и техники противника. В ведомстве добавили, что расчеты РСЗО поддерживают действия военнослужащих штурмовых отрядов, накрывая огнем позиции ВСУ.

    Напомним, за минувшие сутки ВСУ на краснолиманском направлении потеряли до 100 человек, четыре боевые бронированные машины и орудие Д-30.

    6 ноября 2023, 19:21
    Солист украинской группы «Пошлая Молли» посоветовал полякам выучить русский

    Солист украинской группы «Пошлая Молли» Тимошенко посоветовал полякам выучить русский и «вступить в Российскую империю»

    Солист украинской группы «Пошлая Молли» посоветовал полякам выучить русский
    @ @poshlaya_molly

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вокалист украинской музыкальной группы «Пошлая Молли» Кирилл Тимошенко посоветовал полякам выучить русский язык и «вступить в Российскую империю».

    Тимошенко заявил, что в Польше его раздражает польский язык, он отметил, что не понимает, зачем говорить на нем, передает телеканал 360.

    «Просто выучите русский и говорите на нормальном языке. Я не понимаю. Есть же Российская империя, просто вступите в нее, как раньше, и говорите на нормальном языке», – сказал солист.

    Коментарии (21)
    6 ноября 2023, 06:56
    Балицкий объявил контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановленным

    Балицкий заявил о полностью остановленном контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении

    Балицкий объявил контрнаступление ВСУ в Запорожье полностью остановленным
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины на Запорожском направлении «выдохлись», их контрнаступление в Запорожье полностью остановлено, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Балицкий заявил, что «противник остановлен». Сейчас ведутся бои «под Работино, частично на Щербаках и вправо на Времевском выступе», но они являются «агонией украинского режима», ВСУ «если атакуют, то малыми силами, потому что роты некомплектные», передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул провал планов ВСУ выйти к Азовскому морю и перерезать сухопутный коридор в Крым. Атаки ВСУ проводят в основном без бронетехники, так как российские войска «очень успешно ее уничтожают». Балицкий сказал, что «заказчиками «мясного штурма» являются английские и американские, в общем, западные кураторы, которые умеют считать деньги» – им наплевать на украинских солдат, но не на свою технику.

    При этом за последние десять дней на Запорожском направлении уничтожено более пяти немецких танков Leopard, почти все – с помощью «Ланцетов» и дронов-камикадзе. ВСУ от безысходности остается лишь обстреливать населенные пункты, сказал Балицкий. Он надеется, что уже в ближайшее время Вооруженные силы России освободят Запорожье.

    Балицкий также сообщил, что началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории ДНР и Запорожской области.

    Кроме того, он объяснил, что Запорожская АЭС пока не работает на полную мощность, поскольку ВСУ регулярно «выбивают» питающие станцию коммуникации. Балицкий отметил, что сейчас ВСУ не обстреливают ЗАЭС, поскольку боятся ответа «по Ровненской или Хмельницкой атомным станциям, которые находятся в непосредственной близости от Европы». В связи с этим Запад «старается всеми методами предотвратить своих холопов, которые стреляли по атомной станции». ВСУ «действуют, только выбивая внешний периметр электростанции», сказал Балицкий.

    Напомним, главком ВСУ Валерий Залужный признался, что украинские войска собирались за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», но ожидания не оправдались и конфликт зашел «в тупик».

    Коментарии (8)
    6 ноября 2023, 12:16
    Танковый прорыв ВСУ сравнили с научной фантастикой

    Times: Танковый прорыв ВСУ сравнили с научной фантастикой

    Танковый прорыв ВСУ сравнили с научной фантастикой
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на недостаток ресурсов, критикуют организованное НАТО обучение и не верят в возможность прорыва фронта, пишет Times.

    Начальник штаба батальона 32-й бригады ВСУ Михаил Лысенко заявил, что танковый прорыв со стороны ВСУ является чем-то из области научной фантастики, пишет Times, передает РИА «Новости».

    По словам командующего батальоном Дмитрия Берлыма, ВСУ не хватает людских ресурсов, он также пожаловался на снижение качества подкреплений. Офицер добавил, что средний возраст солдата в его батальоне составляет 45 лет.

    Издание отмечает, что Лысенко и Берлым проходили обучение в НАТО, однако ни одна из усвоенных тактик не оказалась эффективной против Российской армии.

    Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о полностью остановленном контрнаступлении ВСУ на Запорожском направлении.

    Коментарии (10)
    6 ноября 2023, 07:57
    Солдат ВСУ заявил AFP о подготовке «к худшему» после признаний Залужного

    AFP рассказало о мрачных настроениях среди солдат ВСУ после признаний Залужного

    Солдат ВСУ заявил AFP о подготовке «к худшему» после признаний Залужного
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как главком ВСУ Валерий Залужный заявил о «тупиковой» ситуации на фронте, украинские солдаты поделились мрачными прогнозами относительно развития конфликта на Украине, сообщают информационные агентства.

    Так, боец ВСУ с позывным «Мудрый» заявил, что украинские войска «шаг за шагом проигрывают» в конфликте с Россией. Другой украинский военный – «Дэн» – заявил, что ВСУ не хватает артиллерии, причем положение становится только хуже. «Готовимся к худшему», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

    Напомним, Залужный заявил, что ВСУ не смогут совершить «глубокий и красивый прорыв», хотя ожидалось, что за несколько месяцев смогут «добраться до Крыма».

    Коментарии (10)
    6 ноября 2023, 21:28
    Уничтожение бойцами спецназа ВС России двух Bradley попало на видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бойцы российского спецназа подразделения «Осман» уничтожили две американских бронированных машины пехоты (БМП) Bradley на Ореховском направлении, уничтожение снято на видео.

    В ролике запечатлено, как к линии фронта перебрасываются подкрепления ВСУ, две американских БМП в ролике движутся через поле к лесополосе, передает РИА «Новости».

    В одну из машин попала противотанковая ракета, вторую подбили через несколько метров от первой.

    До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские военные артиллерийским огнем поразили позицию украинской стороны на Ореховском направлении. По его словам, на участке Работино – Вербовое велась ротация украинских боевиков.

    Ранее Минобороны обнародовало видео, где командир отделения ПТУРов сержант Юрий Щербаков, получивший звание Героя России, сорвал наступление украинских военных.

    Коментарии (6)
    7 ноября 2023, 01:17
    Помощник Залужного подорвался на подаренной гранате, приняв ее за рюмку

    Журналист Цаплиенко: Помощник главкома Залужного Частяков подорвался на подаренной коллегой гранате, приняв ее за рюмку

    Tекст: Антон Никитин

    Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков подорвался на подаренной коллегой – полковником Тимченко – боевой гранате, приняв ее за рюмку, рассказал журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники в правоохранительных органах Украины.

    По данным источников журналиста, гранаты входили в «подарочный набор», который на день рождения ему подарил коллега – полковник Тимченко, сообщили украинские СМИ.

    По их данным, Тимченко уже дал показания, сообщив, что сам решил сделать такой подарок, положив в деревянную коробку бутылку виски и шесть боевых гранат. Это подтвердили три свидетеля, при которых полковник вручал подарок. Согласно их показаниям, Тимченко даже сказал Частякову: «Тебя удивить тяжело – поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски».

    Источники журналиста предполагают, что Частяков решил, что это шутка и гранаты не настоящие. И что это не гранаты, а «рюмки специфической формы».

    Источники также сообщили, что две аналогичные гранаты найдены у Тимченко.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего помощника Геннадия Частякова в результате взрыва спрятанного в подарке неизвестного устройства.

    Советник главы ДНР Ян Гагин назвал гибель Частякова «сообщением» для главкома ВСУ Валерия Залужного от президента Украины Владимира Зеленского.

    Коментарии (17)
    6 ноября 2023, 19:39
    Американский подполковник предрек Зеленскому судьбу Гитлера

    Американский подполковник Дэвис предрек Зеленскому судьбу Гитлера

    Американский подполковник предрек Зеленскому судьбу Гитлера
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский рискует повторить судьбу лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис.

    В последние дни Второй мировой Гитлер «отрицал реальность» и повторял, что фашистская Германия способна победить, теперь же Зеленский впадает в то же самое состояние, сказал Дэвис в своем YouTube-канале, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что украинский лидер продолжает настаивать на возможности успеха украинской армии при отсутствии на то объективных причин, когда уже даже самые рьяные сторонники киевской власти начали осознавать происходящее.

    Также изменилось отношение к президенту Украины на Западе, там все меньше верят в его победу. Раньше его приглашали в парламенты по всему миру, а потом внезапно это прекратилось.

    «Он падает все ниже и ниже», – заключил эксперт.

    Ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский начал отдавать ВСУ невыполнимые приказы.

    Коментарии (14)
    6 ноября 2023, 21:46
    Помощник Залужного погиб из-за взрыва гранаты

    На Украине сообщили о гибели помощника Залужного из-за взрыва гранаты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Помощник главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного погиб в собственном доме под Киевом из-за взрыва гранаты, сообщила украинская пресса.

    Инцидент произошел в селе Чайки, в ходе неосторожного обращения с боеприпасом погиб 39-летний военный, его 13-летний сын получил тяжелое ранение, сообщили в МВД страны, передает ТАСС.

    Источники сообщили, что погибшим якобы является Геннадий Честяков, работавший помощником Залужного.

    В ходе взрыва в доме были жена и дочь военного, по предварительным данным, они не пострадали.

    Коментарии (17)
    6 ноября 2023, 11:00
    В ВСУ сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе
    В ВСУ сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры в Одессе
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    После ночных ударов по Одессе в городе зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру, сообщила пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк в эфире канала «Рада».

    Она уточнила, что повреждены складские помещения, специальная автопогрузочная техника. Также в результате взрывов повреждения получили автомобили с зерном, передает «Радио Sputnik».

    Напомним, взрывы произошли  в Одессе накануне. При этом одна из ракет украинской системы ПВО упала в городе.

    Коментарии (2)
    6 ноября 2023, 15:50
    В Британии отметили раздражительность Зеленского

    The Spectator: Зеленский стал более раздраженным после провала контрнаступления

    В Британии отметили раздражительность Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский стал более разраженным после провала контрнаступления ВСУ и нарастающей усталости Запада от украинского конфликта, об этом заявил политический обозреватель британского журнала The Spectator Марк Галеотти.

    Он отметил, что «в эти дни из Киева доносится совсем другой тон». Галеотти обратил внимание, что если раньше Зеленскому оказывали на Западе торжественный прием, то во время недавнего визита в Вашингтон не дали выступить с публичным обращением к Палате представителей Конгресса США и не пригласили на шоу Опры Уинфри, передает ТАСС.

    Обозреватель добавил, что Зеленский в интервью американскому журналу Time «звучал рассерженно».

    По его мнению, так дает о себе знать постоянная борьба за сохранение международной поддержки.

    Также на прошлой неделе в журнале The Economist вышло интервью главкома ВСУ Валерия Залужного, в котором он рассказал о тупике, в котором оказалась Украина.

     Галеотти подчеркнул, что и Зеленский, и Залужный выглядят «уставшими и даже подавленными».

    Контрнаступление ВСУ не привело к «ожидавшимся территориальным приобретениям». Зеленский и Залужный вынуждены признать, что контрнаступление принесло куда менее внушительные результаты, чем они надеялись, но при этом им необходимо сохранять моральный дух в стране.

    Колумнист обратил внимание и на ситуацию в обществе. Хоть социологические исследования и говорят о поддержке Зеленского, в реальности все не так однозначно.

    В частности, он отметил, что на Украине все более принудительным становится процесс призыва на военную службу.

    По словам обозревателя, власти Украины сейчас «пытаются играть на страхах» Запада. Галеотти поясняет, что если ранее позиция Киева была «дайте нам больше [оружия], и мы быстро победим», то теперь она фактически формулируется как «дайте нам больше [оружия] или это затянется на неопределенный срок».

    В Киеве говорят, что конфликт может обернуться «вечной войной».

    Галеотти добавил, что все более очевидной становится усталость Запада от конфликта на Украине. По его мнению, сейчас «работа Зеленского и Залужного состоит в том, чтобы сохранять заинтересованность» Запада в конфликте.

    Ранее бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос заявил, что Залужный написал статью для Economist о «тупике» в конфликте на Украине, поскольку офис Зеленского игнорировал его мнение.

    Коментарии (6)
    6 ноября 2023, 13:54
    В Британии указали на изменение риторики Зеленского

    The Spectator: Зеленский изменил тон общения с Западом

    В Британии указали на изменение риторики Зеленского
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский изменил тон общения с западными политиками – теперь он требует больше вооружений не для быстрой победы, а для того, чтобы конфликт не затянулся на неопределенный срок, пишет британский журнал The Spectator.

    Таким образом украинский лидер намерен использовать страхи Запада из-за продолжительного конфликта с Россией, на который уже потрачено более 200 млрд фунтов стерлингов, пишет The Spectator, передает RT.

    Ранее в Кремле рассказали о росте усталости от украинской тематики в США.

    Коментарии (9)
    6 ноября 2023, 12:02
    На Украине заявили о начале серийного производства дронов-камикадзе

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Укроборонпром» начал серийный выпуск дронов-камикадзе типа Shahed 136, заявил гендиректор госконцерна Герман Сметанин.

    Отвечая на вопрос украинских СМИ о том, производится ли беспилотник Shahed серийно, Сметанин заявил, что «Укроборонпром» запустил серийное производство украинского аналога этих дронов, пишет РИА «Новости».

    Кроме того, предприятие работает над выпуском более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками, утверждает Сметанин.

    Ранее на Украине признали семикратное преимущество России по FPV-дронам.

    Коментарии (5)
    6 ноября 2023, 17:33
    Пленный боец ВСУ рассказал о расправах над поддерживающими Россию жителями Запорожья

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попавший в плен на Запорожском направлении военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал о расправах над жителями Запорожья из-за слов в поддержку России.

    По словам военнослужащего, люди боятся говорить что-то положительное о России, так как с фронта вернулось много радикально антироссийски настроенных людей, передает РИА «Новости».

    «Даже до СБУ (Службы безопасности Украины) дело не дойдет: боевики приедут – и разговор закончится. Люди сдадут. Скажут, что ты говоришь за Россию, поддерживаешь – и все. Ребята пропадали», – рассказал он.

    Пленный добавил, что к такому могут привести даже разговоры «среди своих».

    Ранее украинские пленные рассказали, как в НАТО их учили уничтожать русских.

    Коментарии (6)
    6 ноября 2023, 09:39
    Володин подвел итог 80 лет после освобождения Киева от фашистских захватчиков

    Спикер ГД Володин напомнил о 80-летней годовщине освобождения Киева от фашистских захватчиков

    Володин подвел итог 80 лет после освобождения Киева от фашистских захватчиков
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ровно 80 лет назад Киев был освобожден от фашистских захватчиков, однако сейчас город вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Он отметил в своем Telegram, что «оккупационный нацистский режим сопровождался самым настоящим геноцидом русских, украинцев, евреев, белорусов, поляков, представителей других национальностей».

    По словам Володина, за время войны численность населения Киева сократилась на 70%, а соратниками гитлеровских захватчиков были украинские националисты-бандеровцы.

    «Спустя восемь десятилетий Киев вновь оккупирован, а нацистская идеология стала государственной на территории всей Украины. Страна потеряла суверенитет», – заявил спикер ГД.

    В США президент Джо Байден сделал ставку на победу киевского режима над Россией. На эти цели выделяются миллиарды долларов.

    Для Украины конфликт обернулся огромными потерями и население не хочет воевать, погибая за нацистов и коррупционеров, подчеркнул Володин.

    «Но сегодня для стран Европы и самих США стало очевидным, что на поле боя, несмотря на поддержку НАТО, Россию киевскому режиму не победить», – добавил он.

    При этом участь президента Украины Владимира Зеленского, по словам Володина, незавидна.

    Историк Дмитрий Суржик ранее рассказал газете ВЗГЛЯД, что украинские военные переняли у Третьего рейха идеологию и методы войны.

    Коментарии (12)
    6 ноября 2023, 14:23
    Боррель заявил о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на поддержку Украины

    Боррель заявил о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на поддержку Украины со стороны ЕС

    Боррель заявил о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на поддержку Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Конфликт на Ближнем Востоке уже влияет на поддержку Киева со стороны Евросоюза, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая с программной речью на конференции послов стран ЕС.

    Он произнес длинную речь о ситуации на Ближнем Востоке, а затем призвал не забывать об Украине, передает ТАСС.

    Боррель добавил, что оба конфликта совершенно разные. Однако, по его словам, кризис на Ближнем Востоке уже оказывает долгосрочное влияние на политику ЕС по Украине.

    Он призвал послов стран-членов Евросоюза «бороться, не покладая рук, по всему миру» с видением действий Брюсселя на Украине и в Израиле как политики двойных стандартов.

    Происходящее на Ближнем Востоке Боррель назвал трагедией и отметил, что этот кризис является моральным и политическим провалом международной дипломатии, не приложивший необходимые усилия для урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной.

    Цена за этот провал будет только расти, считает дипломат.

    «Да, мы были формально привержены решению на основе двух государств, но без реальной дорожной карты, чтобы достичь результата», – сказал он.

    При этом Боррель подчеркнул, что ЕС должен бороться с проявлениями антисемитизма и антиисламизма в Европе.

    Он отметил, что только во Франции за месяц произошло более тысячи антисемитских актов.

    Ранее во Франции призвали остановить финансирование Украины.

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