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Статью Залужного о «тупике» объяснили отказом Зеленского слушать главкома ВСУ
Украинский генерал Кривонос объяснил статью Залужного о «тупике» отказом офиса Зеленского прислушиваться к главкому ВСУ
Главком ВСУ Валерий Залужный написал статью для Economist о «тупике» в конфликте на Украине, поскольку офис украинского президента Владимира Зеленского игнорировал его мнение, заявил бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины генерал в отставке Сергей Кривонос.
Кривонос рассказал, что давно знает Залужного и «понимает, насколько это его допекло». По мнению генерала, Залужный был вынужден «акцентировать вопрос» из-за «бездействия со стороны политического руководства» страны, передает ТАСС.
Как заявил Кривонос, если военных «не слышат непосредственно в офисе президента», то их «должны услышать хотя бы в Белом доме» и в европейских парламентах.
Напомним, Залужный в Economist заявил, что ВСУ не смогут добиться «красивого прорыва». Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.