Tекст: Алексей Дегтярев

Российские военные отразили у Работино атаку 65-й механизированной бригады ВСУ, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

Поражены подразделения 33-й, 118-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Степового, Работино и Вербового в Запорожской области. Украинская сторона потеряла до 160 человек и американскую артиллерийскую систему М777.

На Купянском направлении Западная группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков у Тимковки и Загоруйковки в Харьковской области. ВСУ потеряли там за сутки до 135 человек, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» поразила живую силу и технику подразделений 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ у Розовки и Петровского в ЛНР. Там украинская сторона за сутки потеряла до 100 человек, четыре боевые бронированные машины и орудие Д-30.

На Донецком направлении Южная группировка отразила две атаки противника и поразила живую силу и технику ВСУ у Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки в ДНР. На этом направлении украинская армия потеряла до 220 человек и две боевые бронированные машины.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны у Новомихайловки и Старомайорского в ДНР. Украинская сторона потеряла там до 115 человек и два автомобиля.

На Херсонском направлении предотвратили пять попыток высадки противника на левом берегу Днепра. Там ВСУ потеряли до 130 военнослужащих и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777, гаубица Д-20 и три орудия Д-30.