Польский пограничник ранил нелегального мигранта на белорусской границе

Tекст: Ольга Иванова

Сообщается, что обстоятельства произошедшего уже выясняются военной жандармерией. Также в прокуратуре сообщили, что раненного доставили в госпиталь, передает РИА «Новости».

По словам заместителя прокурора по военным делам района «Белосток-север» Радослава Вишенко, солдат ранил мигранта неумышленно. Он уточнил, что инцидент произошел «в результате несчастного случая, спотыкания солдата».

Солдату грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией.