Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).14 комментариев
Костомаров рассказал, как восстановился после операций
Костомаров на марафоне «Знание.Первые» рассказал, как восстановился после операций
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров на марафоне «Знание.Первые» общества «Знание» рассказал о своем восстановлении после ампутации обеих стоп.
Костомаров рассказал о периоде восстановления, спортивных целях и мечтах на ближайшее будущее и невероятной поддержке родных, друзей и поклонников его таланта, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Встреча с фигуристом вошла в программу тематического трека «Знание.Сила», посвященного достижениям современной России в разных сферах, которые являются примером для других стран и предметом гордости россиян.
Зал встретил Костомарова аплодисментами: многие слушатели впервые увидели известного фигуриста после болезни, которая привела к частичной ампутации конечностей и длительной реабилитации. Спикер рассказал о своих мыслях в этот период и отметил, что больше всего ему помогла поддержка близких.
«Первое время я думал, зачем я вообще выжил и как теперь жить дальше? Но мне помогла поддержка моей жены Оксаны, моей мамы, моего брата, которые говорили: «Мы пройдем этот путь с тобой, все будет хорошо». Без поддержки близких вылезти из такого «болота» очень сложно», – сказал спортсмен.
Он также отметил, что свою роль в восстановлении сыграл и спортивный характер.
«Меня закалил спорт, потому что на протяжении спортивной карьеры приходится часто сталкиваться с трудностями, переживать поражения, преодолевать себя. Проиграв, нужно заставить себя еще больше работать, чтобы потом снова выйти на лед и побеждать. Спорт воспитывает упорство. Поэтому занимайтесь спортом, пусть и не профессиональным, но занимайтесь обязательно, чтобы у вас в характере был этот стержень», – подчеркнул Костомаров.
Олимпийский чемпион рассказал, что попал в фигурное катание почти случайно. Будучи девятилетним школьником, Роман грезил спортивной гимнастикой, но в секции решили, что в таком возрасте начинать тренировки уже поздно. И мама предложила пойти в группу фигурного катания. С первого шага на лед началась фантастическая карьера фигуриста, вершиной которой стала золотая медаль на Олимпийских играх в Турине в 2006 году.