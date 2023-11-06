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ЦАХАЛ назвал причину падения ракеты «Железного купола» на Израиль
Фрагменты ракеты израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» упали на территории еврейского государства из-за технической неисправности, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Как пишет газета Haaretz со ссылкой на представителя ЦАХАЛа, в воскресенье ракета «Железного купола» была выпущена на перехват снаряда из сектора Газа, из-за неисправности фрагменты ракеты-перехватчика упали на территории еврейского государства, при этом все цели были сбиты, передает ТАСС. О пострадавших информации не поступало.
Ранее в соцсетях появились видео того, как ракета «Железного купола» упала на Израиль.