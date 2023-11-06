Костомаров рассказал, как восстановился после операций

Костомаров на марафоне «Знание.Первые» рассказал, как восстановился после операций

Костомаров рассказал о периоде восстановления, спортивных целях и мечтах на ближайшее будущее и невероятной поддержке родных, друзей и поклонников его таланта, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Встреча с фигуристом вошла в программу тематического трека «Знание.Сила», посвященного достижениям современной России в разных сферах, которые являются примером для других стран и предметом гордости россиян.

Зал встретил Костомарова аплодисментами: многие слушатели впервые увидели известного фигуриста после болезни, которая привела к частичной ампутации конечностей и длительной реабилитации. Спикер рассказал о своих мыслях в этот период и отметил, что больше всего ему помогла поддержка близких.

«Первое время я думал, зачем я вообще выжил и как теперь жить дальше? Но мне помогла поддержка моей жены Оксаны, моей мамы, моего брата, которые говорили: «Мы пройдем этот путь с тобой, все будет хорошо». Без поддержки близких вылезти из такого «болота» очень сложно», – сказал спортсмен.

Он также отметил, что свою роль в восстановлении сыграл и спортивный характер.

«Меня закалил спорт, потому что на протяжении спортивной карьеры приходится часто сталкиваться с трудностями, переживать поражения, преодолевать себя. Проиграв, нужно заставить себя еще больше работать, чтобы потом снова выйти на лед и побеждать. Спорт воспитывает упорство. Поэтому занимайтесь спортом, пусть и не профессиональным, но занимайтесь обязательно, чтобы у вас в характере был этот стержень», – подчеркнул Костомаров.

Олимпийский чемпион рассказал, что попал в фигурное катание почти случайно. Будучи девятилетним школьником, Роман грезил спортивной гимнастикой, но в секции решили, что в таком возрасте начинать тренировки уже поздно. И мама предложила пойти в группу фигурного катания. С первого шага на лед началась фантастическая карьера фигуриста, вершиной которой стала золотая медаль на Олимпийских играх в Турине в 2006 году.