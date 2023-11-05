Гореславский на марафоне «Знание.Первые» рассказал о новом классе производителей контента

Tекст: Ольга Иванова

«На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ мы буквально находимся в эпицентре экономики впечатлений. Здесь каждый павильон ставит перед собой одну цель: добиться от аудитории ключевой эмоции – удивления. Это та эмоция, которая нас всех должна зацепить. Вообще, все производители современного контента хотят достичь «вау-эффекта», и каждый автор добивается его по-своему», – приводятся его слова на сайте общества «Знание».

Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» также отметил, что эмоции в современном мире стали едва ли не самым ходовым продуктом и компании, которые поняли это раньше других, уже возглавляют топ самых богатых компаний мира. В качестве показательного примера работы с эмоциями лектор привел знаменитого мультимиллиардера Илона Маска, запустившего кабриолет в космос без всякой практической цели, но получившего на этом колоссальную волну интереса к собственной персоне и бизнес-деятельности.

«Блогеры тоже работают с эмоциями аудитории, продавая в первую очередь впечатление от своей личности. Причем внимание зрителя должно быть захвачено в самом начале, на это у блогера есть 2–3 минуты. И первоначальное удивление затем переходит в знание. Неважно, насколько вам нравится тот или иной блогер, – важно, что вы за ним следите», – подчеркнул Гореславский.

Как отметил Гореславский, буквально за последние несколько лет в России появился некий новый класс производителей медиаконтента – и многие начинали этот путь как обычные блогеры, не особо задумываясь о технической составляющей своей работы. Однако продакшен – важная составляющая по-настоящему качественного продукта, поэтому со временем из блогеров, пришедших под крыло ИРИ, выросли серьезные кинодокументалисты. Спикер обратил внимание аудитории, что документальное кино сегодня пользуется довольно высоким спросом – его смотрят, а значит, этот жанр перспективен, его развитие поддерживают государственные институции.